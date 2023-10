Sur quelle chaîne NASCAR est-il diffusé aujourd’hui ? Programme télé, heure de départ de la course de Las Vegas 2023

Le South Point 400 continue d’être repoussé plus tard dans le calendrier de la NASCAR Cup Series.

La course a commencé comme l’une des premières courses du calendrier des séries éliminatoires de la Cup Series. En 2020, il a été déplacé vers les huitièmes de finale. Au cours des deux dernières saisons, il est devenu la course d’ouverture des huitièmes de finale, la demi-finale des éliminatoires de la Cup Series.

Au moins deux des huit pilotes encore en lice pour le championnat 2023 peuvent prétendre avoir déjà remporté la course. Martin Truex Jr. a remporté la course en 2019 et Denny Hamlin l’a remportée en 2021. Truex a fini par terminer deuxième du classement de la Cup Series l’année où il a gagné, tandis que Hamlin s’est classé troisième en 2021.

Ni eux ni les six autres pilotes des séries éliminatoires ne sortiront de la pole position – cet honneur appartient à Christopher Bell, qui a remporté la pole lors de quatre des sept dernières courses. Mais tous les huit cherchent à obtenir un avantage crucial alors que la saison se dirige vers les quatre dernières courses.

Voici toutes les informations dont vous avez besoin pour regarder le South Point 400 2023, y compris la chaîne de télévision et l’heure de début.

Sur quelle chaîne NASCAR est-il diffusé aujourd’hui ?

Chaîne TV: NBC (États-Unis) | TSN3/5 (Canada)

NBC (États-Unis) | TSN3/5 (Canada) Direct: Paon, Fubo

NBC poursuivra sa couverture NASCAR dimanche avec la diffusion du South Point 400 aux États-Unis. Les téléspectateurs canadiens peuvent retrouver la course sur TSN3 et TSN5.

Rick Allen commentera tour par tour, tandis que Jeff Burton, Dale Earnhardt Jr. et Steve Letarte seront les analystes de l’émission.

Ceux qui espèrent diffuser la course peuvent la trouver sur Peacock ou avec Fubo, qui propose un essai gratuit.

Heure de départ NASCAR aujourd’hui

Date: Dimanche 15 octobre

Dimanche 15 octobre Temps: 14 h 30 HE

La course devrait commencer à 14 h 30 HE, mais avec les festivités d’avant-course, il est plus probable que la course débutera vers 14 h 45 HE.

Calendrier des séries éliminatoires de NASCAR 2023

Toutes les heures de l’Est

Date Course Piste Temps la télé Radio 3 septembre Sud 500 (Kyle Larson) Circuit de Darlington 10 septembre Hollywood Casino 400 (Tyler Reddick) Circuit automobile du Kansas 16 septembre Course nocturne Bass Pro Shops (Denny Hamlin) Circuit automobile de Bristol 24 septembre AutoTrader EchoPark Automotive 400 (William Byron) Circuit automobile du Texas 1er octobre YellaWood 500 (Ryan Blaney) Autoroute Talladega Superspeedway 8 octobre Banque d’Amérique Roval 400 Charlotte Motor Speedway Roval 15 octobre Pointe Sud 400 Circuit automobile de Las Vegas 14h30 BNC PNR 22 octobre Course NASCAR Cup Series à Homestead-Miami Circuit automobile Homestead-Miami 14h30 BNC MRN 30 octobre Xfinity 500 Circuit automobile de Martinsville 14h00 BNC MRN 6 novembre Championnat de la série NASCAR Cup Circuit de Phoenix 15h BNC MRN

Les fans au Canada peuvent regarder toutes les courses NASCAR sur TSN.