Sur quelle chaîne les Seahawks contre les Bengals sont-ils diffusés aujourd’hui ? Heure et programme télévisé du match de la semaine 6 de la NFL

L’offensive des Bengals la semaine dernière ressemblait davantage à ce que les fans de football attendaient cette saison.

Même si les Cardinals n’étaient certainement pas la compétition la plus forte, Joe Burrow avait finalement l’air à l’aise, et Ja’Marr Chase a réalisé l’un des meilleurs matchs de sa jeune carrière avec 192 yards et trois touchdowns. Même sans Tee Higgins, l’offensive de Cincinnati ressemblait à celle qui a failli remporter l’AFC la saison dernière.

Le match de dimanche contre les Seahawks sera un test majeur pour savoir si ce succès est durable.

Seattle vient de bénéficier d’un congé anticipé, qui a commencé après une confrontation « Monday Night Football » contre les Giants. Seattle a enregistré 11 sacs et deux interceptions dans une performance défensive dominante, envahissant New York du début à la fin.

Faire cela contre les Giants en difficulté est une chose. Mettre Burrow mal à l’aise et faire dérailler le jeu de passes des Bengals en est une autre. Avec quelques autres équipes en difficulté, les Seahawks peuvent se positionner comme de sérieux prétendants à la NFC derrière les Eagles et les 49ers s’ils parviennent à passer à 4-1.

Les Bengals tentent toujours de sortir du trou qu’ils se sont creusé au début, mais ils ne sont qu’à un match des Ravens et des Steelers dans l’AFC Nord. Revenir à .500 avant un bye serait une étape énorme pour Cincinnati.

Voici ce que vous devez savoir pour regarder les Bengals accueillir les Seahawks au cours de la semaine 6, y compris la chaîne de télévision et les options de diffusion en direct.

Sur quelle chaîne les Seahawks contre les Bengals sont-ils diffusés aujourd’hui ?

Seahawks vs Bengals sera diffusé sur CBS. Les téléspectateurs des marchés de Seattle et de Cincinnati peuvent regarder le match sur leurs filiales locales de CBS.

Ian Eagle (play-by-play) et Charles Davis (analyste couleur) seront à l’appel depuis le Paycor Stadium, avec Evan Washburn comme journaliste secondaire.

Les téléspectateurs peuvent également diffuser le jeu sur Fubo, qui propose un essai gratuitaux États-Unis, et DAZN, qui propose le NFL Game Passau Canada.

Heure de début des Seahawks contre les Bengals

Date: Dimanche 15 octobre

Dimanche 15 octobre Temps: 13 h HE

Les Seahawks contre les Bengals débuteront dimanche à 13 h HE depuis le Paycor Stadium de Cincinnati, Ohio.

Calendrier des Seahawks de Seattle 2023

