Pour la deuxième fois cette saison, la Formule 1 revient au U – cette fois pour sa course la plus familière alors que l’action démarre à Austin, au Texas.

Organisé sur le Circuit des Amériques depuis 2012, le Grand Prix des États-Unis a une longue et illustre histoire dans le calendrier de la F1, sa première édition officielle ayant eu lieu en 1959.

Les deux dernières courses ici ont toutes deux été remportées par Max Verstappen qui a remporté de manière convaincante son troisième titre consécutif de Championnat du Monde des Pilotes la dernière fois au Qatar.

Après avoir scellé sa dernière victoire au championnat lors de la course Sprint samedi, il a confirmé sa victoire en remportant le Grand Prix du Qatar le lendemain – sa 14e arrivée sous drapeau à damier de la saison.

Cela ne lui laisse qu’une victoire avant d’égaler son propre record de victoires en courses en une seule saison de F1, qu’il a établi la saison dernière de manière dominante.

Cette fois-ci, il est peu probable que Verstappen fasse ce qu’il veut alors que McLaren continue de réduire l’écart avec Red Bull en termes de performances. Les constructeurs britanniques ont remporté de nombreux succès ces derniers temps, qui ont culminé avec la victoire d’Oscar Piastri dans la course Sprint au Qatar il y a deux semaines – la première victoire en F1 de sa carrière.

Son coéquipier Lando Norris a également brillé ces derniers temps, terminant sur le podium lors des trois dernières courses, ce qui souligne leur intention de remporter une victoire en Grand Prix avant la fin de la saison.

Pour tous les détails sur la façon de regarder l’action de la F1 aux États-Unis ce week-end, The Sporting News vous couvre ci-dessous.

Sur quelle chaîne est diffusée la course de F1 aujourd’hui ?

Course: Grand Prix des États-Unis

Grand Prix des États-Unis Date: dimanche 22 octobre

dimanche 22 octobre Chaîne TV: abc

Diffusion en direct de la Formule 1 pour le Grand Prix des États-Unis

Tout comme les chaînes de télévision disponibles aux États-Unis pour suivre toute l’action, il existe également de nombreuses façons de diffuser en direct le Grand Prix des États-Unis 2023 cette année.

En plus du service officiel F1 TV – qui coûte entre 26,99 $ et 79,99 $/an selon le forfait que vous choisissez – Fubo propose ABC aux États-Unis et offre un essai gratuit aux nouveaux abonnés. Vous pouvez également diffuser les courses de F1 en direct avec ESPN+.

À quelle heure commence la course de F1 aujourd’hui ?

Date: dimanche 22 octobre

dimanche 22 octobre Heure de début: 15 h HE

Vous trouverez ci-dessous le programme complet des séances du Grand Prix des États-Unis de ce week-end.

Date Session Heure (HE) Vendredi 20 octobre Pratique 1 13h30, ESPN2 Vendredi 20 octobre Qualification 17h00, ESPN2 samedi 21 octobre Tirs de sprint 13h30, ESPNEWS, ESPN+ samedi 21 octobre Sprint 18h00, ESPNEWS, ESPN+ dimanche 22 octobre Course 15h00, ABC, ESPN+

De plus, ce week-end présente la finale de la saison de la F1 Academy :

Date Session Heure (HE) Vendredi 20 octobre Pratique 1 9h15, ESPNEWS, ESPN+ Vendredi 20 octobre Pratique 2 14h55, ESPNEWS, ESPN+ Vendredi 20 octobre Qualification 1 18h30, ESPNEWS, ESPN+ Vendredi 20 octobre Qualification 2 18h55, ESPNEWS, ESPN+ samedi 21 octobre Course 1 10h45, ESPNEWS, ESPN+ samedi 21 octobre Course 2 16h30, ESPNEWS, ESPN+ dimanche 22 octobre Course 3 10h40, ESPNEWS, ESPN+

Calendrier Formule 1 2023

En 2023, le calendrier de la Formule 1 sera composé de 23 courses sur quatre continents différents.

L’action a débuté avec le Grand Prix de Bahreïn le 5 mars et se terminera le 26 novembre à Abu Dhabi.

Date Course 5 Mars Grand Prix de Bahreïn 19 mars Grand Prix d’Arabie Saoudite 2 Avril Grand Prix d’Australie 30 avril Grand Prix d’Azerbaïdjan 7 mai Grand Prix de Miami Le 21 mai Grand Prix d’Émilie-Romagne 28 mai Grand Prix de Monaco 4 juin Grand Prix d’Espagne 18 juin Grand Prix du Canada 2 juillet Grand Prix d’Autriche 9 juillet Grand Prix de Grande-Bretagne 23 juillet Grand Prix de Hongrie 30 juillet Grand Prix de Belgique 27 août Grand Prix des Pays-Bas 3 septembre Grand Prix d’Italie 17 septembre Grand Prix de Singapour 24 septembre Grand Prix du Japon 8 octobre Grand Prix du Qatar 22 octobre Grand Prix des États-Unis 29 octobre Grand Prix du Mexique 5 novembre Grand Prix du Brésil 19 novembre Grand Prix de Las Vegas 26 novembre Grand Prix d’Abou Dhabi

F1 États-Unis Les chances de gagner du Grand Prix 2023

Liste complète des chances des pilotes de remporter le Grand Prix des États-Unis 2023

