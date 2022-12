Sur scène, ça commence enfin à ressembler beaucoup à Noël

Au lieu de cela, il a proposé à la maison, sur le canapé. Mais ils réessayeront cette année, avec des billets pour « Kimberly Akimbo », « Ohio State Murders », « Merrily We Roll Along » et les Rockettes. “Nous aurons certainement cette photo devant l’arbre du Rockefeller Center”, a déclaré Rhone, “tout comme les personnes mariées au lieu des nouveaux fiancés.”

Shannon Buster, un ingénieur civil de Kansas City, Mo., avait l’année dernière des billets pour plusieurs spectacles de Broadway et une série de réservations de restaurants difficiles à marquer. “La veille de notre départ, nous avons regardé le beau David Muir livrer de terribles nouvelles sur la montée en puissance d’Omicron, la fermeture des spectacles de Broadway, la fermeture des restaurants et nous avons annulé”, a-t-elle déclaré. Cette année, elle était déterminée à réaliser le voyage : « Je jure sur tout ce qui est saint que même une épidémie de bactéries enragées et mangeuses de chair ne m’en empêchera pas. Le week-end dernier, elle et son mari ont fait le voyage retardé, essayant de nouveaux restaurants et voyant “Death of a Salesman” et “A Strange Loop”.

Pour les artistes, cette année est un soulagement bienvenu.

Scott Mello, un ténor, chante le “Messie” de Haendel à Trinity Church Wall Street chaque saison de Noël depuis 2015. L’année dernière, il s’est retrouvé à chanter le “Messie” à la maison, sous la douche, mais ce n’était pas la même chose. “Cela ne ressemblait pas à Noël”, a-t-il déclaré. Cette année, a-t-il ajouté, “se sent comme un dévoilement”.

Ashley Hod, soliste du New York City Ballet, a fait partie de son «Nutcracker» pendant une grande partie de sa vie – elle y a joué dans son enfance, lorsqu’elle étudiait à l’école du ballet, et a rejoint le casting en tant qu’apprentie dans 2012 ; depuis lors, elle a interprété la plupart des rôles féminins. L’année dernière, elle a répété pendant deux mois pour se préparer à jouer le rôle de la fée Dragée, mais le spectacle a été annulé avant l’arrivée de son tour.

“C’était dévastateur”, a-t-elle déclaré.

Cette année, elle est en tant que soliste, et ravie. “Nous avons tous une nouvelle appréciation pour cela”, a-t-elle déclaré. “Tout le monde se sent vraiment chanceux d’être de retour.”

À Broadway, les choses s’améliorent : la semaine de Thanksgiving a été la semaine la plus lucrative depuis la réouverture des cinémas. Et il y a d’autres signes de dépenses saisonnières: la version solo virtuose de Jefferson Mays de “A Christmas Carol”, qu’il a interprétée sans public pour le streaming lorsque la pandémie a rendu les performances en personne impossibles, a finalement atteint Broadway et se vend vivement à l’approche de Noël.

Au-delà de Broadway, les choses vont mieux aussi. À la Nouvelle-Orléans mardi soir, Noël sans larmes est revenu – c’est une émission de variétés annuelle exubérante et étoilée animée par les interprètes Harry Shearer et Judith Owen pour collecter des fonds pour des œuvres caritatives (cette année, Innocence Project New Orleans).