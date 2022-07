Sur quoi repose la prophylaxie auditive ?

Bien que toutes les sortes de pertes auditives ne soient pas évitables, il existe des mesures que vous pouvez prendre pour réduire votre risque de développer une perte auditive liée à l’âge et/ou une perte auditive induite par le bruit. Il n’est jamais trop tôt ni trop tard pour commencer à protéger votre audition contre les bruits forts. Et adopter un mode de vie sain et équilibré ainsi que suivre les conseils de votre professionnel de la santé peut grandement contribuer à assurer votre santé et votre bien-être auditifs.vieillissez.

vousaider à éviter la perte auditive

Votre oreille interne comprend des cellules délicates ressemblant à des cheveux qui sont très sensibles aux modifications de la circulation sanguine, elles sont essentielles à la façon dont nous entendons. Si ces cellules sont endommagées, vous souffrez d’une perte auditive. Plus vous êtes globalement en bonne santé, mieux vous pouvez prévenir la perte auditive ou maintenir l’audition résiduelle que vous avez, si vous souffrez actuellement d’une perte auditive. Vous pouvez visiter https://www.phonak.com/fr/fr/test-auditif-en-ligne.html pour en savoir plus sur les problèmes auditifs.

Gérez votre tension artérielle et votre santé cardiaque

L’hypertension et les maladies cardiaques peuvent endommager les dispositifs délicats à l’intérieur de votre oreille qui vous aident à écouter. Si vous souffrez d’hypercholestérolémie ou d’hypertension artérielle, suivez les instructions de votre médecin pour le maîtriser.

Arrêtez de fumer et de vapoter

Arrêtez de fumer des cigarettes et aussi de vapoter, ainsi que de limiter la consommation d’alcool

Les recherches révèlent définitivement que la fumée de cigarette, qu’elle soit directe, indirecte ou même in utero, peut avoir une grande influence sur la santé auditive d’un individu. De plus, une forte consommation d’alcool peut développer une atmosphère toxique dans l’oreille. Le vapotage, ainsi que la perte auditive, ne sont pas aussi bien étudiés, cependant, il existe des rapports non scientifiques l’associant à une perte auditive brutale.

exercice et la pratique du stress et de l’anxiété diminuent.

Pourquoi l’entraînement n’est-il pas pratique ? L’exercice stimule la circulation sanguine et aide votre corps ainsi que le bien-être de vos oreilles d’innombrables façons. Méfiez-vous simplement des chansons bruyantes ainsi que de l’haltérophilie inexacte au centre de remise en forme; les deux sont liés à des dommages auditifs. Et aussi en raison du fait que des niveaux élevés de stress et d’anxiété chroniques ne sont pas bons pour votre audition ou pour le reste d’entre vous, faites ce que vous pouvez pour contrôler les niveaux de tension

Maintenez le diabète sous contrôle

Une étude de recherche a en fait montré que les personnes atteintes de diabète mellitus sont deux fois plus susceptibles d’avoir une perte auditive. Tout comme l’hypertension artérielle, le diabète peut endommager les cellules de vos oreilles internes. Maintenez votre taux de sucre dans le sang sous contrôle et suivez les instructions de votre médecin concernant la prise en charge du diabète.

Connaissez vos antécédents familiaux

Bien que la reconnaissance de vos antécédents familiaux ne protège pas directement contre la perte auditive, cela vous aidera à reconnaître si vous présentez un risque élevé. Le capturer tôt peut réduire votre risque d’effets néfastes de la perte auditive, tels que le déclin cognitif, l’anxiété et l’isolement social.

Reconnaître les médicaments qui déclenchent la perte auditive

De nombreux médicaments en vente libre et sur ordonnance sont liés à la perte auditive. Ces médicaments ototoxiques varient des médicaments moyens en vente libre comme les analgésiques aux médicaments de radiothérapie et également aux antibiotiques sur ordonnance IV. Dans de nombreux cas, vous pourriez être en mesure de prendre un médicament différent pour réduire votre risque de perte auditive liée à la drogue.

Comment pouvez-vous protéger votre audition ?

Stratégie pour utiliser la sécurité auditive comme les cache-oreilles et les bouchons d’oreille chaque fois que vous serez submergé par des sons forts. (Les amateurs d’armes à feu devraient utiliser les deux !) Non seulement vous réduisez votre risque de perte auditive, mais vous pouvez également éviter de bourdonner dans les oreilles ou de supplanter les oreilles. Si vous travaillez dans une zone bruyante, par exemple, dans un salon de coiffure avec des sèche-linge à impact fréquemment en fonctionnement et des chansons rugissant dans les coulisses, apprenez si votre employeur utilise une protection contre le bruit ou apportez le vôtre. Vous nous remercierez plus tard !

Passez un examen auditif

Prévenir la perte auditive signifie être agressif dans votre technique pour la santé et le bien-être auditifs. Si vous n’hésitiez pas à faire inspecter vos yeux ou vos dents, il est temps d’inclure des examens auditifs normaux dans votre liste d’examens. Si votre examen montre que vous avez déjà une perte auditive, vous pouvez commencer à prendre des mesures pour éviter qu’elle ne s’aggrave. Si vous avez besoin d’aides auditives, votre audioprothésiste peut passer en revue les meilleures options pour votre perte auditive, votre style de vie et également votre budget.

Visitez le site web pour plus d’informations: https://trendingmentor.com/