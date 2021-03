Sur trois sites de vaccination de masse, New York commencera à administrer des doses pendant la nuit.

À partir de vendredi, le Javits Center de Manhattan sera ouvert pour les vaccinations de nuit de 21 h 00 à 6 h 00 et le site de la foire de l’État de New York à Syracuse, NY, sera ouvert de 22 h 00 à 6 h 00.

Deux des sites seront à New York: le Yankee Stadium dans le Bronx et le Javits Center à Manhattan.

Mardi, le maire Bill de Blasio a déclaré que la ville utiliserait principalement le vaccin Johnson & Johnson pour démarrer un nouveau programme de vaccination à domicile pour les personnes âgées confinées à la maison qui, autrement, ne pourraient pas prendre de rendez-vous. Le vaccin est une injection unique, ce qui le rend plus facile à administrer, et il est également plus facile à transporter, a-t-il déclaré.

« Nous réserverons autant que possible pour cela », a déclaré M. de Blasio à propos du vaccin Johnson & Johnson. « Le reste que nous utiliserons dans le cadre de notre effort général. »

Le Dr Mitchell Katz, chef des hôpitaux publics de la ville, a déclaré que le système de santé publique de la ville s’attendait à recevoir ses premières doses du vaccin Johnson & Johnson jeudi.

M. de Blasio, qui n’a pas encore été vacciné, a déclaré qu’il prévoyait d’obtenir le vaccin Johnson & Johnson «d’une manière très publique» pour renforcer la confiance en lui. Bien que les vaccins de Moderna et Pfizer-BioNTech aient montré un taux d’efficacité quelque peu plus élevé dans les essais cliniques, des études montrent que le vaccin Johnson & Johnson offre une forte protection contre les maladies graves et la mort de Covid-19, et peut réduire la propagation du virus par la vaccination. gens.