Deux des meilleures équipes de l’AFC cette saison s’affronteront dimanche à Pittsburgh, alors que les Steelers accueilleront les Jaguars lors de la huitième semaine.

Jacksonville (5-2) vole haut, alors que l’équipe de Doug Pederson remporte quatre victoires consécutives avant le match contre Pittsburgh. Trevor Lawrence et les Jaguars ont battu les Saints 31-24 sur « TNF » lors de la semaine 7 pour prolonger la séquence de victoires.

Lawrence a été efficace dans les airs la semaine dernière, complétant 20 des 29 passes pour 204 verges et un touché. Mais c’est Travis Etienne Jr. qui a ouvert la voie en attaque, trouvant la zone des buts à deux reprises sur 14 courses pour 53 verges. D’un autre côté, la défense de Jacksonville a été sensationnelle lors des troisièmes essais, puisque la Nouvelle-Orléans s’est convertie sur seulement trois de ses 18 troisièmes essais au cours du match.

Les Steelers (4-2) entament la semaine 8 avec leur propre élan, avec une victoire contre les Rams dimanche dernier prolongeant la séquence de victoires de l’équipe à deux matchs. Après avoir été mené pendant la majeure partie du match et avoir semblé mort dans l’eau, Pittsburgh a réussi deux touchés au quatrième quart pour remporter la victoire.

La navigation n’a pas été facile pour le quart Kenny Pickett et l’offensive, mais d’une manière ou d’une autre, l’équipage de Mike Tomlin a réussi à remporter des victoires. Pittsburgh n’a pas marqué plus de 26 points en un seul match cette saison, mais est sorti victorieux dans quatre de ses six matchs.

Voici ce que vous devez savoir sur l’affrontement de la semaine 8 de dimanche au stade Acrisure, y compris les informations de diffusion et l’heure de début.

Sur quelle chaîne Jaguars vs. Steelers est-il diffusé aujourd’hui ?

Chaîne de télévision (nationale) : CBS

CBS Chaîne de télévision (Jacksonville) : WJAX

WJAX Chaîne de télévision (Pittsburgh) : KDKA

KDKA Direct: Fubo | Paramount+ | DAZN (Canada)

CBS diffusera le match Jaguars-Steelers dimanche. Les téléspectateurs de Jacksonville pourront le voir sur WJAX tandis que le public de Pittsburgh pourra regarder le match sur KDKA.

Pour les coupe-câbles, il existe plusieurs options. Fubo propose CBS, NBC, ABC, NFL Network et la famille de réseaux ESPN, ce qui signifie que vous pourrez suivre l’action de la NFL tout au long de la saison 2023 de la NFL. Fubo propose également un essai gratuit.

Paramount+ est également une option de streaming pour les jeux CBS.

Les téléspectateurs canadiens peuvent syntoniser DAZNqui propose le NFL Game Pass.

Heure de début des Jaguars contre les Steelers

Date: Dimanche 29 octobre

Dimanche 29 octobre Temps: 13 h HE

L’affrontement entre les Jaguars et les Steelers débutera à 13 h HE dimanche après-midi depuis l’Acrisure Stadium de Pittsburgh, en Pennsylvanie.

Calendrier des Jaguars de Jacksonville 2023

Semaine Date Adversaire Heure du coup d’envoi (HE)/Résultat la télé 1 10 septembre chez les Colts F, 31-21 Renard 2 17 septembre contre les chefs L, 17-9) CBS 3 24 septembre contre les Texans L, 37-17 Renard 4 1er octobre contre Falcons (à Londres) W, 23-7 ESPN+ 5 8 octobre chez Bills (à Londres) F, 25-20 Réseau NFL 6 15 octobre contre les Colts F, 37-20 CBS 7 19 octobre aux Saints (TNF) F, 31-24 Vidéo principale 8 29 octobre chez les Steelers 13 h HE CBS 9 5 novembre AU REVOIR dix 12 novembre contre les 49ers 13 h HE Renard 11 19 novembre contre les Titans 13 h HE CBS 12 26 novembre chez les Texans 13 h HE CBS 13 4 décembre contre les Bengals (MNF) 20 h 15 HE ESPN 14 10 décembre chez Browns 13 h HE CBS 15 17 décembre contre les Corbeaux (SNF) 20 h 20 HE BNC 16 24 décembre chez les boucaniers 16 h 05 HE CBS 17 31 décembre contre les Panthères 13 h HE CBS 17 7 janvier* chez les Titans À déterminer À déterminer

