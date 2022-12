Sur quoi les États-Unis peuvent-ils s’appuyer pour 2026 ?

AL RAYYAN, Qatar – Au début, Tyler Adams s’est penché avec ses mains sur ses genoux. C’est dans cette position d’épuisement, et pas un instant avant, qu’il a été contraint d’affronter la réalité. La course des États-Unis à la Coupe du monde était terminée. Il s’accroupit, passa ses mains dans l’herbe et s’assit.

La séquence entière n’a duré que quatre minutes environ et alors qu’Adams était embrassé par plusieurs coéquipiers, l’équipe victorieuse des Pays-Bas a célébré sa victoire 3-1 à proximité. La frustration a été la première émotion à s’installer. Pour Adams, son équipe avait réalisé le type de performance qui aurait pu lui valoir une victoire un autre jour.

– Actualités, fonctionnalités, aperçus de la Coupe du monde et plus encore

– Diffusez FC Daily et Futbol Americas sur ESPN +

“Je ne vais pas m’asseoir ici et dire que Holland était meilleur que nous”, a déclaré Adams. “Je dirais que nous avons dominé pendant la majorité du match. Nous les avons mis mal à l’aise pendant la majorité du match. C’est frustrant.”

2 Connexe

Dans ces autres moments, cependant, ceux où les Néerlandais dominaient, ils avaient l’équilibre et la cruauté pour les faire compter. C’est une qualité qui sépare les équipes qui peuvent vraiment rivaliser pour gagner la Coupe du monde, avec celles qui ne peuvent qu’espérer à l’avenir.

Ce n’était pas une sortie surprenante pour les États-Unis, ni injuste. L’équipe n’a pas atteint son plafond, mais elle s’en est approchée. Il y a eu suffisamment de moments clés qui ont éclaté en faveur des Pays-Bas pour fournir toute une vie de regret.

C’est le cas pour le tournoi une fois tous les quatre ans. Et si Christian Pulisic transformait sa première chance de monter, 1-0 ? Et si les Pays-Bas ne marquaient pas juste avant la mi-temps ? Mais alors qu’Adams était assis là à traiter ce qui s’était passé, sa frustration a été surmontée par la perspective.

“Je pense que c’est probablement la première fois depuis longtemps que les gens diront:” Wow, cette équipe a quelque chose de spécial “”, a déclaré Adams à propos de la performance globale de l’équipe en Coupe du monde. “Il y a eu tellement de hauts et de bas au cours des trois dernières années, et puis quand vous avez mis quatre performances comme celle-là sur le terrain, cela donne vraiment aux gens quelque chose d’excitant. Le potentiel n’est que du potentiel, mais vous pouvez voir que si nous maximisons de la bonne manière, que ça peut être quelque chose.”

jouer 1:46 Herc Gomez estime que Louis van Gaal a surpassé tactiquement Gregg Berhalter lors de la sortie des États-Unis de la Coupe du monde du Qatar lors des huitièmes de finale.

À un moment donné, l’échec des États-Unis à se qualifier pour la Coupe du monde 2018 ne vaudra pas la peine d’être évoqué. Cependant, il y a encore des moments où cette leçon mérite d’être revisitée. C’est un. Il y a environ cinq ans, l’équipe a terminé cinquième sur six équipes lors du processus de qualification de la CONCACAF et a raté la Coupe du monde pour la première fois depuis 1986.

C’était un bas insondable et ridiculisé à juste titre. À part l’émergence de Pulisic, rien dans ce cycle n’a généré quoi que ce soit qui mérite d’être optimiste. Cela semble si loin, maintenant. Les États-Unis ont emmené la deuxième équipe la plus jeune au Qatar, ont utilisé les onze de départ moyens les plus jeunes et étaient, le plus souvent, la meilleure équipe sur le terrain avec une marge décente.

Mis à part Tim Ream, 35 ans, dont la stabilité illustre la valeur de l’expérience, chaque contributeur majeur devrait être plus proche de son pic attendu lorsque les États-Unis co-organiseront le tournoi avec le Mexique et le Canada dans quatre ans.

“Cela montre que nous avons parlé de la croissance du joueur américain”, a déclaré le défenseur central Walker Zimmerman. “Comme cette équipe peut être dynamique, les individus que nous avons qui créent une marque de football passionnante à regarder.

“Je pense que cette Coupe du monde a montré ce talent offensif, elle a montré ce combat et je pense que beaucoup de fans américains peuvent regarder cela et être fiers de la façon dont nous avons joué, de la façon dont nous avons fait notre travail. Je pense que nous ‘ Je reviendrai plus affamé que jamais.”

