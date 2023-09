Sur quelle chaîne Penn State contre Iowa est-il diffusé aujourd’hui ? Heure et programme télévisé du match White Out 2023

Les temps changent dans le Big Ten.

EN DIRECT : mises à jour et faits saillants du match « White Out » entre Penn State et Iowa

La conférence est plongée dans plus de bouleversements que les Balkans au début du XXe siècle. Un groupe d’équipes de tout le pays s’apprête à se rendre dans la ligue de football préférée du Midwest, consolidant ainsi le statut de la conférence en tant que lieu incontournable du football universitaire.

Et pourtant, une grande partie de la beauté de la conférence réside dans son empreinte géographique plus traditionnelle. Ce qui rend l’affrontement de samedi entre les Nittany Lions n°7 et les Hawkeyes n°24 si intrigant.

Penn State se considère comme un prétendant au championnat national. Alimenté par le bras fort de Drew Allar, il s’est propulsé au sommet de la pyramide du football universitaire, battant chacun de ses trois premiers adversaires. Gardez cette forme, et ce sera parfait dans le mélange en séries éliminatoires.

L’Iowa, quant à lui, est depuis longtemps une puissance au sommet de la conférence. Et bien que l’effectif de cette année ne soit pas aussi chargé que par le passé, en Cade McNamara, les Hawkeyes ont une présence vétéran qui a fait ses preuves en conférence.

Que les jeux commencent. Voici ce que vous devez savoir sur l’affrontement de samedi entre les Nittany Lions et les Hawkeyes, y compris les informations de diffusion et l’heure de début.

Sur quelle chaîne Penn State contre Iowa est-il diffusé aujourd’hui ?

Chaîne de télévision (nationale) : CBS

CBS Direct: Paramount+, Fubo

Le choc du Big Ten de samedi sera diffusé sur CBS. Brad Kessler sera l’annonceur principal du jeu, assurant le play-by-play. Il sera rejoint par Gary Danielson (commentaire en couleur) et Jenny Dell (ligne de touche) offrant une analyse supplémentaire.

Les coupeurs de cordon peuvent retrouver toute l'action sur Paramount+, ainsi que Fubo.

Heure de début de Penn State contre Iowa

Date: Samedi 23 septembre

Samedi 23 septembre Démarrer: 19 h 30 HE

Penn State accueillera l’Iowa sous les lumières vives du Beaver Stadium, le match devant débuter à 19 h 30 HE.

Calendrier de football de Penn State 2023

Date Adversaire Heure (HE)/Résultat 2 septembre contre la Virginie occidentale F, 38-15 9 septembre contre le Delaware W, 63-7 16 septembre à l’Illinois* F, 30-13 23 septembre contre l’Iowa* 19h30 30 septembre au nord-ouest* 12h 14 octobre contre UMass 15h30 21 octobre dans l’État de l’Ohio* À déterminer 28 octobre contre Indiana* À déterminer 4 novembre au Maryland* À déterminer 11 novembre contre le Michigan* 12h 18 novembre contre Rutgers* À déterminer 24 novembre dans l’État du Michigan* 19h30

*Conférence Big Ten jeu

Calendrier de football de l’Iowa 2023

Date Adversaire Heure (HE)/Résultat 2 septembre contre l’État de l’Utah F, 24-14 9 septembre dans l’État de l’Iowa F, 20-13 16 septembre contre l’ouest du Michigan W, 41-10 23 septembre à Penn State* 19h30 30 septembre contre l’État du Michigan* 19h30 7 octobre contre Purdue* À déterminer 14 octobre au Wisconsin* À déterminer 21 octobre contre Minnesota* À déterminer 4 novembre au nord-ouest* À déterminer 11 novembre contre Rutgers* 12h 18 novembre contre l’Illinois* À déterminer 24 novembre au Nebraska* 12h

*Jeu de conférence Big Ten