Sur quelle chaîne Giants vs. Bills est-il diffusé aujourd’hui ? Programme, heure du « Sunday Night Football » au cours de la semaine 6

L’édition de cette semaine du « Sunday Night Football » présente deux des institutions les plus anciennes de New York : les Giants et les Bills.

Et bien que les deux parties partagent un état (en quelque sorte), elles se retrouvent rapidement à des extrémités différentes de la hiérarchie de la NFL.

Buffalo est l’une des franchises les plus en vue de la ligue, avec une star de renommée mondiale (Josh Allen), un receveur de passes effervescent (Stefon Diggs) et une arrière-garde menaçante. Il n’est pas surprenant que beaucoup aient considéré les Bills comme une menace pour le Super Bowl une fois la salve d’ouverture lancée pour la saison 2023.

À 3-2, cela n’a pas été exactement la campagne que Buffalo avait envisagée avant le début de l’année. La blessure de Matt Milano est certainement un coup dur pour les nobles aspirations de l’équipe. Il en va de même pour l’incohérence de Buffalo : les victoires dominantes contre les Raiders, les Commanders et les Dolphins ont été complétées par des performances putrides contre les Jets et les Jaguars.

Pourtant, le talent est là. Et tant qu’Allen tire, les Bills ont une chance.

New York ne peut pas en dire autant. La santé de Saquon Barkley est un problème. Et cela limite considérablement la capacité des Giants à évoquer beaucoup de choses du côté offensif du ballon.

L’absence de Barkley a laissé un trou flagrant dans le champ arrière. Les équipes chargent la boîte pour fouler le lance-flammes Daniel Jones. Et il faut le dire, les souvenirs de la renaissance de Jones en 2022 commencent à dériver dans l’éther ; six interceptions pour seulement deux touchés par la passe vous feront cela.

Des changements, ils sont à venir si New York ne sort pas de sa mauvaise humeur. Un affrontement avec cette imposante défense des Bills, même drapée de bandages, ne rendra pas les choses beaucoup plus faciles.

Sur ce, voici ce que vous devez savoir sur le match « Sunday Night Football » de la semaine 6 entre les Giants et les Bills.

Sur quelle chaîne Giants vs. Bills est-il diffusé aujourd’hui ?

Jeu: Géants contre Bills

Géants contre Bills Date: Dimanche 15 octobre

Dimanche 15 octobre Chaîne TV: BNC

BNC Direct: Paon | NBCSports.com | Fubo (États-Unis) | DAZN (Canada)

Le match de dimanche soir entre les Giants et les Bills peut être vu sur NBC, qui détient depuis longtemps les droits de diffusion de « Sunday Night Football ».

Mike Tirico (play-by-play) et Cris Collinsworth (analyste couleur) seront à l’appel du MetLife Stadium tandis que Melissa Stark servira de journaliste secondaire.

Heure de début des Giants contre les Bills

Date: Dimanche 15 octobre

Dimanche 15 octobre Heure de début: 20 h 20 HE

L’affrontement Giants-Bills débutera à 20 h 20 HE depuis le Highmark Stadium de Buffalo, New York.

Diffusion en direct pour Giants vs Bills

Ceux qui espèrent diffuser en direct le concours Giants vs. Bills auront plusieurs moyens de le faire, avec et sans abonnement au câble.

Le service de streaming de NBC, Peacock, diffusera le jeu avec NBCSports.com pour les abonnés. Les streamers sans câble peuvent se tourner vers Fubo, qui est livré avec un essai gratuit et diffuse ESPN, CBS, NBC, Fox, ABC et NFL Network. Cela signifie que vous pourrez assister à la grande majorité des actions de la NFL tout au long de la saison 2023.

Pour ceux au nord de la frontière, DAZN propose le NFL Game Passqui diffuse tous les matchs de la NFL tout au long de l’année.

Voici quelques options supplémentaires pour attraper Giants vs. Bills sur « SNF : »

Option de diffusion en continu Un abonnement au câble est-il nécessaire ? Gratuit? Coût Essai gratuit? Application NFL Non Oui – – NFL+ (mobile uniquement) Non Non 6,99 $/mois Oui NFL+ Premium Non Non 14,99 $/mois Oui Yahoo! Application de sport Non Oui – – Fubo Non Non 74,99 $/mois Oui Flux DirectTV Non Non 74,99 $/mois Oui Télévision en direct Hulu Plus Non Non 69,99 $/mois Oui Sling TV (certains marchés) Non Non 40 $/mois Non YouTube TV Non Non 72,99 $/mois Oui DAZN (Canada) Non Non 24,99 $/mois* Non

*24,99 $ CA