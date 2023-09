Sur quelle chaîne Giants vs. 49ers est-il diffusé aujourd’hui ? Calendrier et heure du football du jeudi soir de la NFL au cours de la semaine 3

La saison de la NFL entame sa troisième semaine et Amazon Prime se prépare à accueillir son deuxième match officiel « Thursday Night Football » de la saison.

La compétition mettra en vedette une bataille entre les 49ers et les Giants, alors que la NFL cherche à mettre en valeur l’une de ses rivalités historiques alors qu’elle entre dans une nouvelle ère.

Les 49ers sont devenus un pilier éternel sous la direction de l’entraîneur Kyle Shanahan. Et bien que la sélection par l’équipe de Trey Lance au 3e rang du repêchage de la NFL 2021 n’ait pas vraiment fonctionné, Brock Purdy s’est imposé comme le choix final du repêchage de la NFL 2022. Il fait déjà partie des plus grands choix de « M. Irrelevant » de l’histoire de la NFL et a pour objectif de guider les 49ers vers un Super Bowl.

Pendant ce temps, les Giants ont dépassé les attentes lors de la première saison de Brian Daboll à la tête de l’équipe, mais sont retombés sur terre après un départ 1-1. New York a perdu gros contre les modestes Cardinals lors de la semaine 2, mais a réussi à conduire Daniel Jones et Saquon Barkley vers une victoire par derrière. Les Giants n’auront pas le même luxe lors de la troisième semaine alors que Barkley souffre d’une blessure à la cheville.

NFL POWER RANKINGS : les Cowboys et les Dolphins rejoignent le niveau élite avant la semaine 3

Ainsi, il appartiendra à Jones et Daboll de trouver un moyen de battre la solide défense des 49ers. Cela ne s’avérera pas facile compte tenu du manque d’armes offensives des Giants et de la capacité de San Francisco à générer une pression de passe avec Nick Bosa.

Même ainsi, tout peut arriver dans la NFL, et si les 49ers ignorent les Giants pendant une courte semaine, cette compétition pourrait finir par être plus serrée qu’on pourrait le croire. San Francisco devrait certainement être favorisé à cet endroit, mais ne soyez pas surpris si les Giants tentent de devenir des tueurs de géants à cet endroit.

Voici ce qu’il faut savoir sur le match « Thursday Night Football » de la semaine 3 de la NFL, y compris sur quelle chaîne il se déroule et à quelle heure il commencera.

Sur quelle chaîne Giants vs. 49ers est-il diffusé aujourd’hui ?

Jeu : Géants aux 49ers

: Géants aux 49ers Date : jeudi 21 septembre

: jeudi 21 septembre Chaîne de télévision (New York) : WNYW (Canal 5)

: WNYW (Canal 5) Chaîne de télévision (San Francisco) : KTVU (Canal 2)

: KTVU (Canal 2) Direct: Amazon Prime Vidéo | DAZN (au Canada)

Amazon Prime en est maintenant à sa deuxième saison en tant que siège exclusif du « Thursday Night Football ». En tant que tel, ceux qui regardent le match à l’échelle nationale devront s’abonner au service de streaming pour accéder au jeu.

Cela dit, la NFL rend le jeu accessible aux personnes sans abonnement sur le marché local pour chaque équipe qui joue. Ainsi, ceux de la région de New York sans Amazon Prime pourront assister au match sur WNYW, filiale de Fox, tandis que les téléspectateurs basés à San Francisco pourront regarder le concours sur KTVU, une autre filiale de Fox.

L’émission d’Amazon mettra en vedette la combinaison d’Al Michaels (play-by-play), Kirk Herbstreit (analyste de jeu) et Kaylee Hartung (journaliste secondaire), un trio qui a travaillé ensemble pour la première fois au cours de la saison 2022 de la NFL. Leur couverture du jeu sera complétée par l’équipe du studio du service de streaming, qui comprend l’animatrice Charissa Thompson et les anciens joueurs devenus analystes Tony Gonzalez, Richard Sherman, Andrew Whitworth et Ryan Fitzpatrick.

Marshawn Lynch continuera également à jouer un rôle dans le divertissement d’avant-match avec ses vidéos « N You City ». Sa visite dans le pays Amish de Pennsylvanie, diffusée au cours de la deuxième semaine, a attiré l’attention des fans de la NFL du monde entier.

