Aux États-Unis, la chaîne sur laquelle la Coupe du monde est diffusée diffère d’un match à l’autre. Cela étant dit, il existe des chaînes sélectionnées sur lesquelles vous pouvez compter pour diffuser des jeux.

De plus, le public aux États-Unis a la possibilité de regarder des matchs en anglais ou en espagnol. Dans les deux scénarios, il n’y a que deux chaînes qui diffusent les 64 matchs de la Coupe du monde 2022.

Vous pouvez également accéder à ces chaînes via des services de streaming. Cependant, dans ces cas, vous devez payer une sorte de service d’abonnement. Peacock Premium, que de nombreux fans ont pour la couverture de la Premier League, a un accès en streaming pour tous les jeux en langue espagnole. C’est 4,99 $ par mois.

Sur quelle chaîne passe la coupe du monde ?

En termes de télévision, la couverture en anglais de tous les jeux est soit sur FOX, soit sur FS1. FOX est une chaîne en direct, ce qui signifie que tout ce dont vous avez besoin est une antenne connectée à votre téléviseur pour regarder les matchs. D’autre part, FS1 nécessite une forme d’abonnement. Cela pourrait être à un fournisseur de câble ou de satellite. Ou, des plateformes de streaming comme Hulu + Live TV, fuboTV et YouTube TV diffusent toutes la chaîne.

Il en va de même pour la couverture en espagnol. Telemundo a la grande majorité des jeux disponibles pour le public espagnol aux États-Unis. Cependant, bien que Telemundo, comme FOX, soit une chaîne OTA, tous les jeux n’y sont pas disponibles. Dans les cas où les heures de coup d’envoi se chevauchent, en particulier lors de la troisième journée de la phase de groupes, Telemundo repousse certains matchs vers Universo.

Gardez à l’esprit : les canaux pour des jeux spécifiques peuvent changer à l’approche de la Coupe du monde. FOX et Telemundo veulent mettre les jeux de haute qualité sur les chaînes OTA. De cette façon, ils attirent un public plus large. Par exemple, le match des États-Unis contre l’Angleterre le Black Friday est sur FOX, pas sur FS1. Cependant, le match Qatar vs Sénégal plus tôt dans la journée se déroule uniquement sur FS1.

Regarder Coupe du monde 2022 Inclut : Coupe du Monde de la FIFA, Gold Cup + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

Pour une liste complète des chaînes spécifiques diffusées sur certains matchs, consultez le programme télévisé de la Coupe du monde. Cela fournit la chaîne pour les matchs de la Coupe du monde, ainsi que des liens spécifiques sur la façon de regarder aux États-Unis.

PHOTO : IMAGO / agefotostock