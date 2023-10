Sur quelle chaîne NASCAR est-il diffusé aujourd’hui ? Programme télé, heure de départ de la course de Talladega 2023

Talladega mord.

Le Big One domine le Talladega Superspeedway, ses misérables tentacules plaçant une emprise suffocante sur la piste légendaire. L’histoire est inscrite sur ses murs, non seulement avec les noms des vainqueurs, mais aussi avec les inscriptions des épaves en feu.

Bubba Wallace ne connaît que trop bien le chaos qui peut envelopper la star du 23XI Racing. La star du 23XI Racing a profité d’une somptueuse journée sur la piste en avril ; là, il se tenait dans le dernier tour, se battant avec son meilleur ami Ryan Blaney pour sa première victoire de la saison.

En un instant, il disparut ; Wallace a placé un triple bloc peu judicieux sur Blaney avant le deuxième virage, le faisant tourner. Il a vu un probable top deux se transformer en cendres juste sous ses yeux. Et tout ce qu’il pouvait faire était de regarder avec découragement Kyle Busch se précipiter vers la victoire.

Peut-être que cette fois-ci, ce sera différent. Wallace est sur une reprise, après avoir terminé si près de décrocher sa première victoire de l’année au Texas. Il a également l’habitude de réaliser des courses impressionnantes sur les superspeedways.

Mais attendez-vous à l’inattendu à Talladega. La poussière et les débris trouvent leur place sur le circuit le plus célèbre d’Alabama. Et cela a tendance à signifier une chose pour les stars de la Cup Series : le chaos.

PLUS: Regardez NASCAR à Talladega en direct avec Fubo (essai gratuit)

Sur ce, voici ce que vous devez savoir sur la deuxième course coupée du deuxième tour des séries éliminatoires de la Cup Series, le YellaWood 500.

Sur quelle chaîne NASCAR est-il diffusé aujourd’hui ?

Chaîne TV: NBC (États-Unis) | TSN5 (Canada)

NBC (États-Unis) | TSN5 (Canada) Direct: Paon, Fubo

Paon, Fubo Radio: MRN

La course de dimanche sera diffusée sur NBC aux États-Unis. Les téléspectateurs canadiens peuvent retrouver l’action sur TSN5.

L’annonceur vétéran Rick Allen dirigera le commentateur tour par tour de la course. Il sera rejoint par les anciennes stars de la Cup Series Jeff Burton et Dale Earnhardt Jr., ainsi que par l’ancien chef d’équipe vainqueur du Daytona 500, Steve Letarte.

Les coupeurs de cordon peuvent suivre l’action sur Peacock, ainsi qu’avec Fuboqui propose un essai gratuit.

Heure de départ NASCAR aujourd’hui

Date: dimanche 1er octobre

dimanche 1er octobre Temps: 14 h HE

Le YellaWood 500 a une heure de départ indiquée à 14 h HE, mais les festivités d’avant-course devraient rapprocher l’agitation du drapeau vert de 14 h 15 HE.

Calendrier des séries éliminatoires de NASCAR 2023

(Toutes les heures de l’Est)

Date Course Piste Temps la télé Radio 3 septembre Sud 500 (Kyle Larson) Circuit de Darlington 10 septembre Hollywood Casino 400 (Tyler Reddick) Circuit automobile du Kansas 16 septembre Course nocturne Bass Pro Shops (Denny Hamlin) Circuit automobile de Bristol 24 septembre AutoTrader EchoPark Automotive 400 (William Byron) Circuit automobile du Texas 1er octobre YellaBois 500 Autoroute Talladega Superspeedway 14h00 BNC MRN 8 octobre Banque d’Amérique Roval 400 Charlotte Motor Speedway Roval 14h00 BNC PNR 15 octobre Pointe Sud 400 Circuit automobile de Las Vegas 14h30 BNC PNR 22 octobre Course NASCAR Cup Series à Homestead-Miami Circuit automobile Homestead-Miami 14h30 BNC MRN 30 octobre Xfinity 500 Circuit automobile de Martinsville 14h00 BNC MRN 6 novembre Championnat de la série NASCAR Cup Circuit de Phoenix 15h BNC MRN

Les fans au Canada peuvent regarder toutes les courses NASCAR sur TSN.