Sur quelle chaîne Michigan vs Nebraska est-il diffusé aujourd’hui ? Heure et programme télévisé du match de football universitaire de la semaine 5

Jim Harbaugh est revenu sur la touche la semaine dernière après une suspension de trois matchs, et c’était comme d’habitude pour le Michigan.

Les Wolverines ont remporté une victoire de 31-7 contre Rutgers dans une autre vitrine défensive dominante. Même si le Michigan n’a pas encore affronté de compétition de haut niveau, aucun adversaire n’a marqué plus de sept points contre les Wolverines cette saison. Le Nebraska est-il construit pour mettre fin à cette séquence ?

Les Cornhuskers viennent de remporter des victoires consécutives, mais n’ont pas été à la hauteur d’une concurrence plus rude cette saison. Le Nebraska a plus de questions que de réponses au poste de quart-arrière, bien que l’amélioration récente du jeu de course ait fait bouger un peu l’offensive de Matt Rhule.

Même à domicile, ce sera une bataille difficile pour le Nebraska de réussir la surprise contre le Michigan, espoir pour le titre. Avec Blake Corum qui sort du champ arrière des Wolverines et une défense qui pourrait poser des problèmes aux Cornhuskers du début à la fin, le Michigan a de fortes chances de se lancer indemne dans sa semaine 9.

Une victoire contre le Nebraska rapprocherait le groupe de Harbaugh de ses objectifs.

Voici ce que vous devez savoir pour regarder le Nebraska accueillir le n°2 du Michigan samedi, y compris l’heure de début et la chaîne de télévision.

Sur quelle chaîne Michigan vs Nebraska est-il diffusé aujourd’hui ?

Chaîne de télévision (nationale) : Renard

Renard Direct: Application Fox Sports, Fubo

Le match de samedi entre le Michigan et le Nebraska sera diffusé sur Fox. Jason Benetti (play-by-play) et Brock Huard (analyste couleur) seront à l’appel depuis le Memorial Stadium.

Le jeu peut également être diffusé sur l’application Fox Sports. Il y aura également une option pour diffuser la couverture de Fox avec Fubo, qui propose un essai gratuit.

Heure de début du Michigan contre le Nebraska

Date: Samedi 30 septembre

Samedi 30 septembre Démarrer: 15h30 HE (14h30 CT)

Le match Michigan contre Nebraska devrait débuter samedi à 15 h 30 HE (14 h 30 heure locale) depuis le Memorial Stadium de Lincoln, Neb.

Le Michigan a remporté ses trois derniers affrontements contre le Nebraska et est favori pour prolonger cette séquence à quatre.

Les Cornhuskers, qui ont battu les Wolverines pour la dernière fois en 2013, n’ont pas encore remporté de victoire contre un adversaire du Power Five cette saison, mais ils ont trouvé un certain succès dans le jeu au cours des deux dernières semaines et bénéficient de l’avantage du terrain. .

Calendrier de football du Michigan 2023

Date Adversaire Heure (HE)/Résultat 2 septembre contre la Caroline de l’Est W, 30-3 9 septembre contre UNLV F, 35-7 16 septembre contre Bowling Green W, 31-6 23 septembre contre Rutgers W, 31-7 30 septembre au Nebraska 15h30 7 octobre au Minnesota 19h30 14 octobre contre Indiana À déterminer 21 octobre dans l’État du Michigan À déterminer 4 novembre contre Purdue À déterminer 11 novembre à Penn State Midi 18 novembre au Maryland À déterminer 25 novembre contre l’État de l’Ohio Midi

