Sur quelle chaîne Rangers vs. Astros est-il diffusé aujourd’hui ? Heure et programme télévisé du match 1 de l’ALCS 2023

Les Rangers et les Astros se sont battus jusqu’au dernier match de la saison régulière pour déterminer quelle équipe a remporté l’AL West et a remporté la deuxième tête de série des séries éliminatoires de la Ligue américaine. Il est tout à fait normal que leur bataille se déroule dans les derniers jours avant les World Series.

Leurs combats en saison régulière ont été principalement en faveur de Houston, les Astros ayant remporté neuf des 13 matchs, dont un balayage des Rangers à Arlington en septembre.

Ce match éliminatoire a tout le potentiel pour être une série avec de bons scores. Les Rangers avaient le quatrième meilleur wRC+ (114) au baseball au cours de la saison régulière, tandis que les Astros se classaient cinquième (112). Le Texas est à égalité avec le Minnesota avec 233 circuits, le plus grand nombre de l’AL, tandis que les Astros sont cinquièmes de l’AL avec 222.

PLUS: Regardez le match 1 des Rangers contre Astros en direct avec Fubo (essai gratuit)

Dans l’espoir de ralentir les attaques adverses, les Astros se tourneront vers Justin Verlander, tandis que les Rangers remettront le ballon à Jordan Montgomery. Verlander a été exceptionnel lors de son seul départ en séries éliminatoires contre les Twins, réalisant six manches blanchies et permettant à seulement sept baserunners (quatre coups sûrs et trois buts sur balles) d’atteindre tout en en retirant six sur des prises.

Montgomery, acquis des Cardinals à la date limite des échanges, a lancé sept manches blanches avec seulement six coups sûrs accordés contre les Rays, mais a eu un peu plus de mal contre les Orioles, accordant cinq points (quatre mérités) sur neuf coups sûrs et un but sur balles en quatre manches de travail.

Vous espérez regarder le premier match de l’ALCS 2023 ? Voici toutes les informations dont vous avez besoin pour regarder Rangers contre Astros dimanche.

Sur quelle chaîne Rangers vs. Astros est-il diffusé aujourd’hui ?

Canal: Renard (États-Unis) | Sportsnet (Canada)

Renard (États-Unis) | Sportsnet (Canada) Direct: Application Fox Sports, Fubo (États-Unis) | Sportsnet MAINTENANT (Canada)

L’ensemble des Rangers-Astros ALCS sera diffusé par la famille de réseaux Fox, à commencer par le jeu 1 diffusé sur Fox.

Ceux qui espèrent diffuser les jeux peuvent les trouver sur l’application Fox Sports avec un abonnement au câble. Fubo, qui propose un essai gratuitdiffusera également les retransmissions du match par Fox.

Les amateurs de baseball canadiens peuvent trouver le match sur Sportsnet ou le diffuser en streaming avec Sportsnet MAINTENANT.

Heure de début des Rangers contre Astros

Date: Dimanche 15 octobre

Dimanche 15 octobre Temps du premier pitch : 20 h 15 HE

L’ALCS 2023 débutera le dimanche 15 octobre à 20 h 15 HE. La série débutera au Minute Maid Park de Houston pour les deux premiers matchs. Les trois prochains matchs se joueront au Globe Life Field à Arlington, au Texas, avant que la série ne revienne à Houston pour les deux derniers matchs, si nécessaire.

Calendrier des séries éliminatoires de la MLB, résultats

(Toutes les heures de l’Est)

Ligue américaine

Joker

Date Résultat 3 octobre Rangers 4Rayons 0 3 octobre Jumeaux 3Geais bleus 1 4 octobre Rangers 7, Rayons 1 4 octobre Jumeaux 2, Geais bleus 0

Série de divisions

Date Résultat 7 octobre TEX3, BAL 2 (TEX, 1-0) 7 octobre HOU 6, MIN 4 (HOU, 1-0) 8 octobre TEX 11BAL 8 (TEX, 2-0) 8 octobre MIN 6HOU 2 (à égalité, 1-1) 10 octobre HOU 9MIN 1 (HOU, 2-1) 10 octobre TEX 7BAL 1 (TEX gagne 3-0) 11 octobre HOU 3, MIN 2 (HOU gagne, 3-1)

Série de championnat

Date Correspondre Heure de début (HE) chaîne TV Résultat 15 octobre Rangers chez Astros 20h15 Renard — 16 octobre Rangers chez Astros 16h37 Fox ou FS1 — 18 octobre Astros chez les Rangers 20h03 FS1 — 19 octobre Astros chez les Rangers 20h03 FS1 — 20 octobre Astros chez les Rangers* 19h07 FS1 — 22 octobre Rangers chez Astros* 20h03 FS1 — 23 octobre Rangers chez Astros* 20h03 Fox ou FS1 —

*Si nécessaire

Ligue nationale

Série de jokers

Date Résultat 3 octobre Dos de diamant 6Brasseurs 3 3 octobre Phillies 3Marlins 1 4 octobre Dos de diamant 5, Brasseurs 2 4 octobre Phillies 7, Marlins 1

Série de divisions

Date Résultat 7 octobre DPS 3, ATL 0 (PHI, 1-0) 7 octobre ARI11, CONT 2 (ARI, 1-0) 9 octobre ATL5PHI 4 (égalité 1-1) 9 octobre ARI4DAL 2 (ARI, 2-0) 11 octobre DPS 10ATL 2 (PHI, 2-1) 11 octobre ARI4LAD 2 (victoire de l’ARI, 3-0) 12 octobre DPS 3, ATL 1 (PHI gagne, 3-1)

Série de championnat

Date Correspondre Heure de début (HE) chaîne TV Résultat 16 octobre Diamondbacks aux Phillies 20h07 SCT — 17 octobre Diamondbacks aux Phillies 20h07 SCT — 19 octobre Phillies aux Diamondbacks 19h07 SCT — 20 octobre Phillies aux Diamondbacks 20h07 SCT — 21 octobre Phillies aux Diamondbacks* 20h07 SCT — 23 octobre Diamondbacks aux Phillies* 19h07 SCT — 24 octobre Diamondbacks aux Phillies* 20h07 SCT —

*Si nécessaire

Calendrier des Séries mondiales

Date Correspondre Heure de début (HE) chaîne TV Résultat 27 octobre Championnat de Ligue 2 à Championnat de Ligue 1 À déterminer Renard — 28 octobre Championnat de Ligue 2 à Championnat de Ligue 1 À déterminer Renard — 30 octobre Championnat de Ligue 1 à Championnat de Ligue 2 À déterminer Renard — 31 octobre Championnat de Ligue 1 à Championnat de Ligue 2 À déterminer Renard — 1er novembre Ligue Champ 1 à Ligue Champ 2* À déterminer Renard — 3 novembre Championnat de Ligue 2 à Championnat de Ligue 1* À déterminer Renard — 4 novembre Championnat de Ligue 2 à Championnat de Ligue 1* À déterminer Renard —

*Si nécessaire