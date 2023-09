Sur quelle chaîne Ole Miss contre Alabama est-il diffusé aujourd’hui ? Heure et programme télévisé du match de football universitaire de la semaine 4

Jimbo Fisher, Kirby Smart et Steve Sarkisian ont brisé la malédiction des anciens assistants de Nick Saban, chacun revendiquant la victoire sur son ancien patron après des années de domination de l’Alabama. Lane Kiffin peut-il devenir le quatrième ?

Ole Miss a traîné avec le Crimson Tide la saison dernière, perdant six points, et l’Alabama a semblé particulièrement vulnérable cette saison avec des questions de quart-arrière et des performances offensives inhabituelles.

Saban revient à Jalen Milroe au QB cette semaine, après avoir affronté Tyler Buchner et Ty Simpson lors d’une vilaine victoire contre l’USF il y a une semaine. Aucun des deux n’a fait grande impression, donc Milroe aura une autre chance de prouver qu’il est la solution à ce poste pour un programme qui est rarement confronté à ce genre de problème.

La navigation a été plus fluide pour les Rebels, qui ont pris un départ 3-0 et ont obtenu un bon jeu du QB Jaxson Dart. Dart compte sept touchés dans les airs, mais il ressemblait bien plus qu’un simple passeur compétent la semaine dernière contre Georgia Tech avec 136 verges et deux touchés au sol. L’Alabama peut-il le contenir ?

L’Alabama espère éviter deux pertes de logements au cours du même mois, ce qui marquerait sans doute le point le plus bas du programme depuis plus d’une décennie. Ole Miss, quant à elle, aimerait éliminer le Tide à Tuscaloosa et profiter de cet élan pour un match contre LSU le week-end prochain.

Voici ce que vous devez savoir pour regarder Ole Miss contre Alabama lors du match de la semaine 4 de samedi, y compris l’heure de début et la chaîne de télévision.

Sur quelle chaîne Ole Miss contre Alabama est-il diffusé aujourd’hui ?

chaîne TV : CBS

: CBS Direct: Paramount+, Fubo

CBS diffusera le match de samedi entre Ole Miss et l’Alabama. Tom McCarthy (play-by-play), Jason McCourty (analyste des couleurs) et Ross Tucker (analyste des couleurs) seront à l’appel depuis Tuscaloosa.

Les fans peuvent diffuser le jeu en direct via Paramount+ ou Fubo.

Heure de début d’Ole Miss contre Alabama

Date : samedi 23 septembre

: samedi 23 septembre Démarrer: 15h30 HE

Le match de samedi entre Ole Miss et l’Alabama débutera à 15 h 30 HE depuis le stade Bryant-Denny de Tuscaloosa, en Alabama.

L’Alabama a remporté ses sept derniers matchs contre Ole Miss, marquant au moins 40 points dans six de ces victoires. Alors que trois anciens assistants de Saban ont désormais des victoires sur leur ancien patron, Kiffin cherche toujours cette victoire insaisissable.

Calendrier de football Ole Miss 2023

Date Adversaire Heure (HE)/Résultat 2 septembre contre Mercer F, 56-7 9 septembre à Tulane L, 34-24 16 septembre contre Georgia Tech F, 17-3 23 septembre en Alabama* 15h30 30 septembre contre LSU* 18h 7 octobre contre l’Arkansas* À déterminer 21 octobre à Auburn* À déterminer 28 octobre contre Vanderbilt* À déterminer 4 novembre contre Texas A&M* À déterminer 11 novembre en Géorgie* À déterminer 18 novembre contre Louisiane-Monroe À déterminer 25 novembre dans l’État du Mississippi* 19h30

* Jeu SEC

Calendrier de football de l’Alabama 2023

Date Adversaire Heure (HE)/Résultat 2 septembre contre le Moyen Tennessee F, 56-7 9 septembre contre le Texas L, 34-24 16 septembre au sud de la Floride F, 17-3 23 septembre contre Ole Miss* 15h30 30 septembre dans l’État du Mississippi* 21 heures 7 octobre chez Texas A&M* À déterminer 14 octobre contre l’Arkansas* À déterminer 21 octobre contre Tennessee* À déterminer 4 novembre contre LSU* À déterminer 11 novembre au Kentucky* À déterminer 18 novembre contre Chattanooga Midi 25 novembre à Auburn* À déterminer

* Jeu SEC