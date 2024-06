Sur TikTok, les femmes parlent de ballonnements et montrent des ventres distendus

Nadya Okamoto avait le costume parfait pour la fête d’anniversaire de son amie sur le thème de Rihanna : une ressemblance avec la pop star enceinte en lingerie noire, basée sur sa tenue emblématique de la Fashion Week de Paris.

Okamoto n’était pas enceinte mais son ventre était distendu : « J’avais littéralement un ballonnement de la taille d’une pastèque », a-t-elle déclaré.

La créatrice de TikTok, 26 ans, parle ouvertement de ses problèmes digestifs. Une vidéo Okamoto a posté le costume de Rihanna, montrant son « ventre gonflé et rempli de caca », a recueilli 3,8 millions de vues.

« Cela m’a fait me sentir tellement mieux !! » a écrit un commentateur. « J’ai le ventre gonflé depuis que je suis petite et je n’étais tellement pas en sécurité aujourd’hui. »

Okamoto est l’une des nombreuses jeunes créatrices qui documentent et discutent des ballonnements sur l’application, filmant leurs ventres distendus. Certains attribuent ce problème aux menstruations ou à la constipation, tandis que d’autres le décrivent simplement comme mystérieux et douloureux.

Environ 158 000 publications TikTok comportent les hashtags #bloating ou #bloated. La société n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires sur la montée ou la portée de la tendance.

Les femmes discutent des ballonnements dans divers forums depuis de nombreuses décennies, mais la récente hausse s’inscrit dans le cadre d’une attention plus large portée à la santé intestinale, découlant de recherches sur l’importance des bonnes bactéries dans l’intestin. De nombreuses vidéos TikTok récentes sur les ballonnements encouragent les téléspectateurs à ne pas les considérer comme normaux ou bénins. Et de nombreux influenceurs du bien-être font désormais la promotion de produits « sains pour l’intestin » ou partagent des astuces pour améliorer les problèmes digestifs.

Plusieurs gastro-entérologues ont déclaré que, de manière anecdotique, ils avaient constaté une augmentation du nombre de patients signalant des symptômes de ballonnements.

« Je suis frappé par le fait que les gens sont beaucoup plus préoccupés par les ballonnements et les distensions que par le passé », a déclaré le Dr William Chey, chef de la division de gastro-entérologie du centre médical de l’Université du Michigan. « C’est une plainte très fréquente dont je me soucie en 2024, et il semblait que c’était bien plus un spectacle secondaire les années passées. »

Les experts ont suggéré pourquoi cela pourrait être le cas : la consommation d’aliments ultra-transformés contenant de grandes quantités de gluten ou de fructose a augmenté au cours des dernières décennies. Cette tendance pourrait également être le résultat d’une plus grande prise de conscience ou de discussions sur les ballonnements, ont-ils déclaré.

« En partie grâce aux médias sociaux, parler des symptômes gastro-intestinaux en général devient beaucoup moins tabou, bien plus la norme », a déclaré le Dr Kyle Staller, directeur du laboratoire de motilité gastro-intestinale du Massachusetts General Hospital. « Étant donné que les ballonnements sont à la fois courants et gênants, les gens commencent vraiment à exprimer leurs doléances en ligne. »

Le Dr Satish Rao, professeur de médecine à l’Université d’Augusta, a déclaré que certains médecins pourraient également prendre les informations faisant état de ballonnements plus au sérieux qu’il y a des décennies, car les patients documentent leurs ventres distendus sur leur téléphone.

« D’après le témoignage du patient, vous pouvez réellement dire : ‘Oui, vous savez, il y a quelque chose qui ne va pas' », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il avait constaté une augmentation constante des cas de ballonnements au cours des 20 dernières années.

L’un des catalyseurs probables de la prolifération des vidéos de ballonnements sur TikTok était un panneau d’affichage à Los Angeles lancé par une société appelée BelliWelli en 2022. Il portait une phrase désormais populaire : « Les filles sexy ont le SCI ».

BelliWelli fabrique des barres de collation annonçant « zéro ballonnement » pour les personnes souffrant de problèmes intestinaux. Katie Wilson, fondatrice et PDG de l’entreprise, a déclaré que la ligne formée par le panneau d’affichage disait que les gens voulaient prendre des photos.

«C’étaient des femmes qui sortaient le ventre. C’était une récupération, comme si c’était cool d’être ballonné », a-t-elle déclaré. (Une majorité de personnes atteintes du syndrome du côlon irritable signaler les ballonnements comme symptômeet les femmes sont plus susceptibles avoir ces problèmes.)

