Sur quelle chaîne Georgia vs. Auburn est-il diffusé aujourd’hui ? Heure et programme télévisé du match de football universitaire de la semaine 5

La plus ancienne rivalité du Sud profond est de retour alors que la Géorgie se rend à Auburn à la recherche de sa septième victoire consécutive sur ses rivaux.

Le premier road trip de la saison des Bulldogs, classés n ° 1, pourrait être un affrontement intéressant avec des questions sur leur domination toujours imminentes. Ils ont failli perdre contre la Caroline du Sud lors de leur premier match contre la SEC, menés 14-3 à la mi-temps avant de réaliser une grosse seconde période. Mais la meilleure performance en carrière de Carson Beck contre l’UAB a semblé redonner confiance. Le nouveau quart-arrière partant de la Géorgie a totalisé 338 verges avec trois touchés et un au sol.

La salle QB a également causé des problèmes aux Tigres. Ils viennent de subir une défaite au Texas A&M où ils n’ont pas réussi à marquer un touché offensif. Le transfert de l’État du Michigan, Payton Thorne, a été le titulaire, mais de mauvaises décisions contre les Aggies ont montré qu’il y avait beaucoup à améliorer s’ils veulent redevenir une force de la SEC. Entre lui, Robby Ashford et Holden Geriner, Auburn n’a récolté que 56 verges par la passe la semaine dernière.

Alors que le meilleur receveur géorgien Ladd McConkey est toujours absent en raison d’une blessure persistante au dos, les transferts Dominic Lovett et Rara Thomas sont intervenus, contribuant ainsi à ce qui a commencé comme une attaque au démarrage lent. Les blessures affligent les Dawgs, puisqu’ils ont déjà perdu Amarius Mims, Javon Bullard et Kendall Milton après seulement quelques matchs. L’entraîneur-chef Ron Courson a déclaré à Kirby Smart qu’il s’agissait de la plus longue liste de blessures de la Géorgie au cours des huit saisons de l’entraîneur-chef à Athènes.

L’entraîneur-chef de première année d’Auburn, Hugh Freeze, a beaucoup à comprendre s’il veut tenter sa première victoire en SEC cette saison. Les Dawgs ne devraient pas être trop à l’aise, car Freeze a gagné contre Smart. En 2016, première année de Smart en tant qu’entraîneur-chef en Géorgie, l’équipe Ole Miss de Freeze a battu les Bulldogs 45-16.

PLUS: Regardez Géorgie contre Auburn en direct avec Fubo (essai gratuit)

Voici ce que vous devez savoir pour regarder la Géorgie contre Auburn lors du match de la semaine 5 de samedi, y compris l’heure de début et la chaîne de télévision.

Sur quelle chaîne Georgia vs. Auburn est-il diffusé aujourd’hui ?

Chaîne TV: CBS

CBS Direct: FuboParamount+

Géorgie contre Auburn sera diffusé sur CBS. Ceux qui préfèrent diffuser peuvent le faire sur Paramount+ ou Fubo, qui propose un essai gratuit.

Heure de début de Géorgie contre Auburn

Date: Samedi 30 septembre

Samedi 30 septembre Démarrer: 15 h 30 HE

La plus ancienne rivalité du Sud profond débutera le samedi 30 septembre à 15h30 (14h30 heure locale) au stade Jordan-Hare.

Calendrier de football de Géorgie 2023

Date Adversaire Heure (HE)/Résultat 2 septembre contre UT Martin W, 48-7 9 septembre contre l’état de la balle W, 45-3 16 septembre contre Caroline du Sud* F, 24-14 23 septembre contre UAB F, 49-21 30 septembre à Auburn* 15h30 7 octobre contre le Kentucky* 19h 14 octobre à Vanderbilt* À déterminer 21 octobre AU REVOIR 28 octobre contre Floride* (à Jacksonville) 15h30 4 novembre contre le Missouri* À déterminer 11 novembre contre Ole Miss* À déterminer 28 novembre au Tennessee* À déterminer 25 novembre chez Georgia Tech À déterminer

* Jeu SEC

Calendrier de football d’Auburn 2023

Date Adversaire Heure (HE)/Résultat 2 septembre contre UMass F, 59-14 9 septembre en Californie F, 14-10 16 septembre contre Samford F, 45-13 23 septembre chez Texas A&M* L, 27-10 30 septembre contre la Géorgie 15h30 7 octobre AU REVOIR 14 octobre à LSU* À déterminer 21 octobre contre Ole Miss* À déterminer 28 octobre contre l’État du Mississippi* À déterminer 4 novembre à Vanderbilt* À déterminer 11 novembre en Arkansas* À déterminer 18 novembre contre l’État du Nouveau-Mexique À déterminer 25 novembre contre l’Alabama* À déterminer

* Jeu SEC