Sur quelle chaîne LSU contre Ole Miss est-il diffusé aujourd’hui ? Heure et programme télévisé du match de football universitaire de la semaine 5

Ole Miss ressemblait à un prétendant aux séries éliminatoires au début de la saison dernière, se classant au 7e rang du Top 25 AP avant un affrontement avec LSU. Il s’est avéré qu’une victoire de 45-20 du LSU sur les Rebels serait un tournant pour les deux équipes.

Ole Miss a perdu cinq de ses six derniers matchs, y compris le Texas Bowl, tandis que LSU est passé du non classé au match de championnat de la SEC lors de la première saison de Brian Kelly. Après une défaite décevante contre l’Alabama, Lane Kiffin espère que la bataille de cette saison contre les Tigres créera une étincelle.

L’offensive de LSU a énormément rebondi après une défaite de la première semaine contre l’État de Floride. Jayden Daniels affiche une connexion formidable avec le WR Malik Nabers, et les Tigres ont remporté trois victoires consécutives. Après avoir survécu de peu à l’Arkansas à domicile, LSU cherchera cependant à tirer davantage parti de sa défense contre une dangereuse équipe d’Ole Miss.

Alors que le quart Jaxson Dart a connu sa part de hauts et de bas pour les Rebels en début de saison, le plus gros problème par rapport à la saison dernière pourrait être un jeu de course difficile. Après que Quinshon Judkins ait déchiré les défenses de la SEC en 2022, il ne totalise en moyenne que 3,5 verges par course sur quatre matchs. Si Kiffin parvient à le faire démarrer, l’offensive d’Ole Miss pourrait être transformée.

Voici ce que vous devez savoir pour regarder Ole Miss animer LSU samedi, y compris l’heure de début et la chaîne de télévision.

Sur quelle chaîne LSU contre Ole Miss est-il diffusé aujourd’hui ?

chaîne TV :ESPN

:ESPN Direct: ESPN+, Fubo

Le match de samedi entre LSU et Ole Miss sera diffusé sur ESPN. Bob Wichusen (play-by-play) et Robert Griffin III (analyste couleur) seront à l’appel depuis Oxford, Miss.

Les coupeurs de cordon peuvent diffuser en direct LSU contre Ole Miss sur ESPN+ ou Fubo, qui propose un essai gratuit.

Heure de début de LSU contre Ole Miss

Date : samedi 30 septembre

: samedi 30 septembre Démarrer: 18 h HE

LSU contre Ole Miss débutera samedi à 18 h HE depuis le stade Vaught-Hemingway à Oxford, Miss.

Le « Magnolia Bowl », comme on appelle ce match, a été remporté par LSU au cours de six des sept dernières années. Les Rebels se sont imposés lors de la deuxième saison de Kiffin, s’imposant 31-17 à domicile, mais Ole Miss cherchera à se venger après la vilaine défaite de la saison dernière à Baton Rouge.

Calendrier de football LSU 2023

Date Adversaire Heure (HE)/Résultat 3 septembre contre l’État de Floride L, 45-24 9 septembre contre l’État Grambling W, 72-10 16 septembre dans l’État du Mississippi* F, 41-14 23 septembre contre l’Arkansas* F, 34-31 30 septembre chez Ole Miss* 18h 7 octobre au Missouri* Midi 14 octobre contre Auburn* À déterminer 21 octobre contre l’armée À déterminer 4 novembre en Alabama* À déterminer 11 novembre contre la Floride* À déterminer 18 novembre contre l’État de Géorgie À déterminer 25 novembre contre Texas A&M* À déterminer

* Jeu SEC

Calendrier de football Ole Miss 2023

Date Adversaire Heure (HE)/Résultat 2 septembre contre Mercer W, 73-7 9 septembre à Tulane F, 37-20 16 septembre contre Georgia Tech F, 48-23 23 septembre en Alabama* L, 24-10 30 septembre contre LSU* 18h 7 octobre contre l’Arkansas* 19h30 21 octobre à Auburn* À déterminer 28 octobre contre Vanderbilt* À déterminer 4 novembre contre Texas A&M* À déterminer 11 novembre en Géorgie* À déterminer 18 novembre contre Louisiane-Monroe À déterminer 25 novembre dans l’État du Mississippi* 19h30

* Jeu SEC