« Thursday Night Football » est de retour lors de la semaine 7, et les Jaguars cherchent à poursuivre leur séquence de trois victoires consécutives alors qu’ils se rendent à la Nouvelle-Orléans pour affronter les Saints.

Jacksonville est au milieu de l’une des périodes de calendrier NFL les plus brutales de la saison. Ils ont disputé des matchs consécutifs à Londres, sont rentrés chez eux pour un affrontement de division avec les Colts et jouent maintenant une courte semaine contre les Saints.

Jusqu’à présent, les Jaguars ont une fiche de 3-0 pendant ce défi. S’ils parviennent à terminer invaincus, cela pourrait donner à beaucoup l’assurance que Jacksonville fait partie des véritables prétendants au Super Bowl de l’AFC.

Bien sûr, traverser les Saints ne sera pas une partie de plaisir. La Nouvelle-Orléans possède l’une des meilleures défenses de la ligue et bénéficie d’un solide avantage sur le terrain au Superdome. Donc, étant donné que les Jaguars jouent sur une courte semaine et pourraient être épuisés après leurs voyages, ce n’est peut-être pas le match le plus facile.

Pourtant, Doug Pederson devrait avoir son équipe prête et motivée pour ce match contre les Saints de Dennis Allen. Chaque équipe se battra pour s’imposer davantage dans ses courses de division respectives, il ne devrait donc pas être surprenant de voir cela se transformer en un match acharné entre deux bonnes défenses.

Voici comment vous pouvez assister au match « Thursday Night Football » de la semaine 7 sur Amazon Prime.

Sur quelle chaîne Jaguars vs. Saints est-il diffusé ce soir ?

Jeu : Jaguars contre Saints

: Jaguars contre Saints Date : 19 octobre 2023

: 19 octobre 2023 Chaîne de télévision (Jacksonville) : WJAX (Canal 47)

: WJAX (Canal 47) Chaîne de télévision (Nouvelle-Orléans) : WDSU (Canal 6)

: WDSU (Canal 6) Direct: Amazon Prime Vidéo | DAZN (au Canada)

Le match Jaguars vs Saints sera diffusé sur Amazon Prime. Le service de streaming devrait accueillir le « Thursday Night Football » au cours de la prochaine décennie, car c’est la deuxième année d’un accord de 11 ans qu’il a signé avec la NFL pour héberger les émissions.

Cependant, la NFL a pris des mesures pour garantir que les téléspectateurs locaux de chaque équipe jouant sur « Thursday Night Football » puissent regarder les matchs sans avoir besoin d’un abonnement. WJAX (Channel 47), affilié à CBS, diffusera le jeu dans la région de Jacksonville, tandis que les téléspectateurs du marché de la Nouvelle-Orléans pourront suivre le programme sur WDSU (Channel 6), une filiale de NBC.

L’équipe de diffusion d’Amazon pour « Thursday Night Football » sera composée d’Al Michaels (play-by-play), Kirk Herbstreit (commentaires en couleur) et Kaylee Hartung (journaliste secondaire). Le trio en est à sa deuxième saison de collaboration.

Pendant ce temps, l’équipe de studio étoilée de la société sera dirigée par Charissa Thompson, qui animera la couverture d’avant-match, de la mi-temps et d’après-match. Elle sera rejointe par un quatuor d’anciens joueurs devenus analystes – Tony Gonzalez, Richard Sherman, Andrew Whitworth et Ryan Fitzpatrick – dans chaque programme.

Marshawn Lynch fera également partie de la couverture d’Amazon avec son segment d’avant-match « N Yo City ». Le segment consiste en l’ancienne star des Seahawks effectuant une activité dans ou autour de la ville hôte pour montrer aux fans à quoi ressemble cette région géographique.

Notamment, la visite de Lynch dans le pays Amish de Pennsylvanie, telle que diffusée au cours de la deuxième semaine, a attiré l’attention des fans de la NFL du monde entier.

« Vous tous, les Amish, pensez que vous êtes tous habiles, mec. » Marshawn Lynch a appris à traire une vache 😅 pic.twitter.com/7MxL9MTU8s – NFL sur Prime Video (@NFLonPrime) 15 septembre 2023

Le voyage de Lynch au cours de la sixième semaine au Negro Leagues Baseball Museum de Kansas City, en compagnie de Pat Mahomes Sr., a également suscité les éloges du public.

