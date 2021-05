Sur Spotify, un mariage arrangé entre musique et podcasts

« C’était un peu de podcasting pirate », a déclaré Smith. «Nous ne faisions pas partie d’un réseau, et c’était avant que le podcast ne devienne très populaire. Nous nous asseyions simplement à notre petite table de cuisine et jouions de la musique et en parlions.

Comme on pouvait s’y attendre d’une émission animée par des journalistes musicaux de longue date, le podcast, « Objectifs relationnels », Qui s’est déroulé de 2015 à 2016, comportait beaucoup de musique – entre des plaisanteries ludiques et contradictoires sur les gros titres nationaux et professionnels. Les placements des chansons, comme le spectacle lui-même, ont été faits au hasard – sans trop de prévoyance, sans assistance professionnelle ou autorisation officielle.

Danyel Smith avait l’habitude de faire un podcast dans sa cuisine. Smith, auteure, journaliste et ancienne rédactrice en chef du magazine Vibe, l’a enregistrée avec son mari, Elliott Wilson, collègue journaliste et fondateur de Rap Radar, entre l’évier et un bol de fruits.

En fait, Spotify aussi.

« Recueil de chansons Black Girl», Le nouveau podcast de Smith, est l’une des nombreuses émissions axées sur la musique lancées sur la plate-forme l’année dernière et qui adoptent une approche novatrice de l’un des problèmes les plus anciens de l’industrie. Il utilise un format hybride, que Spotify appelle «émissions avec musique» ou «musique et conversation», qui permet aux créateurs d’incorporer des chansons complètes du vaste catalogue du service à leurs podcasts gratuitement. (Spotify réduit de 30% les publicités mises en place via le service.) Le format donne aux podcasteurs un accès facile à de la musique qui serait difficile ou trop coûteuse à obtenir par eux-mêmes et présente aux auditeurs une interface transparente pour en savoir plus sur une chanson ou l’ajoutant à leur bibliothèque.

Ces auditeurs doivent utiliser Spotify – le format, conçu pour exploiter les accords existants de Spotify avec les sociétés de musique, n’est pas compatible avec d’autres plates-formes. Et seuls les utilisateurs avec un abonnement premium entendront des chansons complètes; tout le monde obtient un aperçu de 30 secondes. Mais pour Smith et d’autres, les compromis en valaient jusqu’à présent la peine.

« Les chansons complètes sont là où la magie est », a déclaré Smith. «Il n’y a rien de tel que de jouer une chanson qui compte tellement pour moi et qui, je sais, aura beaucoup de sens pour les autres s’ils ont juste l’occasion de l’entendre.»

Tous les podcasteurs qui souhaitent utiliser de la musique tierce préexistante ont été confrontés au même obstacle. Contrairement aux radiodiffuseurs, qui peuvent acheter des licences générales qui leur donnent des droits sur les chansons les plus populaires, la loi sur le droit d’auteur exige que les podcasts et autres formes de médias à la demande autorisent les chansons individuellement. Les coûts, qui, pour une période typique de trois ans, peuvent varier de 500 $ à 6 000 $ par utilisation, s’additionnent rapidement. L’automne dernier, Hrishikesh Hirway, l’hôte du podcast musical populaire «Song Exploder», a annoncé sur Twitter qu’il avoir à supprimer certains épisodes du spectacle en raison de la hausse des frais de licence. (Les tweets ont été supprimés par la suite. Hirway a refusé de commenter.) «Objectifs relationnels» a fait face à des défis similaires – la plupart des épisodes de l’émission ne sont plus en ligne.

De nombreux podcasts contenant de la musique contournent les licences grâce à une exception à la loi sur le droit d’auteur appelée «utilisation équitable», qui permet l’utilisation de petites portions de matériel protégé par le droit d’auteur à des fins spécifiques, y compris des commentaires et des critiques. Mais les défenses de l’utilisation équitable ont des antécédents incohérents devant les tribunaux, et à mesure que les podcasts gagnent en popularité, les titulaires de droits sont devenus plus agressifs.