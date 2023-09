Sur quelle chaîne Saints vs. Panthers est-il diffusé aujourd’hui ? Programme, heure du « Monday Night Football » au cours de la semaine 2

Un affrontement de la NFC Sud donne le coup d’envoi du premier des deux matchs du « Monday Night Football » de la semaine 2, avec les Saints et les Panthers qui s’affronteront ce soir.

La Nouvelle-Orléans entame la semaine 2 avec une fiche de 1-0, après une victoire de 16-15 contre le Tennessee. Derek Carr a été stable lors de son premier match de saison régulière avec les Saints, lançant pour 202 verges, un touché et une interception.

Chris Olave a repris là où il s’était arrêté la saison dernière, marquant huit de ses 10 cibles pour 112 verges. La défense des Saints a également fait preuve de force, limitant Derrick Henry à seulement 63 verges, alors que le porteur de ballon des Titans n’avait en moyenne que 4,2 verges par course.

Pour les Panthers, les débuts de Bryce Young dans la NFL auraient certainement pu mieux se dérouler, mais le choix n°1 s’est montré prometteur lors de la défaite 24-10 de la Caroline contre Atlanta lors de la première semaine. Le choix n°1 du repêchage de cette année a complété 20 de ses 38 tentatives de passe. pour 146 yards, un touchdown et deux interceptions.

Les Panthers sont entrés dans le quatrième quart-temps à égalité avec leurs adversaires de division avant qu’Atlanta ne marque deux touchés pour prendre l’avantage et remporter la victoire. La défense de la Caroline a eu du mal à contenir le duo de porteurs de ballon Tyler Allgeier et Bijan Robinson, qui ont combiné pour 129 verges au sol.

Le match de lundi soir est la première des deux rencontres entre les rivaux de division cette saison.

Voici comment regarder Saints contre Panthers au cours de la semaine 2 :

Sur quelle chaîne Saints vs. Panthers est-il diffusé aujourd’hui ?

Jeu: Saints de la Nouvelle-Orléans contre Panthers de la Caroline

Saints de la Nouvelle-Orléans contre Panthers de la Caroline Date: Lundi 18 septembre

Lundi 18 septembre Chaîne TV: ESPN, ESPN2

ESPN, ESPN2 Direct: ESPN+, NFL+, Fubo (États-Unis) | DAZN (Canada)

Les Saints et les Panthers seront le premier des deux matchs du « Monday Night Football » le lundi 18 septembre. La Nouvelle-Orléans se rendra au stade Bank of America à Charlotte, en Caroline du Nord, pour le premier de leurs deux affrontements NFC Sud.

Le concours ne sera pas disponible sur ABC, puisque les Steelers et les Browns seront sur cette chaîne.

Heure de début des Saints contre les Panthers

Date: Lundi 18 septembre

Lundi 18 septembre Heure de début: 19 h 15 HE

Le match des Saints et des Panthers commence plus tôt que l’heure habituelle de début de 20 h 15 HE pour la majorité des concours « MNF », puisque le jeu débutera à 19 h 15 HE.

Les Browns et les Steelers sont à 20 h 15 HE.

Diffusion en direct de la NFL pour les Saints contre les Panthers

Diffusion en direct (États-Unis) : ESPN+, NFL+, Fubo

ESPN+, NFL+, Fubo Diffusion en direct (Canada) : DAZN

Les téléspectateurs aux États-Unis disposent de plusieurs options différentes pour diffuser le jeu en direct. ESPN diffusera le jeu sur son service de streaming propriétaire, ESPN+ (abonnement requis). NFL+ proposera également le jeu, mais un abonnement est également requis.

Aux États-Unis, les coupeurs de cordon peuvent se tourner vers Fubo pour leurs besoins de streaming. Fubo propose la famille de réseaux ESPN, ABC, NBC, CBS et NFL Network, afin que les fans puissent assister à une multitude d’action de football tout au long de la saison 2023. Fubo propose également un essai gratuit.

Téléspectateurs au Canada peut s’inscrire à DAZNqui propose le NFL Game Pass.

