Sur quelle chaîne Ohio State vs Purdue est-il diffusé aujourd’hui ? Heure et programme télévisé du match de football universitaire de la semaine 7

Purdue a bouleversé l’Ohio State, très bien classé, au cours de la deuxième année de l’ère Jeff Brohm en 2018. L’entraîneur de première année Ryan Walters peut-il retrouver cette magie samedi ? Les chances seront lourdes contre les Chaudronniers.

Ohio State avance à 5-0, malgré des départs lents contre Notre Dame et le Maryland au cours des trois dernières semaines. Kyle McCord a commencé à s’installer en tant que quart-arrière partant des Buckeyes, et Marvin Harrison Jr. semble sans doute le receveur le plus doué du pays.

Purdue peut-il ralentir ce tandem ? Les Chaudronniers ont connu un début difficile 2-4, même si une victoire de 25 points contre l’Illinois il y a deux semaines constitue un signe de progrès pour un programme en transition. Purdue a échoué douloureusement contre l’Iowa samedi dernier, bien qu’il ait limité les Hawkeyes à seulement six passes complétées.

Si les Chaudronniers n’ont pas pu suivre l’offensive lamentable de l’Iowa, il faudra un effort considérable pour suivre celle de l’Ohio State. Les Buckeyes ont une place pour les séries éliminatoires du football universitaire en ligne de mire, et Purdue espère faire du match de samedi plus qu’un simple échauffement pour les matchs les plus intimidants de l’Ohio State plus tard dans la saison.

Voici ce que vous devez savoir pour regarder le match de samedi entre Ohio State et Purdue, y compris les diffusions en direct et l’heure de début.

Sur quelle chaîne Ohio State vs Purdue est-il diffusé aujourd’hui ?

Le match de samedi entre le numéro 3 de l’Ohio State et Purdue sera diffusé exclusivement sur Peacock. Il ne sera diffusé sur aucune chaîne câblée et ne sera pas disponible en streaming ailleurs.

Andrew Siciliano (play-by-play) et Kyle Rudolph (analyste couleur) seront à l’appel depuis le stade Ross-Ade.

Ohio State contre Purdue est l’un des neuf matchs du Big Ten diffusés exclusivement sur Peacock cette saison, dans le cadre d’un accord de diffusion plus large entre la conférence et NBC.

Heure de début de l’Ohio State contre Purdue

Date: Samedi 14 octobre

Samedi 14 octobre Démarrer: 12 h HE

Le match de samedi entre Ohio State et Purdue devrait débuter à 12 h HE depuis le stade Ross-Ade à West Lafayette, Indiana.

Calendrier de football de l’État de l’Ohio 2023

Date Adversaire Heure (HE)/Résultat 2 septembre à Indiana* W, 23-3 9 septembre contre l’État de Youngstown F, 35-7 16 septembre contre l’ouest du Kentucky W, 63-10 23 septembre à Notre-Dame F, 17-14 7 octobre contre le Maryland* F, 37-17 14 octobre à Purdue* Midi 21 octobre contre Penn State* Midi 28 octobre au Wisconsin* À déterminer 4 novembre chez Rutgers* À déterminer 11 novembre contre l’État du Michigan* 19h30 18 novembre contre Minnesota* À déterminer 25 novembre au Michigan* Midi

* Jeu de la Conférence Big Ten

Calendrier de football Purdue 2023

Date Adversaire Heure (HE)/Résultat 2 septembre contre l’État de Fresno L, 39-35 9 septembre chez Virginia Tech F, 24-17 16 septembre contre Syracuse L, 35-20 22 septembre contre Wisconsin* L, 38-17 30 septembre contre l’Illinois* F, 44-19 7 octobre dans l’Iowa* L, 20-14 14 octobre contre l’État de l’Ohio* Midi 28 octobre au Nebraska* À déterminer 4 novembre au Michigan* À déterminer 11 novembre contre Minnesota* À déterminer 18 novembre au Nord-Ouest* À déterminer 25 novembre contre Indiana* À déterminer

* Jeu de la Conférence Big Ten