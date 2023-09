Sur quelle chaîne Lions vs. Packers est-il diffusé aujourd’hui ? Calendrier et heure du jeudi soir de football de la NFL au cours de la semaine 4

Les Lions et les Packers ont clôturé la saison régulière 2022 de la NFL avec l’un des matchs de « Sunday Night Football » les plus excitants de l’année. Le match était suffisamment bon pour que la NFL décide de remettre les ennemis de la NFC Nord aux heures de grande écoute au début de la saison 2023 de la NFL.

Les organisateurs du calendrier ont été récompensés puisque le vainqueur du match « Thursday Night Football » entre les deux équipes prendra l’avantage en début de saison dans la bataille pour la NFC Nord.

Green Bay compte 30 victoires de plus contre Détroit que les Lions contre les Packers, mais ce sont les Lions qui sont sortis victorieux des deux rencontres la saison dernière. Cela comprenait la défaite 20-16 de fin de saison à Lambeau Field au cours de la semaine 18 – un résultat qui a éliminé les Packers des séries éliminatoires et a mis fin à l’ère Aaron Rodgers.

Autant dire que les Packers chercheront à se venger dans celui-ci. Et Jordan Love cherchera à s’appuyer sur un bon début de carrière en tant que quart-arrière partant de Green Bay.

Love a mené les Packers à une fiche de 2-1 en trois semaines. La seule défaite de l’équipe a été une défaite d’un point face aux Falcons lors de la deuxième semaine.

Aussi décevante que soit cette défaite, les Packers ont réussi à battre les Saints lors de la troisième semaine malgré un retard de 17-0 au quatrième quart. Love a joué un rôle déterminant dans ce retour et devrait pouvoir tester une défense des Lions qui a alterné de belles performances avec une terne.

Quant aux Lions, Jared Goff cherchera à mener les Lions à une troisième victoire consécutive contre les Packers. Il permet aux Lions (2-1) de prendre un départ rapide alors que les favoris de la NFC Nord cherchent à justifier leur battage médiatique assourdissant pendant l’intersaison.

Voici ce qu’il faut savoir sur le match « Thursday Night Football » de la semaine 4 de la NFL, y compris sur quelle chaîne il se déroule et à quelle heure il commencera.

Sur quelle chaîne Lions vs. Packers est-il diffusé ce soir ?

Jeu : Lions contre Packers

: Lions contre Packers Date : 28 septembre 2023

: 28 septembre 2023 Chaîne de télévision (Détroit) : WJBK (Canal 2)

: WJBK (Canal 2) Chaîne de télévision (Green Bay) : WITI (Canal 6) ou WGBA (Canal 26)

: WITI (Canal 6) ou WGBA (Canal 26) Direct: Amazon Prime Vidéo | DAZN (au Canada)

Le package «Thursday Night Football» de la NFL appartient actuellement à Amazon Prime. Le service de streaming a initialement repris le programme en 2022 et a signé un contrat de 11 ans avec la NFL pour intégrer « TNF » à sa programmation.

Alors qu’Amazon Prime diffuse le match à l’échelle nationale, la NFL a pris des mesures pour garantir que ceux qui n’ont pas d’abonnement sur les marchés locaux de chacune des équipes participantes pourront accéder à la diffusion. Ceux de Détroit pourront suivre le concours en direct sur la filiale Fox WJBK (chaîne 2), tandis que ceux de la région de Green Bay pourront suivre le match sur la filiale Fox WITI (chaîne 6) ou sur la filiale NBC WGBA (chaîne 26).

L’émission Amazon est dirigée par le légendaire play-by-play man, l’analyste de jeu Kirk Herbstreit et Kaylee Hartung. Le trio en est à sa deuxième année de collaboration dans le cadre d’une véritable émission. Pendant ce temps, l’équipe du studio Amazon est dirigée par l’animatrice Charissa Thompson et comprend les anciens joueurs devenus analystes Tony Gonzalez, Richard Sherman, Andrew Whitworth et Ryan Fitzpatrick.

Marshawn Lynch fera également partie du divertissement d’avant-match avec son segment « ‘N Yo City ». Il a conquis le cœur des fans de la NFL du monde entier lors de sa visite dans le pays Amish de Pennsylvanie au cours de la deuxième semaine.