Les téléspectateurs au Canada n’auront pas besoin d’Amazon Prime pour accéder à « Thursday Night Football » en 2023. Ils pourront regardez les matchs sur DAZN.

Heure de début des Giants contre les 49ers

Date : jeudi 21 septembre

: jeudi 21 septembre Temps: 20 h 15 HE (17 h 15 HP)

Le match « Thursday Night Football » de la semaine 3 mettant en vedette les Giants et les 49ers débutera à 20 h 15 HE. C’est au même moment que toutes les diffusions « TNF » d’Amazon Prime devraient commencer, en 2023.

Cela dit, l’heure locale du coup d’envoi de ce match sera à 17h15, car San Francisco est située dans le fuseau horaire du Pacifique. Ne soyez donc pas surpris s’il fait encore jour lorsque le jeu commence.

Diffusion en direct de la NFL pour le match de jeudi soir

Direct:Amazon Prime

Ceux qui souhaitent regarder « Thursday Night Football » pendant la saison 2023 de la NFL auront besoin d’un abonnement à Amazon Prime. Le service de streaming sera le centre de streaming exclusif du programme pour la prochaine décennie, et les matchs seront uniquement diffusés à la télévision en direct sur les marchés locaux des équipes participantes.

Calendrier de la NFL, semaine 3

Les Giants contre les 49ers lanceront la troisième semaine de la NFL dans une bataille entre deux équipes en séries éliminatoires de la saison dernière. Les 49ers ont pris un départ 2-0 tandis que les Giants ont évité de peu un départ 0-2 avec une victoire de retour contre les Cardinals, donc San Francisco est à juste titre favorisé dans cette compétition.

Ce match sera le premier des quatre matchs aux heures de grande écoute de la semaine 3, car il y aura un programme double « Monday Night Football » pour la deuxième semaine consécutive.

Les deux jeux « MNF » semblent intrigants. En début de compétition, les Eagles et les Buccaneers s’affrontent dans une bataille d’équipes invaincues. Baker Mayfield and Co. cherchera à poursuivre son début de saison étonnamment fort en 2023 en se battant avec Jalen Hurts et les champions en titre de la NFC.

Plus tard, les Bengals et les Rams s’affronteront dans un match revanche du Super Bowl 56, remporté par les Rams. Cincinnati espère désespérément éviter un départ 0-3, mais aura besoin de Joe Burrow (mollet) en bonne santé pour y parvenir.

L’autre match de la semaine aux heures de grande écoute aura lieu dimanche soir alors que les Raiders accueilleront les Steelers. Parmi les autres matchs à noter dimanche après-midi, citons une bataille entre les Chargers et les Vikings, qui sont chacun sans victoire à ce jour, et un affrontement entre les Falcons et les Lions, qui ont chacun l’espoir de remporter leurs divisions respectives.

Vous trouverez ci-dessous le programme complet de la semaine 3 de la saison 2023 de la NFL.

Semaine 3

Jeu Heure du coup d’envoi chaîne TV Giants de New York contre 49ers de San Francisco 20 h 15 HE Amazon Premier

Jeu Heure du coup d’envoi chaîne TV Colts d’Indianapolis contre Ravens de Baltimore 13 h HE CBS Titans du Tennessee contre Browns de Cleveland 13 h HE CBS Falcons d’Atlanta contre Lions de Détroit 13 h HE Renard Saints de la Nouvelle-Orléans contre Packers de Green Bay 13 h HE Renard Texans de Houston contre Jaguars de Jacksonville 13 h HE Renard Broncos de Denver contre Dolphins de Miami 13 h HE CBS Chargers de Los Angeles contre Vikings du Minnesota 13 h HE Renard Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre Jets de New York 13 h HE CBS Buffalo Bills chez les commandants de Washington 13 h HE CBS Panthers de la Caroline contre Seahawks de Seattle 16 h 05 HE CBS Cowboys de Dallas contre Cardinals de l’Arizona 16 h 25 HE Renard Bears de Chicago contre Chiefs de Kansas City 16 h 25 HE Renard Steelers de Pittsburgh contre Raiders de Las Vegas 20 h 20 HE BNC