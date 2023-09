Sur quelle chaîne Packers vs. Falcons est-il diffusé aujourd’hui ? Heure et programme télévisé du match de la semaine 2 de la NFL

Au cours de la première semaine de la saison 2023 de la NFL, les Falcons et les Packers ont chacun inauguré une nouvelle ère pour leurs franchises respectives avec des victoires impressionnantes. Au cours de la semaine 2, ils s’affronteront.

Pour Green Bay, l’ère Jordan Love est officiellement arrivée et elle a commencé de manière encourageante. Le QB de 24 ans a impressionné lors du deuxième départ de sa carrière dans la NFL – et son premier depuis le départ d’Aaron Rodgers pendant l’intersaison. Love a complété 15 de ses 27 tentatives de passes pour 245 verges et trois touchés dans une victoire de 38-20 contre un rival de division des Bears.

Avec Chicago dans son rétroviseur, Green Bay se prépare désormais à ce qui devrait être un test plus difficile à Atlanta.

Comme Love, le quart des Falcons Desmond Ridder a 24 ans et a connu son tout premier départ en semaine 1 en 2023. Les chiffres de Ridder (15-18, 115 yards, 1 TD) lors de la victoire d’Atlanta contre la Caroline lors de la semaine 1 pourraient ne pas sortir de la page, mais il a joué un football sans erreur pour mener son équipe à la victoire. Avec Drake London et Kyle Pitts, Ridder a quelques options comme cibles de réception, tandis que Tyler Allgeier et le choix n°8 de 2023 Bijan Robinson sont tous deux de sérieuses menaces dans le champ arrière.

PLUS: Regardez Packers contre Falcons en direct avec Fubo (essai gratuit)

L’offensive d’Atlanta a le potentiel d’être explosive, mais ses investissements dans la défense pendant l’intersaison portent déjà leurs fruits. Lors du premier match, la sécurité Jessie Bates III a intercepté deux passes et forcé un échappé. Le produit de Wake Forest, qui a rejoint les Falcons en tant qu’agent libre après avoir passé les cinq premières saisons de sa carrière avec les Bengals, a été nommé joueur défensif NFC de la semaine pour ses efforts contre les Panthers.

Alors que Love et les Packers chercheront à faire avancer les choses, la défense avare d’Atlanta cherchera à s’appuyer sur ce qu’elle a accompli au cours de la semaine 1. Voici tout ce que vous devez savoir pour vous connecter à l’affrontement de la semaine 2 entre Green Bay et Atlanta.

Sur quelle chaîne Packers vs. Falcons est-il diffusé aujourd’hui ?

Chaîne de télévision (nationale) : Renard

Renard Chaîne de télévision (Green Bay) : WLUK

WLUK Chaîne de télévision (Atlanta) : WAGA

WAGA Direct: Fubo | Application Fox Sports | DAZN (Canada)

Le match de la semaine 2 entre les Packers et les Falcons sera diffusé sur Fox comme l’une des quatre offres du réseau en début d’après-midi. WLUK (Channel 18) diffusera le match sur le marché de Green Bay tandis que WAGA (Channel 5) diffusera le match sur le marché d’Atlanta.

Les fans souhaitant diffuser Packers vs. Falcons auront quelques options. Fubo propose CBS, Fox, NBC, NFL Network et la famille de réseaux ESPN, vous serez donc couvert pour toutes les compétitions de la NFL 2023 avec ce service. L’application Fox Sports diffusera également le jeu.

Pendant ce temps, les téléspectateurs au Canada peuvent regardez le match en direct sur DAZN, qui est le transporteur exclusif du NFL Game Pass au pays. Ceux qui ont un abonnement au câble peuvent également regarder le match sur TSN.

Heure de début des Packers contre les Falcons

Date: Dimanche 17 septembre

Dimanche 17 septembre Temps: 13 h HE

Les Packers contre les Falcons du Mercedes Benz Stadium d’Atlanta devraient débuter à 13 h HE le dimanche 17 septembre.

Calendrier des Packers de Green Bay 2023

Semaine Date Adversaire/Résultat Heure du coup d’envoi (HE) chaîne TV 1 10 septembre Packers 38, ours 20 2 17 septembre chez les Faucons 13 heures Renard 3 24 septembre contre les saints 13 heures Renard 4 28 septembre contre les Lions (TNF) 20h15 Amazon Premier 5 9 octobre chez Raiders (MNF) 20h15 ESPN 6 AU REVOIR 7 22 octobre chez les Broncos 16h25 CBS 8 29 octobre contre les Vikings 13 heures Renard 9 5 novembre contre les béliers 13 heures Renard dix 12 novembre chez les Steelers 13 heures CBS 11 19 novembre vs chargeurs 13 heures Renard 12 23 novembre chez les Lions (Action de grâces) 12h30 Renard 13 3 décembre contre les chefs (SNF) 20h20 BNC 14 11 décembre chez les Géants (MNF) 20h15 abc 15 17 décembre contre les boucaniers 13 heures Renard 16 24 décembre chez les Panthères 13 heures Renard 17 31 décembre chez Vikings (SNF) 20h20 BNC 18 À déterminer contre les ours À déterminer À déterminer

Calendrier des Falcons d’Atlanta 2023