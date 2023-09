Sur quelle chaîne Rams vs. Bengals est-il diffusé aujourd’hui ? Programme, heure du « Monday Night Football » au cours de la semaine 3

Pour la première fois depuis le Super Bowl 56, les Bengals ont leur chance de se venger contre les Rams.

Cincinnati accueille Los Angeles lors du deuxième match du programme double « Monday Night Football » de ce soir. Il s’agit d’une revanche du Super Bowl d’il y a deux ans, lorsque les Rams avaient battu les Bengals 23-20 pour remporter à la franchise son deuxième championnat de la NFL.

Los Angeles entame la troisième semaine avec une fiche de 1-1, partageant deux matchs de division contre Seattle et San Francisco pour commencer la saison. La semaine dernière, les Rams ont perdu une décision de 30-23 face aux 49ers à domicile, alors que deux interceptions lancées par Matthew Stafford au cours de la deuxième semaine se sont avérées coûteuses pour Los Angeles.

La star des Rams jusqu’à présent cette saison a été la recrue Puka Nacua. Le receveur de première année de BYU a été sensationnel au cours des deux premiers matchs de la saison, intensifiant son action en l’absence de Cooper Kupp, blessé. Nacua a réussi 15 réceptions à couper le souffle contre les 49ers pour 147 verges, portant son total de saison à 25 attrapés pour 266 verges en seulement deux semaines.

De l’autre côté se trouve une équipe des Bengals qui n’est pas synchronisée pour commencer 2023. Pour la deuxième année consécutive, l’équipe de Cincinnati a une fiche de 0-2, après une défaite 27-24 contre Baltimore lors de la deuxième semaine.

Les Bengals n’avaient pas de réponse pour le jeu de course des Ravens, car la combinaison de Gus Edwards, Justice Hill et Lamar Jackson a aidé à gagner un total de 178 verges au sol pour Baltimore. Pendant ce temps, le porteur de ballon Joe Mixon n’a réussi que 59 verges pour Cincinnati, et le quart Joe Burrow a totalisé 222 verges par la passe avec deux touchés et une interception.

Voici ce que vous devez savoir pour regarder le match « Monday Night Football » entre les Rams et les Bengals.

Sur quelle chaîne Rams vs. Bengals est-il diffusé aujourd’hui ?

Jeu: Rams de Los Angeles contre Bengals de Cincinnati

Rams de Los Angeles contre Bengals de Cincinnati Date: Lundi 25 septembre

Lundi 25 septembre Chaîne TV: ESPN, ESPN2

ESPN, ESPN2 Direct: ESPN+, NFL+, Fubo (États-Unis) | DAZN (Canada)

Le match de lundi entre les Rams et les Bengals sera diffusé sur ESPN et ESPN2. Alors que les Eagles et les Buccaneers s’affronteront sur ABC, Chris Fowler et Dan Orlovsky annonceront le match sur ESPN.

Il n’y aura pas de « ManningCast » cette semaine, puisque les frères Manning seront absents jusqu’à la semaine 4.

Heure de début des Rams contre les Bengals

Date: Lundi 25 septembre

Lundi 25 septembre Heure de début: 20 h 15 HE

Bien qu’il fasse partie d’un programme double, le match de lundi entre les Rams et les Bengals débutera toujours dans le créneau horaire habituel du « Monday Night Football », à savoir 20 h 15 HE.

Diffusion en direct de la NFL pour les Rams contre les Bengals

Diffusion en direct (États-Unis) : ESPN+, NFL+, Fubo

ESPN+, NFL+, Fubo Diffusion en direct (Canada) : DAZN

Les téléspectateurs aux États-Unis disposent de plusieurs options différentes pour diffuser en direct les Rams contre les Bengals. ESPN diffusera le jeu sur son service de streaming propriétaire, ESPN+ (abonnement requis). NFL+ proposera également le jeu, mais un abonnement est également requis.

Aux États-Unis, les coupe-câbles peuvent se tourner vers Fubo pour leurs besoins de streaming. Fubo propose la famille de réseaux ESPN, ABC, NBC, CBS et NFL Network, afin que les fans puissent assister à une multitude d’action de football tout au long de la saison 2023. Fubo propose également un essai gratuit.

Téléspectateurs au Canada peut s’inscrire à DAZNqui propose le NFL Game Pass.