L’automne est enfin là, et cela signifie que le Michigan et l’État du Michigan jouent au football.

Pour être honnête, le match de cette saison porte moins sur ce qui se fait sur le terrain que sur le drame des entraîneurs.

Jim Harbaugh et l’équipe d’entraîneurs de Wolverine font à nouveau l’objet d’une enquête de la part de la NCAA. Cette fois, pour vol de pancarte. Bien que le vol de pancartes ne soit techniquement pas une violation dans le football universitaire, il n’est pas autorisé d’envoyer des individus rechercher en personne les futures équipes.

Il s’agit de la troisième enquête menée dans le Michigan en 2023. Harbaugh a été suspendu pour trois matchs au début de la saison pour violations de recrutement, et l’OC Matt Weiss a été licencié en janvier pour accès inapproprié aux ordinateurs de l’université.

Mel Tucker, aujourd’hui ancien entraîneur-chef des Spartans, faisait l’objet d’une enquête pour harcèlement sexuel en septembre. Il a depuis été licencié. Harlon Barnett a pris la relève en tant qu’entraîneur de Michigan State, mais n’a malheureusement pas connu beaucoup de succès. Les Spartans sont sur une séquence de quatre défaites consécutives, à commencer par Washington, qui était le premier match de Barnett en tant qu’entraîneur-chef.

Il s’agit d’une rivalité amère entre les Big Ten. L’année dernière, nous avons assisté à une bagarre d’après-match dans le tunnel. Huit Spartans ont été suspendus pour une attaque contre un joueur du Michigan. Un joueur, Khary Crump, a été légalement accusé de deux délits et a été condamné à un an de probation et de travaux d’intérêt général. Il a été suspendu huit matchs cette saison.

Nous croisons les doigts pour que nous ne voyons aucune agression cette fois à East Lansing.

Voici tout ce que vous devez savoir pour regarder les Wolverines affronter leurs rivaux Spartans, y compris la chaîne de télévision et l’heure de début.

Sur quelle chaîne Michigan contre Michigan State est-il diffusé aujourd’hui ?

chaîne TV : BNC

: BNC Direct: Paon, Fubo

Le match Wolverines-Spartans sera diffusé sur NBC. Ceux qui préfèrent diffuser le jeu peuvent le faire sur Peacock ou Fubo, qui propose un essai gratuit.

Heure de début du Michigan contre l’État du Michigan

Date : samedi 21 octobre

: samedi 21 octobre Démarrer: 19h30 HE

Le match de rivalité entre le Michigan et l’État du Michigan débutera à 19 h 30 HE depuis le Spartan Stadium d’East Lansing, Michigan.

Calendrier de football du Michigan 2023

Date Adversaire Heure (HE)/Résultat 2 septembre contre la Caroline de l’Est W, 30-3 9 septembre contre UNLV F, 35-7 16 septembre contre Bowling Green W, 31-6 23 septembre contre Rutgers* W, 31-7 30 septembre au Nebraska* W, 45-7 7 octobre au Minnesota* W, 52-10 14 octobre contre Indiana* W, 52-7 21 octobre dans l’État du Michigan* 19h30 28 octobre AU REVOIR 4 novembre contre Purdue* À déterminer 11 novembre à Penn State* Midi 18 novembre au Maryland* À déterminer 25 novembre contre l’État de l’Ohio* Midi

*Jeu Big Ten

Calendrier de football de l’État du Michigan 2023

Date Adversaire Heure (HE)/Résultat 1er septembre contre le centre du Michigan W, 31-7 9 septembre contre Richmond F, 45-14 16 septembre contre Washington L, 41-7 23 septembre contre le Maryland* L, 31-9 30 septembre dans l’Iowa* L, 26-16 7 octobre AU REVOIR 14 octobre chez Rutgers* L, 27-24 21 octobre contre le Michigan* 19h30 28 octobre au Minnesota* 15 h 30 HE 4 novembre contre le Nebraska* À déterminer 11 novembre dans l’État de l’Ohio* 19 h 30 HE 18 novembre à Indiana* À déterminer 24 novembre contre Penn State* 19h30

*Jeu Big Ten