La phrase est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Wilson a déclaré que la campagne avait également un message secondaire : « Ce n’est pas normal d’être mal à l’aise jour après jour. »

Un panneau publicitaire faisant la promotion des produits BelliWelli. BelliWelli

Ce message résonne chez Alex Hanan, 23 ans, infirmier dans une unité de soins intensifs à Boston. Son Vidéo TikTok sur les aliments qui la font se sentir ballonnée – comme la caféine à jeun et les barres protéinées – a été vue 1,2 million de fois.

« C’est quelque chose dont les gens ne réalisent peut-être même pas qu’ils existent, ce qui est une autre raison pour laquelle j’en parle », a-t-elle déclaré.

Cependant, tous les gastro-entérologues ne sont pas d’accord pour dire que les ballonnements sont plus fréquents aujourd’hui que par le passé.

« Je ne peux pas dire que j’ai constaté une hausse remarquable. Je viens de constater un flux constant et constant de personnes souffrant de ballonnements », a déclaré le Dr Brennan Spiegel, professeur de médecine et directeur de la recherche sur les services de santé au centre médical Cedars-Sinai.

Spiegel et Chey ont co-écrit une étude de 2022, qui a révélé que près d’un Américain sur sept a déclaré avoir souffert de ballonnements la semaine précédente, mais Spiegel a déclaré qu’il n’y avait pas de bonnes données sur les tendances dans le temps.

Selon les médecins, un certain degré de ballonnements est normal, surtout après un repas copieux, mais en souffrir de manière chronique peut être le signe d’un problème médical tel qu’un syndrome de l’intestin irritable ou une intolérance au lactose.

Les ballonnements peuvent être difficiles à traiter.

« Nous essayons de traiter certains des coupables habituels comme la constipation, mais de nombreux patients, même après avoir traité ces problèmes, sont toujours gênés », a déclaré Staller. « Je pense que c’est la vraie raison pour laquelle nous voyons tant de gens venir dire : « Que puis-je faire ? Quel est le mystère ici ?’

Cet élément de mystère a conduit de nombreuses personnes sur TikTok à tester ou à promouvoir des remèdes qui ne sont pas bien étayés par la science, notamment des probiotiques et des suppléments.

« Malheureusement, nous ne disposons pas encore de suffisamment de données scientifiques pour savoir avec certitude si, quand et comment prendre au mieux des probiotiques », a déclaré Spiegel.

Okamoto fait partie de ceux qui ne connaissent pas la cause de ses ballonnements, qui, selon elle, la dérangent depuis son enfance. Elle soupçonne que la constipation ou une intolérance au gluten pourrait y contribuer et affirme que réduire sa consommation de gluten a aidé. Mais elle n’a pas encore trouvé de réponse claire, même après avoir consulté plusieurs médecins.

Nadya Okamoto. Sophie Wilson

Okamoto a déclaré qu’elle avait essayé à peu près tout : des médicaments, des probiotiques, des suppléments de fibres et même un lavement.

« Quelqu’un m’a dit d’avaler deux cuillères à soupe d’huile d’olive et je l’ai entièrement fait sur TikTok, puis je me suis sentie malade », a-t-elle déclaré.

Certains ballonnements peuvent être réduits grâce à des changements alimentaires.

Après le dépistage de la constipation, les médecins vérifient souvent les sensibilités alimentaires en soumettant les personnes à un régime contenant un minimum de FODMAP, des sucres mal absorbés par l’intestin grêle. Cela implique généralement d’éliminer des catégories telles que les produits laitiers, le blé, les haricots ou certains fruits et légumes, puis de les réintroduire pour voir celles qui causent des problèmes.

Dans certains cas, les gaz emprisonnés peuvent provoquer des ballonnements, c’est pourquoi les gens peuvent prendre une pilule en vente libre comme Gas-X ou une capsule d’huile de menthe poivrée. Mais cela ne constitue pas non plus une solution à long terme.

Dans d’autres cas, les ballonnements peuvent être causés par un réflexe anormal qui provoque la descente du diaphragme et le relâchement et la poussée de la paroi abdominale. Avaler trop d’air en mangeant ou en dormant pourrait également être en cause, c’est pourquoi les médecins peuvent recommander de mâcher les aliments lentement et d’éviter les boissons gazeuses, les chewing-gums, les menthes ou les bonbons durs.

Mais il y a une grande différence, a déclaré Spiegel, entre des ballonnements légers et graves.

« Avoir des maux de ventre, des ballonnements – c’est si courant que cela fait presque partie de la vie humaine », a-t-il déclaré. « Mais quand cela devient un problème, c’est quand cela affecte réellement votre qualité de vie. »