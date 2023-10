Sur quelle chaîne LSU contre Auburn est-il diffusé aujourd’hui ? Heure et programme télévisé du match de football universitaire de la semaine 7

Il est temps pour un bon vieux match de football Tigre contre Tigre.

Auburn se rend à Death Valley pour affronter LSU dans un match crucial contre la SEC. Hugh Freeze est à la recherche de sa première victoire en SEC cette année après des défaites contre Texas A&M et Georgia. Auburn a défié les Dawgs après un match terne contre les Aggies, mais les Tigers semblent aussi bons que prévu.

Après une semaine de congé, peut-être qu’ils ont appris à passer et qu’ils se présenteront contre LSU avec un peu plus de peps dans leur démarche. Auburn est dernier de la SEC en passes avec seulement 781 yards. Freeze et l’OC Philip Montgomery ont historiquement bien réussi dans cet aspect, transformant Ole Miss et Tulsa au cours de leurs premières années là-bas.

Les Tigres de Brian Kelly devraient peut-être être un peu inquiets. Bien qu’ils soient encore largement favoris, la défense a été la principale cause de préoccupation, et ils n’ont pas longtemps pour y remédier. Ils ont l’autre partie du match avec Jayden Daniels et un duo de receveurs vedettes. Mais aussi bon que soit Daniels, LSU ne peut pas remporter un titre de conférence en accordant plus de 30 points par match.

Pour avoir une chance au match pour le titre et probablement affronter à nouveau la Géorgie, LSU doit être parfait ici contre ses adversaires de conférence. Ils affronteront l’Alabama en novembre pour ce qui sera probablement le match décisif dans la SEC Ouest.

Bien que le Tide ait eu ses propres problèmes cette saison, si LSU veut gagner à Tuscaloosa, sa défense doit intensifier ses efforts. Daniels ne peut plus les sauver.

Voici ce que vous devez savoir pour regarder LSU contre Auburn, y compris la chaîne de télévision et l’heure de début.

Sur quelle chaîne LSU contre Auburn est-il diffusé aujourd’hui ?

chaîne TV :ESPN

:ESPN Direct: Application ESPN, Fubo

LSU contre Auburn sera diffusé sur ESPN. Les options de streaming sont disponibles sur l’application ESPN et Fubo, qui propose un essai gratuit.

Heure de début de LSU contre Auburn

Date : 14 octobre

: 14 octobre Démarrer: 19 h HE

Le coup d’envoi aura lieu à 19 h HE en direct de Death Valley à Baton Rouge, en Louisiane.

Calendrier de football LSU 2023

Date Adversaire Heure (HE)/Résultat 3 septembre contre l’État de Floride (neutre) L, 45-24 9 septembre contre l’État Grambling W, 72-10 16 septembre dans l’État du Mississippi* F, 41-14 23 septembre contre l’Arkansas* F, 34-31 30 septembre chez Ole Miss* L, 55-49 7 octobre au Missouri* F, 49-39 14 octobre contre Auburn* 19h 21 octobre contre l’armée 19h30 28 octobre AU REVOIR 4 novembre en Alabama* À déterminer 11 novembre contre la Floride* À déterminer 18 novembre contre l’État de Géorgie À déterminer 25 novembre contre Texas A&M* À déterminer

*Jeu SEC

Calendrier de football d’Auburn 2023

Date Adversaire Heure (HE)/Résultat 2 septembre contre UMass F, 59-14 9 septembre en Californie F, 14-10 16 septembre contre Samford F, 45-13 23 septembre chez Texas A&M* L, 27-10 30 septembre contre la Géorgie* L, 27-20 7 octobre AU REVOIR 14 octobre à LSU* 19h 21 octobre contre Ole Miss* 19h 28 octobre contre l’État du Mississippi* À déterminer 4 novembre à Vanderbilt* À déterminer 11 novembre en Arkansas* À déterminer 18 novembre contre l’État du Nouveau-Mexique À déterminer 25 novembre contre l’Alabama* À déterminer

*Jeu SEC