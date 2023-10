Sur quelle chaîne Miami vs UNC est-il diffusé aujourd’hui ? Heure et programme télévisé du match de football universitaire de la semaine 7

Un match parmi les 25 premiers de l’ACC aura lieu samedi à Chapel Hill, et cela pourrait devenir intéressant.

Miami et son entraîneur Mario Cristobal ont reçu des critiques après avoir perdu contre Georgia Tech lors de la semaine 6. Les Canes menaient 20-17 avec seulement 30 secondes à jouer, et plutôt que de se mettre à genoux, ils ont décidé de faire courir le ballon. Il a été échappé et récupéré par les Yellow Jackets, qui ont marqué le touché gagnant lors du jeu suivant.

Non seulement cela a coûté le match à Miami, mais aussi un début de saison 5-0 et potentiellement un championnat de conférence.

Avec trois équipes invaincues dans l’ACC, dont la Caroline du Nord, cet échappé a pratiquement coûté un titre aux Canes. Une défaite contre les Tar Heels les mettrait officiellement hors de la course.

La Caroline du Nord, cependant, affronte son premier adversaire classé de la saison. Ils ont été solides mais ne sont pas indestructibles, battant à peine Appalachian State en double prolongation. Pourtant, les Tar Heels viennent de remporter une défaite dominante contre Syracuse 4-1.

Les deux équipes ont connu du succès grâce à leurs 10 meilleures infractions, mais la Caroline du Nord pourrait être encore meilleure et plus dangereuse avec le retour du receveur Tez Walker. Il a disputé son premier match de la saison la semaine dernière, enregistrant 43 verges, mais avec seulement 50 heures d’entraînement. Il aura une semaine complète à son actif avant d’affronter Miami.

Voici ce que vous devez savoir sur le jeu, y compris l’heure de début et la chaîne de télévision.

Sur quelle chaîne Miami vs UNC est-il diffusé aujourd’hui ?

chaîne TV : ABC

: ABC Direct: Fubo

ABC diffusera le match ACC. Ceux qui préfèrent diffuser peuvent le faire sur Fubo, qui propose un essai gratuit.

Heure de début de Miami contre UNC

Date : samedi 14 octobre

: samedi 14 octobre Démarrer: 19h30 HE

Miami-Caroline du Nord est un match aux heures de grande écoute, qui débutera à 19 h 30 HE depuis le Kenan Memorial Stadium à Chapel Hill, en Caroline du Nord.

Calendrier de football de Miami 2023

Date Adversaire Heure (HE)/Résultat 1er septembre contre Miami (Ohio) F, 38-3 9 septembre contre Texas A&M W, 48-33 14 septembre Béthune-Cookman W, 48-7 23 septembre au Temple W, 41-7 30 septembre AU REVOIR 1er octobre contre Georgia Tech* L, 30-23 14 octobre en Caroline du Nord* 19h30 21 octobre contre Clemson* À déterminer 28 octobre contre Virginie* À déterminer 4 novembre à l’État NC* À déterminer 11 novembre dans l’État de Floride* À déterminer 18 novembre contre Louisville* À déterminer 24 novembre au Boston College* Midi

*Jeu ACC

Calendrier de football UNC 2023

Date Adversaire Heure (HE)/Résultat 2 septembre contre Caroline du Sud (neutre) F, 31-17 9 septembre contre l’État des Appalaches F, 40-34(2OT) 16 septembre contre Minnesota F, 31-13 23 septembre à Pittsburgh* F, 41-24 30 septembre AU REVOIR 7 octobre contre Syracuse* F, 40-7 14 octobre contre Miami* 19h30 21 octobre contre Virginie* 18h30 28 octobre à Georgia Tech* À déterminer 4 novembre contre Campbell À déterminer 11 novembre contre Duke* À déterminer 18 novembre à Clemson* À déterminer 25 novembre à l’État NC* À déterminer

*Jeu ACC