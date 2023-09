Sur quelle chaîne Jets vs. Cowboys est-il diffusé aujourd’hui ? Heure et programme télévisé du match de la semaine 2 de la NFL

Les espoirs des Jets ont pris un coup au cœur quelques minutes seulement après le début de leur premier match de la saison lorsque le quart Aaron Rodgers a subi une déchirure d’Achille de fin de saison.

New York a finalement remporté un match difficile contre les Bills, mais les perspectives avec Zach Wilson au centre sont considérablement plus sombres. Les Jets seront obligés de s’appuyer sur leur défense, et cette défense aura les mains pleines avec une offensive talentueuse des Cowboys dimanche.

EN DIRECT : suivez les mises à jour des Jets contre les Cowboys du match de la semaine 2

Dallas n’a pas eu besoin de grand-chose de son attaque lors d’une victoire 40-0 contre les Giants lors de la première semaine, mais avec l’arrivée de Brandin Cooks et la gestion efficace de Tony Pollard, il y a des raisons de croire que les Cowboys peuvent être l’un des meilleurs de la NFL. équipes les mieux notées en 2023.

La défense de Dan Quinn a fait sa propre déclaration au cours de la première semaine, envahissant la ligne offensive des Giants et interceptant Daniel Jones à deux reprises avant même que Jones ne lance deux passes décisives. Ce ne sera pas un atterrissage en douceur pour Wilson, qui a connu sa part de hauts et de bas contre les Bills et a fait face à des niveaux de confiance fragiles dans le passé.

Même si l’avenir immédiat des Jets est incertain, il est clair que leur défense ne sera pas facile à briser. Une solide performance de Dak Prescott et le jeu de passes des Cowboys contre la défense de New York pourraient faire croire à certains des premiers sceptiques des Cowboys.

PLUS: Regardez Jets contre Cowboys en direct sur Fubo (essai gratuit)

Voici ce que vous devez savoir pour regarder le match de dimanche entre les Jets et les Cowboys, y compris l’heure de début et la chaîne de télévision.

Sur quelle chaîne Jets vs. Cowboys est-il diffusé aujourd’hui ?

Chaîne de télévision (nationale) : CBS

CBS Chaîne de télévision (New York) : WCBS-TV

WCBS-TV Chaîne de télévision (Dallas) : KTVT

KTVT Direct: Fubo | Paramount+ | DAZN (Canada)

Le match de dimanche entre les Jets et les Cowboys sera diffusé sur CBS. La meilleure équipe du réseau, Jim Nantz (play-by-play) et Tony Romo (analyste couleur), seront à l’appel depuis Dallas, avec Tracy Wolfson comme journaliste secondaire.

Ceux qui souhaitent diffuser le match de dimanche entre les Jets et les Cowboys auront plusieurs façons de le faire. Fubo propose CBS, Fox, NBC, NFL Network et la famille de réseaux ESPN, vous serez donc couvert pour toutes les compétitions de la NFL 2023 avec ce service. Paramount+ diffusera également le jeu.

Pendant ce temps, les téléspectateurs au Canada peuvent regardez le match en direct sur DAZN, qui est le transporteur exclusif du NFL Game Pass au pays. Ceux qui ont un abonnement au câble traditionnel peuvent également regardez le match sur TSN.

Heure de début des Jets contre les Cowboys

Date: Dimanche 17 septembre

Dimanche 17 septembre Heure de début: 16 h 25 HE (15 h 25 CT)

Le match de dimanche entre les Jets et les Cowboys devrait débuter à 16 h 25 HE (15 h 25 heure locale) depuis le stade AT&T.

Les fans des Jets se souviendront peut-être de leur dernier match contre les Cowboys comme de la première victoire de l’équipe en 2019. Après un départ 0-4, Sam Darnold a mené un effort étonnamment fort à domicile contre Dallas pour placer New York dans la colonne des victoires.

La dernière victoire des Cowboys contre les Jets remonte à 2007. Dallas a perdu un match sauvage contre les Jets à l’occasion du 10e anniversaire des attentats du 11 septembre en 2011, et New York a remporté une victoire sur la route en 2015 avec Kellen Moore au centre de l’équipe. Des cow-boys.

PLUS : Aaron Rodgers prendra-t-il sa retraite après une blessure à Achille ?

Calendrier des jets 2023

Semaine Date Adversaire Coup d’envoi (HE) Chaîne TV 1 11 septembre vs factures (MNF) F, 22-16 (OT) ESPN 2 17 septembre chez les Cowboys 16h25 CBS 3 24 septembre contre les Patriotes 13 heures CBS 4 1er octobre contre les chefs (SNF) 20h20 BNC 5 8 octobre chez les Broncos 16h25 CBS 6 15 octobre contre les Aigles 16h25 Renard 7 AU REVOIR — — — 8 29 octobre chez les Géants 13 heures CBS 9 6 novembre vs chargeurs (MNF) 20h15 ESPN dix 12 novembre chez Raiders (SNF) 20h20 BNC 11 19 novembre chez Bills 16h25 CBS 12 24 novembre contre les dauphins 15h Amazon Premier 13 3 décembre contre les faucons 13 heures Renard 14 10 décembre contre les Texans 13 heures CBS 15 17 décembre chez les Dauphins 13 heures CBS 16 24 décembre contre les commandants 13 heures CBS 17 28 décembre chez Browns (TNF) 20h15 Amazon Premier 18 6/7 janvier chez les Patriotes À déterminer À déterminer

Calendrier des Cowboys 2023