Mais, encore une fois, le potentiel n’est que potentiel. Les quatre prochaines années seront parmi les plus cruciales pour le sport dans l’histoire américaine. On peut dire la même chose de cette équipe nationale. Plus de jeunes Américains sont sûrs de percer dans les meilleurs clubs européens et beaucoup de ceux qui y sont verront leur carrière prendre des mesures positives.

jouer 1:29 Frank Leboeuf critique la défense des États-Unis alors qu’ils se sont éliminés de la Coupe du monde du Qatar face aux Pays-Bas en huitièmes de finale.

La Major League Soccer a également un grand rôle à jouer. La professionnalisation et la maturité des académies de développement de la ligue pourraient être le facteur le plus important pour élargir le bassin de joueurs potentiels de l’équipe nationale.

Bien sûr, ces types de proclamations sur le football aux États-Unis ne sont pas nouvelles. Au cours de cette Coupe du monde, on nous a rappelé qu’à la fin des années 1990, l’actuel entraîneur iranien Carlos Quiroz a étudié le modèle de développement américain et a publié un rapport contenant des recommandations conçues pour aider les États-Unis à remporter la Coupe du monde d’ici 2010.

Rétrospectivement, c’était un objectif absurde – et probablement pour la plupart des observateurs rationnels à l’époque – mais les faits sont que l’équipe masculine a progressé le plus profondément à l’ère moderne, c’est le voyage en quarts de finale en 2002, lorsqu’elle a battu son rival le Mexique pour y arriver. Du point de vue de la ligne de fond, les États-Unis ne s’étaient pas améliorés.

Le succès est souvent mesuré par les attentes. C’est pourquoi la performance de cette année doit être célébrée. Sortir du groupe était toujours une mesure de référence, mais en 2026, cela va changer. Cela est en partie dû au fait que le format va changer – le tournoi s’étend à 48 équipes – mais plus encore à cause de ce qui devrait être réaliste en fonction du talent et de l’expérience que l’équipe aura.

Et avec cela vient la question évidente : Gregg Berhalter sera-t-il toujours l’entraîneur ? Qu’il faille poser la question n’est pas une mise en accusation du travail accompli par Berhalter, c’est la prochaine étape naturelle dans l’évaluation de ce qui est le mieux pour l’avenir de toute équipe nationale à la fin d’un cycle de Coupe du monde.

Berhalter a fait beaucoup de bien. Les résultats parlent d’eux-mêmes : qualifié pour la Coupe du monde ; est sorti du groupe et avait l’air plutôt bien de le faire ; a battu le Mexique dans une paire de finales ; a établi une culture dont les joueurs veulent faire partie et a recruté des binationaux talentueux.

Ce sont toutes des réalisations majeures. Mais il est également difficile de savoir où attribuer le crédit. Après tout, il entraîne la génération de joueurs américains la plus talentueuse qui ait jamais vécu. C’est de là que viennent la plupart des critiques qu’il reçoit.

Bien sûr, ils se sont qualifiés. Bien sûr, ils ont battu le Mexique. Bien sûr, ils ont avancé. Regardez qui est sur la liste ! C’est un point de vue logique. Les joueurs sont la raison démesurée du succès ou de l’échec. Pourtant, la sélection des joueurs de Berhalter, les schémas de remplacement et le manque d’ajustements tactiques dans le jeu étaient souvent discutables.

Malgré tout ce talent dont nous entendons parler et dont nous parlons, cela n’a jamais été une équipe qui était constamment dangereuse pour les buts, même contre certains des vairons de la CONCACAF. Ils possédaient le ballon avec plus de confort, jouaient à l’arrière et faisaient beaucoup de choses qui représentent un progrès, mais il est difficile d’accorder trop de valeur à ces choses quand elles ne s’accompagnent pas d’une augmentation des buts. Certains entraîneurs conviennent à différentes étapes de la croissance d’une équipe. Et au cours des dernières années, il est difficile d’affirmer que Berhalter n’a pas suffisamment guidé l’équipe dans la bonne direction.

En même temps, rien dans son passé d’entraîneur n’indique qu’il est la meilleure option pour amener l’équipe vers de nouveaux sommets. Quelqu’un qui peut faire cela est en fin de compte la personne qui devrait entraîner l’équipe.

“Nous avons beaucoup parlé d’héritage et de laisser un héritage”, a déclaré Zimmerman. “C’est ce qui fait mal. Nous avions l’impression que c’était un groupe qui aurait pu faire quelque chose qu’aucune équipe américaine n’avait fait auparavant.”

C’est une chose que cela se produise au Qatar avec une équipe pleine de débutants en Coupe du monde. Ce serait quelque chose de complètement différent que cela se reproduise dans quatre ans chez nous.