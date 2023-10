Sur quelle chaîne les Canadiens contre les Maple Leafs sont-ils diffusés aujourd’hui ? Heure et programme télévisé pour regarder l’ouverture de la saison 2023 de la LNH

C’est une rivalité des Original Six qui sera en tête d’affiche de la liste de la LNH de mercredi soir.

Les sept équipes canadiennes débutent toutes leur saison ce soir, et ce sont deux adversaires ontariens qui s’affrontent alors que les Maple Leafs accueillent les Canadiens.

La saison dernière, Toronto a finalement percé en séries éliminatoires, alors que les Maple Leafs ont remporté leur première série éliminatoire depuis 2004, battant le Lightning au premier tour des séries éliminatoires de 2023. Cependant, c’est tout ce qu’Auston Matthews, Mitch Marner et Cie ont pu gérer, alors que les Panthers ont éliminé les Leafs au deuxième tour.

Cette année encore, les attentes des Six sont élevées. Les Leafs ont été l’une des équipes les plus dominantes de la saison régulière au cours des dernières saisons, mais le club a eu beaucoup de mal à traduire ce succès en séries éliminatoires. Toronto est sorti et a ajouté du papier de verre à son groupe d’attaquants, en signant Tyler Bertuzzi et Max Domi cette intersaison.

Pour les Canadiens, ce fut une autre année modeste dans la reconstruction. Montréal a terminé bon dernier dans la division Atlantique pour une deuxième saison consécutive, mais a raté le tirage au sort de Connor Bédard au repêchage.

Montréal devrait encore une fois terminer au bas de la Conférence Est. Kent Hughes bâtit une équipe prometteuse pleine de jeunes talents comme Nick Suzuki, Cole Caufield, Kirby Dach et Juraj Slafkovsky.

Voici comment les fans peuvent regarder les Leafs et les Canadiens mercredi soir :

Sur quelle chaîne les Maple Leafs contre les Canadiens sont-ils diffusés aujourd’hui ?

Chaîne de télévision (États-Unis) : N / A

N / A Chaîne de télévision (Canada) : Sportsnet, TVA Sports

Sportsnet, TVA Sports Diffusion en direct (États-Unis) : ESPN+

ESPN+ Diffusion en direct (Canada) : Sportsnet+

Les fans aux États-Unis ne pourront pas regarder les Maple Leafs et les Canadiens sur le câble, car les deux sont situés au Canada.

Cependant, les téléspectateurs peuvent toujours suivre la rivalité Toronto-Montréal via ESPN+, qui diffusera le match sur sa plateforme.

Au Canada, Sportsnet diffusera l’action sur les téléviseurs. TVA Sports offrira également le jeu au public francophone.

Les coupe-câbles peuvent suivre l’action via Sportsnet+.

Heure de début des Maple Leafs contre les Canadiens

Date: Mercredi 11 octobre

Mercredi 11 octobre Temps: 19 h HE

Les Maple Leafs et les Canadiens devraient lancer la mise au jeu à 19 h HE.

Le match se jouera au Scotiabank Arena de Toronto, en Ontario.

Calendrier de la LNH aujourd’hui

Les Canadiens et les Maple Leafs ne sont que deux des 12 équipes en action ce soir, avec six matchs au programme de la LNH.

Mercredi 11 octobre