Le meilleur des meilleurs. Le volleyball féminin du Wisconsin et du Nebraska entre enfin sur le terrain pour un affrontement n°1 contre n°2 samedi soir à Lincoln.

Les Badgers et les Huskers ont été deux des meilleures équipes du pays au fil des ans, se rencontrant lors du championnat national 2021 où les Badgers ont remporté leur premier titre.

Désormais, les rivaux du Big Ten sont en tête du sondage de l’American Volleyball Coaches Association pour la cinquième semaine consécutive, les Badgers les mieux classés et les Huskers n°2 apportant chacun un record de 18-0 dans la confrontation. C’est le meilleur départ jamais enregistré pour le Wisconsin.

Alors que le Nebraska a un avantage majeur, organisant le match dans un centre sportif Bob Devaney bondé, les Badgers ont l’avantage en ce qui concerne le jeu sur le terrain. Ils sont sur une séquence de 30 victoires consécutives, balayant tous leurs adversaires du Big Ten. Et ils ont remporté 10 matchs consécutifs contre les Huskers, dont la dernière victoire remonte à septembre 2017.

Le Wisconsin a joué sans le passeur MJ Hammill et face à Devyn Robinson au cours des trois derniers matches, mais les deux étaient habillés contre OSU et joueront probablement samedi. Leur absence n’a pas ralenti les Badgers, puisque la frappeuse extérieure Sarah Franklin a pris le relais en totalisant 34 attaques décisives et 18 récupérations entre deux matches pour remporter les honneurs du joueur Big Ten de la semaine.

Les Badgers sont troisièmes au pays en termes de pourcentage de réussite, avec un énorme clip de 0,315. La défense du Big Red est cependant presque incassable. Il est en tête du pays en termes de pourcentage de frappe des adversaires, limitant ceux qui traversent le filet à un minuscule 0,123. Avec Lexi Rodriguez au poste de libéro, vous voyez pourquoi. Le joueur défensif de la semaine a réalisé une moyenne de 4,86 ​​récupérations lors de deux victoires le week-end dernier et est l’un des meilleurs joueurs de troisième ligne du pays.

Mais le Nebraska a-t-il l’expérience nécessaire pour reprendre la meilleure équipe du pays ? Quatre étudiants de première année sont dans la formation de départ – le passeur Bergen Reilly, le milieu Andi Jackson, à l’extérieur de Harper Murray et le spécialiste défensif Laney Choboy. Même dans leurs années de recrue, ils font partie des meilleurs joueurs à leur poste respectif.

Les Huskers perdent malheureusement une certaine expérience sans Lindsay Krause, qui est pour le moment absente en raison d’une blessure à la cheville. Junior Ally Batenhorst occupera la deuxième position extérieure et apportera sûrement le feu.

Une chose est sûre. Les fans apporteront l’énergie à Lincoln pour cette rivalité de conférence. Les partisans des deux programmes savent comment se présenter et se montrer ; nous l’avons vu en août lors de la Journée du volleyball au Nebraska.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le match n°1 contre n°2 du volleyball, y compris la chaîne de télévision et l’heure de début.

Sur quelle chaîne le volleyball Nebraska vs Wisconsin est-il diffusé aujourd’hui ?

chaîne TV : Réseau Big Ten

Nebraska-Wisconsin sera diffusé sur le réseau Big Ten. Les options de streaming sont disponibles sur l’application Fox Sports ou Fubo, qui propose un essai gratuit.

Heure de début du volleyball Nebraska contre Wisconsin

Date : samedi 21 octobre

: samedi 21 octobre Temps: 20 h HE / 19 h CT

Le premier service aura lieu à 20 h HE (19 h, heure locale) au Bob Devaney Sports Center à Lincoln, Neb.

Calendrier à venir du volleyball du Nebraska 2023

Date Adversaire Heure (HE) 21 octobre contre le Wisconsin 20h 27 octobre contre le Maryland 20h 28 octobre contre Rutgers 20h 3 novembre à Penn State 20h30 5 novembre chez Rutgers 13 heures 8 novembre contre le Nord-Ouest 20h 12 novembre contre l’Illinois 15h 17 novembre contre le Michigan 21 heures 19 novembre dans l’Iowa 15h 24 novembre au Wisconsin 16h 25 novembre au Minnesota 21 heures