Le duo dont vous ne saviez pas avoir besoin. Pat Mahomes Sr. et Marshawn Lynch visitent le @NLBMuseumKC sur la dernière édition de ‘N Yo’ City. pic.twitter.com/mAPiKv2sWB – NFL sur Prime Video (@NFLonPrime) 12 octobre 2023

Les téléspectateurs au Canada n’auront pas besoin d’Amazon Prime pour accéder à « Thursday Night Football » en 2023. Ils pourront regardez les matchs sur DAZN.

Heure de début des Jaguars contre les Saints

Date : jeudi 19 octobre

: jeudi 19 octobre Temps: 20h15 HE (19h15 CT)

Le match Jaguars-Saints devrait débuter à 20 h 15 HE, au même moment où tous les matchs « Thursday Night Football » d’Amazon Prime devraient commencer en 2023.

Le jeu se déroule à la Nouvelle-Orléans, située dans le fuseau horaire central. Ainsi, ceux de ce marché pourront attraper le venu à 19h15, heure locale.

Diffusion en direct de la NFL pour le match de jeudi soir

Direct:Amazon Prime

Ceux qui souhaitent diffuser « Thursday Night Football » pendant la saison 2023 de la NFL auront besoin d’un abonnement à Amazon Prime pour ce faire. Le service de streaming sera l’hébergeur exclusif du programme pour la prochaine décennie et seuls les membres des marchés locaux des équipes participantes pourront accéder aux matchs via les retransmissions télévisées traditionnelles en direct.

Calendrier de la NFL Semaine 7

Les Jaguars et les Saints constitueront un début intéressant pour la semaine 7 de la saison de la NFL, la première semaine qui devrait être fortement impactée par les byes. Six équipes auront une semaine de congé, donc seulement 13 matchs au total seront joués tout au long de la semaine.

Il n’y a pas de match à Londres pour la première fois depuis la troisième semaine de la NFL, donc le prochain match autonome après le « Thursday Night Football » sera le « Sunday Night Football » entre les Dolphins et les Eagles. Cet affrontement phare entre les deux équipes 5-1 pourrait temporairement décider quelle équipe détient le titre de « meilleure équipe de la NFL ».

« Monday Night Football » semble être un autre match de qualité alors que Brock Purdy mène une équipe de 49ers en pleine forme contre une équipe des Vikings avec une attaque solide et une défense aléatoire. Avec Justin Jefferson absent et Christian McCaffrey et Deebo Samuel se sont battus, cependant, ce match pourrait avoir beaucoup moins de puissance de star que ce que les planificateurs espéraient.

Les faits saillants du programme de dimanche incluent un affrontement entre les leaders de l’AFC et de la NFC Nord, respectivement les Ravens et les Lions, ainsi qu’un affrontement entre les Chiefs et les Chargers. Ce dernier affrontement a eu tendance à être serré ces dernières saisons puisque Patrick Mahomes et Justin Herbert ont mené des attaques offensives de qualité au cours de leurs carrières respectives.

Vous trouverez ci-dessous le programme complet de la semaine 7 de la saison 2023 de la NFL.

Semaine 7

Jeu Heure du coup d’envoi chaîne TV Jaguars de Jacksonville contre les Saints de la Nouvelle-Orléans 20 h 15 HE Vidéo principale

Jeu Heure du coup d’envoi chaîne TV Lions de Détroit contre Ravens de Baltimore 13 h HE Renard Raiders de Las Vegas contre Bears de Chicago 13 h HE Renard Browns de Cleveland contre Colts d’Indianapolis 13 h HE CBS Buffalo Bills contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre 13 h HE CBS Commandants de Washington contre les Giants de New York 13 h HE CBS Falcons d’Atlanta contre Buccaneers de Tampa Bay 13 h HE Renard Steelers de Pittsburgh contre Rams de Los Angeles 16 h 05 HE Renard Cardinals de l’Arizona contre Seahawks de Seattle 16 h 05 HE Renard Packers de Green Bay contre Broncos de Denver 16 h 25 HE CBS Chargers de Los Angeles contre Chiefs de Kansas City 16 h 25 HE CBS Dolphins de Miami contre Eagles de Philadelphie 20 h 20 HE BNC