Sur quelle chaîne Rangers vs. Astros est-il diffusé aujourd’hui ? Heure et programme télévisé du match 2 de l’ALCS 2023

Les Astros n’ont perdu qu’un seul match au Minute Maid Park lors du championnat de la saison dernière, mais les Rangers veulent prouver que Houston peut être conquis.

Les Rangers ont volé le premier match de l’ALCS 2023 sur la route dimanche soir, blanchissant une puissante formation d’Astros derrière un départ formidable de Jordan Montgomery. Le Texas a non seulement remporté une victoire sur la route, mais a également survécu à un solide départ de l’as des Astros Justin Verlander. Lundi, l’offensive des Rangers espère encore plus de succès contre Framber Valdez.

Il est difficile de dire que le deuxième match est une victoire incontournable pour les Astros, compte tenu du succès qu’ils ont eu sur la route au cours des dernières séries éliminatoires, mais aller à Arlington 2-0 ferait sans aucun doute de gagner la série une bataille difficile, même pour le règne. champions.

Après que Valdez ait connu des difficultés lors de la seule défaite des Astros contre les Twins dans l’ALDS, Houston a besoin d’une performance d’as de la part du gaucher.

Plus encore, les Astros ont besoin de plus de leur alignement après un début de série tranquille. Nathan Eovaldi a tendance à être à son meilleur en octobre, donc les Rangers sont bien positionnés du point de vue des lanceurs après avoir remporté le premier match.

Voici ce qu’il faut savoir pour regarder le match 2 de l’ALCS entre les Rangers et les Astros lundi.

Sur quelle chaîne Rangers vs. Astros est-il diffusé aujourd’hui ?

Canal: Renard (États-Unis) | Sportsnet (Canada)

Renard (États-Unis) | Sportsnet (Canada) Direct: Application Fox Sports, Fubo (États-Unis) | Sportsnet MAINTENANT (Canada)

Le match 2 de l’ALCS 2023 entre les Rangers et les Astros sera diffusé sur Fox. La famille de réseaux Fox diffusera l’intégralité de la série entre le Texas et Houston.

Ceux qui espèrent diffuser les jeux peuvent les trouver sur l’application Fox Sports avec un abonnement au câble. Fubo, qui propose un essai gratuitdiffusera également les retransmissions du match par Fox.

Les amateurs de baseball canadiens peuvent trouver le match sur Sportsnet ou le diffuser en streaming avec Sportsnet MAINTENANT.

Heure de début des Rangers contre Astros

Date: Lundi 16 octobre

Lundi 16 octobre Temps du premier pitch : 16 h 37 HE

Le deuxième match de l’ALCS entre les Rangers et les Astros débutera lundi à 16 h 37 HE depuis le Minute Maid Park de Houston, au Texas. La série se dirigera ensuite vers le nord jusqu’à Arlington, au Texas, pour les matchs 3, 4 et 5 (si nécessaire). ).

Calendrier des séries éliminatoires de la MLB, résultats

(Toutes les heures de l’Est)

Ligue américaine

Joker

Date Résultat 3 octobre Rangers 4Rayons 0 3 octobre Jumeaux 3Geais bleus 1 4 octobre Rangers 7, Rayons 1 4 octobre Jumeaux 2, Geais bleus 0

Série de divisions

Date Résultat 7 octobre TEX3, BAL 2 (TEX, 1-0) 7 octobre HOU 6, MIN 4 (HOU, 1-0) 8 octobre TEX 11BAL 8 (TEX, 2-0) 8 octobre MIN 6HOU 2 (à égalité, 1-1) 10 octobre HOU 9MIN 1 (HOU, 2-1) 10 octobre TEX 7BAL 1 (TEX gagne 3-0) 11 octobre HOU 3, MIN 2 (HOU gagne, 3-1)

Série de championnat

Date Correspondre Heure de début (HE) chaîne TV Résultat 15 octobre Rangers chez Astros 20h15 Renard TEX 2HOU 0 (TEX, 1-0) 16 octobre Rangers chez Astros 16h37 Fox ou FS1 — 18 octobre Astros chez les Rangers 20h03 FS1 — 19 octobre Astros chez les Rangers 20h03 FS1 — 20 octobre Astros chez les Rangers* 19h07 FS1 — 22 octobre Rangers chez Astros* 20h03 FS1 — 23 octobre Rangers chez Astros* 20h03 Fox ou FS1 —

*Si nécessaire

Ligue nationale

Série de jokers

Date Résultat 3 octobre Dos de diamant 6Brasseurs 3 3 octobre Phillies 3Marlins 1 4 octobre Dos de diamant 5, Brasseurs 2 4 octobre Phillies 7, Marlins 1

Série de divisions

Date Résultat 7 octobre DPS 3, ATL 0 (PHI, 1-0) 7 octobre ARI11, CONT 2 (ARI, 1-0) 9 octobre ATL5PHI 4 (égalité 1-1) 9 octobre ARI4DAL 2 (ARI, 2-0) 11 octobre DPS 10ATL 2 (PHI, 2-1) 11 octobre ARI4LAD 2 (victoire de l’ARI, 3-0) 12 octobre DPS 3, ATL 1 (PHI gagne, 3-1)

Série de championnat

Date Correspondre Heure de début (HE) chaîne TV Résultat 16 octobre Diamondbacks aux Phillies 20h07 SCT — 17 octobre Diamondbacks aux Phillies 20h07 SCT — 19 octobre Phillies aux Diamondbacks 19h07 SCT — 20 octobre Phillies aux Diamondbacks 20h07 SCT — 21 octobre Phillies aux Diamondbacks* 20h07 SCT — 23 octobre Diamondbacks aux Phillies* 19h07 SCT — 24 octobre Diamondbacks aux Phillies* 20h07 SCT —

*Si nécessaire

Calendrier des Séries mondiales

Date Correspondre Heure de début (HE) chaîne TV Résultat 27 octobre Championnat de Ligue 2 à Championnat de Ligue 1 À déterminer Renard — 28 octobre Championnat de Ligue 2 à Championnat de Ligue 1 À déterminer Renard — 30 octobre Championnat de Ligue 1 à Championnat de Ligue 2 À déterminer Renard — 31 octobre Championnat de Ligue 1 à Championnat de Ligue 2 À déterminer Renard — 1er novembre Ligue Champ 1 à Ligue Champ 2* À déterminer Renard — 3 novembre Championnat de Ligue 2 à Championnat de Ligue 1* À déterminer Renard — 4 novembre Championnat de Ligue 2 à Championnat de Ligue 1* À déterminer Renard —

*Si nécessaire