Les téléspectateurs au Canada n’auront pas besoin d’Amazon Prime pour accéder à « Thursday Night Football » en 2023. Ils pourront regardez les matchs sur DAZN.

Heure de début des Lions contre les Packers

Date : jeudi 28 septembre

: jeudi 28 septembre Temps: 20h15 HE (19h15 CT)

Le match « Thursday Night Football » Lions contre Packers débutera à 20 h 15 HE. Toutes les diffusions « TNF » d’Amazon Prime pour 2023 devraient commencer à cette date.

Cela dit, le match se joue au Lambeau Field à Green Bay, situé dans le fuseau horaire central. Ainsi, il sera 19h15, heure locale à Green Bay, lorsque le match débutera.

Diffusion en direct de la NFL pour le match de jeudi soir

Direct:Amazon Prime

Ceux qui souhaitent regarder « Thursday Night Football » pendant la saison 2023 de la NFL auront besoin d’un abonnement à Amazon Prime. Le service de streaming sera le centre de streaming exclusif du programme pour la prochaine décennie, et les matchs seront uniquement diffusés à la télévision en direct sur les marchés locaux des équipes participantes.

Calendrier de la NFL, semaine 4

Le match Lions contre Packers débutera la semaine 4 de la NFL avec une bataille pour la première place de la NFC Nord. Green Bay cherchera à venger une défaite contre Detroit lors de la semaine 18 de la saison dernière qui l’a éliminé des séries éliminatoires, les Packers devraient donc être encore plus motivés pour ce match.

La liste de la NFL dimanche, quant à elle, débutera un peu plus tôt que d’habitude, alors que les Falcons et les Jaguars s’affronteront lors du premier match de la NFL à Londres de la saison. Jacksonville s’est habitué à jouer en Angleterre et aura besoin d’une solide performance pour éviter de tomber à 1-3 cette saison.

Les autres jeux autonomes au programme sont le match « Sunday Night Football » entre les Chiefs et les Jets et une bataille « Monday Night Football » entre les Giants et les Seahawks. Les deux affrontements devraient être intrigants, car Patrick Mahomes sera mis à l’épreuve par une solide défense des Jets tandis que les Seahawks et les Giants étaient tous deux des équipes en séries éliminatoires la saison dernière.

En ce qui concerne la liste de dimanche, le match Dolphins-Bills sera le meilleur du groupe, car Buffalo cherchera à donner à Miami un véritable test après que les Dolphins ont marqué 70 points lors d’une déroute des Broncos. Et en parlant de Denver, ils affrontent Chicago dans une bataille de 0-3 équipes ; le perdant de ce match détiendra temporairement l’étiquette de pire équipe de la NFL.

Vous trouverez ci-dessous le programme complet de la semaine 4 de la saison 2023 de la NFL.

Semaine 4

Jeu Heure du coup d’envoi chaîne TV Lions de Détroit contre Packers de Green Bay 20h15 Amazon Premier

Jeu Heure du coup d’envoi chaîne TV Atlanta Falcons contre Jacksonville Jaguars (Londres) 9 h 30 HE ESPN+ Dolphins de Miami contre Buffalo Bills 13 h HE CBS Vikings du Minnesota contre Panthers de la Caroline 13 h HE Renard Broncos de Denver contre Bears de Chicago 13 h HE CBS Ravens de Baltimore contre Browns de Cleveland 13 h HE CBS Steelers de Pittsburgh contre Texans de Houston 13 h HE CBS Rams de Los Angeles contre Colts d’Indianapolis 13 h HE Renard Buccaneers de Tampa Bay contre Saints de la Nouvelle-Orléans 13 h HE Renard Commandants de Washington contre les Eagles de Philadelphie 13 h HE Renard Bengals de Cincinnati contre Titans du Tennessee 13 h HE Renard Raiders de Las Vegas contre Chargers de Los Angeles 16 h 05 HE CBS Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre Cowboys de Dallas 16 h 25 HE Renard Cardinals de l’Arizona contre 49ers de San Francisco 16 h 25 HE Renard Chiefs de Kansas City contre Jets de New York 20 h 20 HE BNC