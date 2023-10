Une semaine après avoir éliminé un poids lourd de l’AFC Est, les Patriots cherchent à nouveau à spoiler un prétendant à la division, alors que la Nouvelle-Angleterre se rendra dans le sud de la Floride lors de la semaine 8 pour affronter les Dolphins.

Le club de Bill Belichick a réussi l’une des plus grosses surprises de la saison la semaine dernière, étourdissant les Bills 29-25 à Foxboro. Le quart Mac Jones a mené un parcours de huit jeux et 75 verges au cours des deux dernières minutes du match, culminant avec un touché de Mike Gesicki avec seulement 12 secondes à jouer.

Cette victoire a mis fin à une séquence de trois défaites consécutives pour la Nouvelle-Angleterre et a porté son bilan à 2-5. Alors que l’équipe reste à la dernière place de la division, la victoire donne un élan à la troupe de Belichick avant la semaine 8.

Pour les Dolphins, l’unité de Mike McDaniels vient de subir une défaite du « Sunday Night Football » contre les Eagles à Philadelphie. L’offensive de haut vol, dirigée par le QB Tua Tagovailoa, a été contrecarrée par la défense des Eagles, alors que Tagovailoa a lancé un total de 216 verges, le plus bas de la saison, et que le jeu de course dominant a été limité à seulement 48 verges au total.

La défaite a ramené les Dolphins à 5-2, mais avec la défaite des Bills contre les Pats, cela a permis à Miami de conserver la possession exclusive de la première place de l’AFC Est.

C’est la deuxième fois que ces deux adversaires s’affrontent cette saison. Les deux se sont rencontrés lors du « Sunday Night Football » lors de la deuxième semaine, lorsque Tagovailoa et les Fins ont remporté une victoire 24-17 à Foxboro. Miami a eu le numéro de la Nouvelle-Angleterre dans son histoire récente, remportant cinq des six derniers affrontements.

PLUS: Regardez Patriots vs. Dolphins en direct avec Fubo (essai gratuit)

Voici ce que vous devez savoir sur l’affrontement de la semaine 8 de dimanche au Hard Rock Stadium, y compris les informations de diffusion et l’heure de début.

Sur quelle chaîne Patriots vs. Dolphins est-il diffusé aujourd’hui ?

Chaîne de télévision (nationale) : CBS

CBS Chaîne de télévision (Nouvelle-Angleterre) : WBZ

WBZ Chaîne de télévision (Miami) : WFOR

WFOR Direct: Fubo | Paramount Plus | DAZN (Canada)

Le match de la semaine 8 de l’AFC Est de dimanche entre les Dolphins et les Patriots peut être visionné sur CBS. Les téléspectateurs du marché de Miami peuvent se connecter à WFOR-TV (chaîne 4), tandis que ceux de la grande région de Boston peuvent se connecter à WBZ-TV (chaîne 4).

Pour les téléspectateurs sans abonnement au câble, il existe quelques options. Paramount Plus diffuse la NFL sur CBS, mais un abonnement payant est requis pour le service.

Fubo propose Fox, CBS, NBC, ABC, NFL Network et la famille de réseaux ESPN, ce qui signifie que vous pourrez suivre l’action de la NFL tout au long de la saison 2023 de la NFL. Fubo propose également un essai gratuit.

Les téléspectateurs canadiens peuvent syntoniser DAZNqui propose le NFL Game Pass.

Heure de début des Patriots contre les Dolphins

Date: Dimanche 29 octobre

Dimanche 29 octobre Temps: 13 h HE

Le match Dolphins-Patriots AFC East de dimanche aura lieu au Hard Rock Stadium de Miami.

Il s’agit du deuxième des deux affrontements entre les rivaux de division en 2023. Les Dolphins ont battu les Patriots plus tôt cette année lors du « Sunday Night Football » lors de la deuxième semaine.

Calendrier des Patriots de la Nouvelle-Angleterre 2023

Semaine Date Adversaire Heure du coup d’envoi (HE)/Résultat chaîne TV 1 10 septembre contre les Aigles L, 25-20 CBS 2 17 septembre contre les dauphins L, 24-17 BNC 3 24 septembre chez Jets F, 15-10 CBS 4 1er octobre chez les Cowboys L, 38-3 Renard 5 8 octobre contre les saints L, 34-0 CBS 6 15 octobre chez les Raiders L, 21-17 CBS 7 22 octobre vs factures F, 29-25 CBS 8 29 octobre chez les Dauphins 13 h HE CBS 9 5 novembre contre les commandants 13 h HE Renard dix 12 novembre Colts (Francfort) 9 h 30 HE Réseau NFL 11 19 novembre AU REVOIR 12 26 novembre chez les Géants 13 h HE Renard 13 3 décembre vs chargeurs 13 h HE CBS 14 7 décembre chez Steelers (TNF) 20 h 15 HE Amazon Premier 15 18 décembre contre les chefs (MNF) 20 h 15 HE ESPN 16 24 décembre chez les Broncos 20 h 15 HE Réseau NFL 17 31 décembre chez Bills 13 h HE CBS 18 6/7 janvier contre les Jets À déterminer À déterminer

Calendrier des Dolphins de Miami 2023