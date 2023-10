Ce match de saison régulière sera-t-il un avant-goût du Big Ten Championship ? Peut-être pas, mais ça pourrait au moins l’être.

Le Wisconsin se situe au sommet du Big Ten West avec une seule défaite en conférence, contre l’Iowa dans un match pour le moins étrange. Les Badgers ont réussi à rebondir contre l’Illinois la semaine dernière, marquant 18 points au quatrième quart pour assommer les Illini dans les dernières secondes.

Peut-être que Luke Fickell and Co. aura suffisamment d’élan pour continuer à jouer à domicile. Ce serait la première victoire du Wisconsin contre l’Ohio State depuis 2011 et serait remportée par un natif de Columbus et ancien joueur de l’Ohio State.

Comme nous l’avons vu cependant, les équipes n’ont pas très bien fait après des victoires émotionnelles cette saison. Voir Notre Dame, USC et Washington. Mais les Buckeyes ont remporté une victoire assez émouvante (quoique ennuyeuse) contre Penn State la semaine dernière pour renverser une équipe invaincue du Big Ten East.

Pourtant, ce n’est pas un euphémisme de dire que les Buckeyes sont des favoris confortables. La main cassée de Tanner Mordecai le maintiendra à l’écart dans un avenir prévisible. L’étudiant de première année Braedyn Locke a pris sa place lors des deux derniers matchs et contre l’Illinois, il a lancé pour 240 verges et deux touchés. Il s’est illustré lorsque les Badgers avaient besoin de lui, mais il sera difficile de vaincre l’équipe n°3 au pays sans le leadership de Mordecai.

PLUS: Regardez Ohio State contre Wisconsin en direct sur Fubo (essai gratuit)

Les Buckeyes ne peuvent pas baisser la garde dans un endroit comme le Camp Randall Stadium, l’un des environnements de football universitaire les plus difficiles, mais ils devraient être en mesure de réintégrer confortablement TreVeyon Henderson et Emeka Egbuka dans l’alignement, si les deux sont disponibles pour jouer. .

Voici comment regarder toute l’action :

Sur quelle chaîne Ohio State contre Wisconsin est-il diffusé aujourd’hui ?

chaîne TV : BNC

: BNC Direct: Paon, Fubo

Ohio State-Wisconsin sera disponible sur NBC. Ceux qui préfèrent le streaming peuvent le faire sur Peacock ou Fubo, qui propose un essai gratuit.

Heure de début de l’État de l’Ohio contre le Wisconsin

Date : samedi 28 octobre

: samedi 28 octobre Démarrer: 19h30 HE

Le match Big Ten Saturday Night débutera à 19h30 le 28 octobre au Camp Randall Stadium de Madison, Wisconsin.

Calendrier de football de l’État de l’Ohio 2023

Date Temps Heure (HE)/Résultat 2 septembre à l’Indiana W, 23-3 9 septembre contre l’État de Youngstown F, 35-7 16 septembre contre l’ouest du Kentucky W, 63-10 23 septembre à Notre-Dame F, 17-14 30 septembre AU REVOIR 7 octobre contre le Maryland* F, 37-17 14 octobre à Purdue* W, 41-7 21 octobre contre Penn State* F, 20-12 28 octobre au Wisconsin* 19h30 4 novembre chez Rutgers* Midi 11 novembre contre l’État du Michigan* 19h30 18 novembre contre Minnesota* À déterminer 25 novembre au Michigan* Midi

*Jeu Big Ten

Calendrier de football du Wisconsin 2023

Date Adversaire Heure (HE)/Résultat 2 septembre contre Buffalo F, 38-17 9 septembre dans l’État de Washington L, 31-22 16 septembre contre Géorgie du Sud F, 35-14 22 septembre à Purdue* F, 38-17 30 septembre AU REVOIR 7 octobre contre Rutgers* F, 24-13 14 octobre contre l’Iowa* L, 15-6 21 octobre à l’Illinois* F, 25-21 28 octobre contre l’État de l’Ohio* 19h30 4 novembre à Indiana* Midi 11 novembre contre le Nord-Ouest À déterminer 18 novembre contre le Nebraska* À déterminer 25 novembre au Minnesota* À déterminer

*Jeu Big Ten