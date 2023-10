Sur quelle chaîne NASCAR est-il diffusé aujourd’hui ? Programme télé, heure de départ de la course Charlotte Roval 2023

Les séries éliminatoires de la NASCAR Cup Series se réchauffent, avec la victoire de Ryan Blaney à Talladega qui brouille encore les eaux juste avant que le peloton des séries éliminatoires ne passe de 12 pilotes à huit.

C’est l’imprévisibilité qui tue. Et alors que la Cup Series se déroule une dernière fois sur la route au Charlotte Roval, l’imprévisibilité devrait s’avérer omniprésente.

Tyler Reddick, Denny Hamlin et Christopher Bell sont parmi les plus susceptibles de remporter le drapeau à damier ; tous trois ont mérité le titre légitime de passionnés de courses sur route.

Pourtant, c’est l’affaire de n’importe qui. Un virage manqué, une entrée ou une sortie tardive de la route des stands ou même une épave enflammée pourraient mettre un frein supplémentaire aux espoirs de quelqu’un en séries éliminatoires.

Sur ce, voici ce que vous devez savoir sur la course finale du deuxième tour des séries éliminatoires de la Cup Series, le Bank of America Roval 400.

Sur quelle chaîne NASCAR est-il diffusé aujourd’hui ?

Chaîne TV: NBC (États-Unis) | TSN3/5 (Canada)

NBC (États-Unis) | TSN3/5 (Canada) Direct: Paon, Fubo

Paon, Fubo Radio: PNR

La course de dimanche sera diffusée sur NBC aux États-Unis. Les téléspectateurs canadiens peuvent retrouver l’action sur TSN3 et TSN5 (à partir de 16 h HE).

L’annonceur vétéran Rick Allen dirigera le commentateur tour par tour de la course. Il sera rejoint par les anciennes stars de la Cup Series Jeff Burton et Dale Earnhardt Jr., ainsi que par l’ancien chef d’équipe vainqueur du Daytona 500, Steve Letarte.

Les coupeurs de cordon peuvent suivre l’action sur Peacock, ainsi qu’avec Fuboqui propose un essai gratuit.

Heure de départ NASCAR aujourd’hui

Date: dimanche 8 octobre

dimanche 8 octobre Temps: 14 h HE

Le Bank of America Roval 400 a une heure de départ indiquée à 14 h HE, mais les festivités d’avant-course devraient rapprocher l’agitation du drapeau vert de 14 h 15 HE.

Calendrier des séries éliminatoires de NASCAR 2023

(Toutes les heures de l’Est)

Date Course Piste Temps la télé Radio 3 septembre Sud 500 (Kyle Larson) Circuit de Darlington 10 septembre Hollywood Casino 400 (Tyler Reddick) Circuit automobile du Kansas 16 septembre Course nocturne Bass Pro Shops (Denny Hamlin) Circuit automobile de Bristol 24 septembre AutoTrader EchoPark Automotive 400 (William Byron) Circuit automobile du Texas 1er octobre YellaWood 500 (Ryan Blaney) Autoroute Talladega Superspeedway 8 octobre Banque d’Amérique Roval 400 Charlotte Motor Speedway Roval 14h00 BNC PNR 15 octobre Pointe Sud 400 Circuit automobile de Las Vegas 14h30 BNC PNR 22 octobre Course NASCAR Cup Series à Homestead-Miami Homestead-Miami Speedway 14h30 BNC MRN 30 octobre Xfinity 500 Circuit automobile de Martinsville 14h00 BNC MRN 6 novembre Championnat de la série NASCAR Cup Circuit de Phoenix 15h BNC MRN

Les fans au Canada peuvent regarder toutes les courses NASCAR sur TSN.