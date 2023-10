Sur quelle chaîne Seahawks vs. Giants est-il diffusé aujourd’hui ? Programme, heure du « Monday Night Football » au cours de la semaine 4

Cela ne fait que trois matchs. Mais la saison des Giants a été tout simplement un désastre jusqu’à présent.

L’homme de 160 millions de dollars, Daniel Jones, semblait avoir franchi un cap en 2022, s’imposant enfin comme l’un des meilleurs flingueurs de la ligue. Ces progrès ont diminué en 2023 ; Jones a lancé plus d’interceptions que de touchés.

Il n’a pas reçu beaucoup d’aide. La blessure à la cheville de Saquon Barkley n’a pas aidé. Le Murderer’s Row que New York n’a pas non plus affronté lors de ses trois premiers concours. Les Giants ont vu leur seule victoire de la saison – une victoire serrée contre les Cardinals meilleurs que prévu – se terminant par des défaites confortables contre deux des meilleures équipes du pays, les Cowboys et les 49ers.

Les choses ne deviennent pas beaucoup plus faciles au cours de la semaine 4. Les Seahawks les attendent dans les coulisses et ont montré une propension à marquer des points sur les défenses adverses.

La situation pourrait empirer avant de s’améliorer pour les fans new-yorkais. Là encore, une bonne performance pourrait grandement contribuer à inverser le cap pour Big Blue, qui semble actuellement plus prétendant que prétendant.

PLUS: Regardez Jets contre Bills en direct avec Fubo (essai gratuit)

Sur ce, voici ce que vous devez savoir sur l’affrontement des Seahawks avec les Giants dans « Monday Night Football », y compris les informations de diffusion et l’heure de début.

Sur quelle chaîne Seahawks vs. Giants est-il diffusé aujourd’hui ?

Jeu: Seahawks de Seattle contre Giants de New York

Seahawks de Seattle contre Giants de New York Date: Lundi 2 octobre

Lundi 2 octobre Chaîne TV: ESPN, ABC, ESPN2

ESPN, ABC, ESPN2 Direct: ESPN+, NFL+, Fubo (États-Unis) | DAZN (Canada)

Les Seahawks et les Giants lanceront la quatrième semaine du programme « Monday Night Football » le lundi 2 octobre. Seattle se rendra au MetLife Stadium à East Rutherford, dans le New Jersey, alors que deux équipes d’après-saison de l’année dernière s’affronteront dans un duel pour la suprématie intra-conférence.

Le jeu sera diffusé simultanément sur ESPN et ABC, avec le « Manningcast » mettant en vedette Eli et Peyton Manning diffusé sur ESPN2.

PLUS : Bills, les Dolphins défient les 49ers, les Chiefs sont proches du sommet ; Bears et Broncos en bas pour la semaine 4

Heure de début des Seahawks contre les Giants

Date: Lundi 2 octobre

Lundi 2 octobre Heure de début: 20 h 15 HE

Les Seahawks et les Giants s’affronteront dans le créneau horaire le plus prestigieux du calendrier de la NFL : 20 h 15 HE, l’heure habituelle du coup d’envoi des affrontements « MNF » cette année.

Diffusion en direct de la NFL pour les Seahawks contre les Giants

Diffusion en direct (États-Unis) : ESPN+, NFL+, Fubo

ESPN+, NFL+, Fubo Diffusion en direct (Canada) : DAZN

Les téléspectateurs américains disposent de plusieurs options différentes pour diffuser en direct le match de lundi. ESPN diffusera le jeu sur son service de streaming propriétaire, ESPN+ (abonnement requis). NFL+ proposera également le jeu, mais un abonnement est également requis.

Aux États-Unis, les coupe-câbles peuvent se tourner vers Fubo pour leurs besoins de streaming. Fubo propose la famille de réseaux ESPN, ABC, NBC, CBS et NFL Network, afin que les fans puissent assister à une multitude d’action de football tout au long de la saison 2023. Fubo propose également un essai gratuit.

Téléspectateurs au Canada peut s’inscrire à DAZNqui propose le NFL Game Pass.

Calendrier de football du lundi soir 2023