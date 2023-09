Sur quelle chaîne USC vs Colorado est-il diffusé aujourd’hui ? Heure et programme télévisé du match de football universitaire de la semaine 5

Caleb Williams contre Shedeur Sanders. Lincoln Riley contre Deion Sanders. Ces deux affrontements à eux seuls suffisent à attirer l’attention sur le match de samedi entre l’USC et le Colorado, même après le retour des Buffaloes sur Terre le week-end dernier.

EN DIRECT : suivez les mises à jour USC vs Colorado de la semaine 5

Le Colorado a été victime d’une raclée 42-6 par l’Oregon lors de la semaine 4, dominé des deux côtés du ballon après avoir ouvert la saison avec trois victoires consécutives. Bien que les Buffaloes aient fait de réels progrès sous Sanders, la défaite rappelle qu’il y a encore beaucoup de place pour grandir après une intersaison de transition. Le match de samedi contre l’USC n°8 pourrait être un autre rappel.

Alors que les Troyens continuent de faire face à des problèmes du côté défensif du ballon, il ne semble pas que quiconque arrête Caleb Williams de sitôt. Le vainqueur en titre du Trophée Heisman a ouvert la saison avec 18 touchés au total et aucune interception en quatre matchs, et il pourrait présenter un défi encore plus grand pour la défense du Colorado que Bo Nix.

Pour les Trojans, le match de samedi sera un test défensif dans un environnement difficile. Après avoir accordé 28 points à une équipe de l’Arizona State qui a été blanchie par Fresno State, l’USC a une myriade de problèmes à nettoyer avant d’affronter certains des joueurs les plus chauds. équipes du pays plus tard dans la saison.

Une puissante attaque du Colorado pourrait-elle en profiter et mettre l’USC en alerte ? Les Buffaloes ont déjà déjoué tous les pronostics.

PLUS: Regardez USC contre Colorado en direct avec Fubo (essai gratuit)

Voici ce que vous devez savoir pour regarder le Colorado accueillir l’USC samedi, y compris l’heure de début et la chaîne de télévision.

Sur quelle chaîne USC vs Colorado est-il diffusé aujourd’hui ?

Chaîne de télévision (nationale) : Renard

Renard Direct: Application Fox Sports, Fubo

Le match de samedi entre le Colorado et le Nebraska peut être regardé sur Fox, qui diffusera le match à l’échelle nationale. Gus Johnson et Joel Klatt devraient être à l’appel en tant qu’équipe « Big Noon Kickoff » de Fox, rejoints par la journaliste Jenny Taft.

Ce sera la troisième fois que le Colorado participera au créneau « Big Noon Kickoff ». Johnson et Klatt étaient également à l’appel pour les victoires des Buffaloes contre TCU et le Nebraska pour ouvrir la saison. Les attentes seront différentes cette fois, le Colorado sortant d’une défaite éclatante contre l’Oregon.

Le jeu peut également être diffusé sur l’application Fox Sports. Il y aura également une option pour diffuser la couverture de Fox avec Fubo.

PLUS : Deion Sanders partage sa réponse à l’appel de Travis Hunter à jouer cette semaine

Heure de début de l’USC contre le Colorado

Date: Samedi 30 septembre

Samedi 30 septembre Démarrer: 12 h HE (10 h MT)

Le Colorado reçoit le traitement « Big Noon Kickoff » de Fox pour la troisième fois cette saison. Le match de samedi devrait commencer à 12 h HE (10 h, heure locale) au Folsom Field de Boulder, Colorado.

PLUS : Deion Sanders réagit à la première défaite du Colorado

Calendrier de football de l’USC 2023

Date Adversaire Heure (HE)/Résultat 26 août contre l’État de San José W, 56-28 2 septembre contre le Nevada F, 66-14 9 septembre contre Stanford* W, 56-10 23 septembre dans l’État de l’Arizona* W, 42-28 30 septembre au Colorado* Midi 7 octobre contre Arizona* À déterminer 14 octobre à Notre-Dame 19h30 21 octobre contre Utah* À déterminer 28 octobre en Californie* À déterminer 4 novembre contre Washington* À déterminer 11 novembre à l’Oregon* À déterminer 18 novembre contre UCLA* À déterminer

*Jeu de la conférence Pac-12

Calendrier de football du Colorado 2023

Date Adversaire Heure (HE)/Résultat 2 septembre à TCU F, 45-42 9 septembre contre le Nebraska F, 36-14 16 septembre contre l’État du Colorado F, 43-35 (2OT) 23 septembre à l’Oregon* L, 42-6 30 septembre contre USC* Midi 7 octobre dans l’État de l’Arizona* À déterminer 13 octobre contre Stanford* 22h00 28 octobre à l’UCLA* À déterminer 4 novembre contre l’État de l’Oregon* À déterminer 11 novembre contre l’Arizona* À déterminer 17 novembre dans l’État de Washington* 22h30 25 novembre en Utah* À déterminer

*Jeu de la conférence Pac-12