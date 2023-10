Une équipe est sur une séquence de deux victoires consécutives et un club est sur une séquence de deux défaites. Les séquences seront-elles prolongées ou interrompues dimanche contre les Bengals contre les 49ers ?

Les 49ers ont trébuché ces deux dernières semaines. Après avoir commencé l’année 5-0, des défaites consécutives ont ramené l’équipe de Kyle Shanahan à 5-2 cette année. San Francisco a perdu contre le Minnesota lors du “Monday Night Football” lors de la semaine 7.

Les blessures s’accumulent pour les 49ers, notamment en attaque. Le receveur large Deebo Samuel a déjà été exclu pour un deuxième match consécutif, le plaqueur offensif Trent Williams pourrait ne plus être disponible et maintenant le quart-arrière Brock Purdy risque de rater le match contre les Bengals après avoir entré le protocole de commotion cérébrale. Cela signifie que le remplaçant Sam Darnold est le candidat probable pour diriger l’offensive de San Francisco dimanche.

Pendant ce temps, les Bengals abordent la semaine 8 bien reposés après leur semaine de congé. Cincinnati possède une fiche de 3-3 et une séquence de deux victoires consécutives, battant les Seahawks la dernière fois sur le terrain.

Les choses ne se sont pas déroulées sans heurts pour Joe Burrow and Co. Les Bengals ont semblé loin d’être les prétendants au Super Bowl qu’ils attendaient, car l’offensive atteint en moyenne une moyenne de 256,3 verges par match, le plus bas de la ligue. Les 16,7 points de l’équipe par match constituent la cinquième note la plus basse de la NFL, ce qui n’augure rien de bon face à une défense des 49ers qui accorde le troisième moins de points par match (15,6).

Voici ce que vous devez savoir pour regarder les 49ers accueillir les Bengals au cours de la semaine 8, y compris la chaîne de télévision et les options de diffusion en direct.

Sur quelle chaîne les Bengals contre les 49ers sont-ils diffusés aujourd’hui ?

49ers contre Bengals sera diffusé sur CBS. Les téléspectateurs des marchés de San Francisco et de Cincinnati peuvent regarder le match sur leurs filiales CBS locales.

Jim Nantz (play-by-play) et Tony Romo (analyste) seront à l’appel depuis le Levi’s Stadium, avec Tracy Wolfson comme journaliste secondaire.

Les téléspectateurs peuvent également diffuser le jeu sur Fubo, qui propose un essai gratuit, aux États-Unis ou via Paramount+. Les fans au Canada peuvent regarder DAZN, qui propose le NFL Game Pass.

Heure de début des Bengals contre les 49ers

Date: Dimanche 29 octobre

Dimanche 29 octobre Temps: 16 h 25 HE

Les 49ers contre les Bengals débuteront dimanche à 16 h 25 HE depuis le Levi’s Stadium de Santa Clara, en Californie.

Calendrier des Bengals de Cincinnati 2023

Semaine Date Adversaire Heure du coup d’envoi (HE)/Résultat chaîne TV 1 10 septembre chez Browns L, 24-3 CBS 2 17 septembre contre les corbeaux L, 27-24 CBS 3 25 septembre contre les béliers (MNF) F, 19-16 ESPN 4 1er octobre chez les Titans L, 27-3 Renard 5 8 octobre chez les cardinaux F, 34-20 Renard 6 15 octobre contre les Seahawks F, 17-13 CBS 7 AU REVOIR 8 29 octobre chez 49ers 16h25 CBS 9 5 novembre vs factures 20h20 BNC dix 12 novembre contre les Texans 13 heures CBS 11 16 novembre chez les Corbeaux (TNF) 20h15 Amazon Premier 12 26 novembre contre les Steelers 13 heures CBS 13 4 décembre chez Jaguars (MNF) 20h15 ESPN 14 10 décembre contre les Colts 13 heures CBS 15 16/17 décembre contre les Vikings À déterminer À déterminer 16 23 décembre aux Steelers (samedi) 16h30 BNC 17 31 décembre chez les chefs 16h25 CBS 18 À déterminer contre les bruns À déterminer À déterminer

