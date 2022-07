Sur quelle chaîne le débat sur la direction des conservateurs est-il diffusé ? Comment regarder à la télévision et en ligne

Il ne reste que cinq candidats dans la course à la direction du Parti conservateur après le deuxième tour de scrutin de jeudi.

Le chancelier Nadhim Zahawi, le procureur général Suella Braverman, les anciens secrétaires à la santé Sajid Javid et Jeremy Hunt et le secrétaire aux transports Grant Shapps ont déjà abandonné après avoir échoué à réunir le soutien nécessaire.

Cela laisse l’ancien chancelier Rishi Sunak en tête pour remplacer Boris Johnson, l’homme même dont la démission la semaine dernière a marqué le début de la fin pour le Premier ministre touché par le scandale.

La ministre adjointe du Commerce Penny Mordaunt, la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss, Kemi Badenoch et Tom Tugendhat constituent le reste du peloton.

Le concours atteint maintenant son stade de débat télévisé, le quintette survivant s’affrontant trois fois en cinq jours pour débattre de ses positions politiques sur des domaines clés d’intérêt national tels que la crise du coût de la vie, la guerre en Ukraine et la récente résurgence du coronavirus. .

Le premier affrontement a lieu ce soir (vendredi 15 juillet) et sera diffusé sur Channel 4 à 19h30, d’une durée de 90 minutes et animé par le présentateur Krishnan Guru-Murthy.

Le second, le dimanche 17 juillet, sera diffusé sur ITV à 19h et durera une heure, avec plus de détails attendus du diffuseur prochainement. Il sera également disponible sur le hub ITV.

La troisième et dernière session a lieu le soir du mardi 19 juillet à ce moment-là, d’autres candidats auront été éliminés après un nouveau tour de scrutin lundi.

Ce dernier épisode sera diffusé sur Sky News à 20h et médiatisé par Kay Burley.

L’indépendant couvrira les trois débats en direct sur notre site, vous apportant toutes les dernières mises à jour de l’actualité.

Elles seront également diffusées au fur et à mesure sur les chaînes concernées et sur YouTube.