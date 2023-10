Sur quelle chaîne Notre Dame contre Louisville est-elle diffusée aujourd’hui ? Heure et programme télévisé du match de football universitaire de la semaine 6

Après une victoire émouvante sur la route lors de la cinquième semaine, le n°10 Notre Dame (5-1) est de retour sur la route pour un autre test difficile. Cette fois, les Fighting Irish visitent le n°25 Louisville (5-0), qui revient dans le top 25 AP pour la première fois depuis la troisième semaine de la saison 2020.

La semaine dernière, Notre Dame a maintenu ses espoirs en séries éliminatoires de football universitaire avec une victoire passionnante 21-14 contre Duke, n°19. Faisant face à un déficit d’un point avec 2:35 à jouer, le quart Sam Hartman a orchestré un touché de 95 verges – souligné par son Course de 17 verges sur les quatrième et 16 – qui ont établi les 30 verges touché précipité gagnant du RB Audric Estimé.

Louisville est un ennemi familier pour Hartman, qui a affronté les Cardinals à cinq reprises à Wake Forest. Samedi est une opportunité de rédemption pour le signaleur de Notre Dame alors qu’il revient sur le site où il a inhabituellement commis six revirements au troisième quart d’une défaite cauchemardesque la saison dernière. Avec une victoire, Hartman porterait le score à 3-0 contre des équipes contre lesquelles il avait échoué il y a un an.

Les Cardinals viennent de remporter une victoire 13-10 sur la route contre NC State, encore un autre exemple de la capacité de cette équipe à trouver des moyens de gagner. Sur les cinq victoires de Louisville, trois ont été des matchs sur un score, dont une victoire par derrière lors de la semaine 1 et une victoire passionnante lors de la semaine 4 qui a nécessité une position tardive sur la ligne de but. Cette saison, le quart Jack Plummer, qui a affronté Notre Dame à deux reprises pendant son séjour à California et Purdue, et le RB Jordan Jawhar, qui entament la semaine 6, ouvrent la voie à Louisville cette saison. dirige l’ACC avec 510 verges au sol.

Notre Dame s’avérera-t-elle un test trop difficile pour Louisville ? Ou les Cardinals mettront-ils effectivement fin aux nobles aspirations des Fighting Irish pour la saison ? Voici tout ce que vous devez savoir pour vous connecter au top 25 de samedi.

Sur quelle chaîne Notre Dame contre Louisville est-elle diffusée aujourd’hui ?

Chaîne TV: abc

abc Direct: ESPN+, Fubo

Le match de samedi entre Notre Dame et Louisville sera diffusé sur ABC. Joe Tessitore s’occupera des tâches play-by-play aux côtés de l’analyste Jordan Rodgers tandis que Katie George fera rapport en marge.

Les fans espérant regarder le match sans câble peuvent diffuser l’action en direct sur ESPN+, ainsi que Fubo, qui propose un essai gratuit.

Heure de début de Notre Dame contre Louisville

Date: Samedi 7 octobre

Samedi 7 octobre Temps: 19 h 30 HE

Notre Dame contre Louisville débutera vers 19 h 30 HE depuis le stade L&N Federal Credit Union à Louisville, Kentucky.

Calendrier de football de Notre-Dame 2023

Date Adversaire Heure (HE)/Résultat 26 août contre la Marine W, 42-3 2 septembre contre l’État du Tennessee W, 56-3 9 septembre à l’état NC F, 45-24 16 septembre contre le centre du Michigan F, 41-17 23 septembre contre l’État de l’Ohio L, 17-14 30 septembre chez le duc F, 21-14 7 octobre à Louisville 19h30 14 octobre contre USC 19h30 28 octobre contre Pittsburgh 15h30 4 novembre à Clemson À déterminer 18 novembre contre Wake Forest 15h30 25 novembre à Stanford À déterminer

Calendrier de football de Louisville 2023