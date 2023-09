Sur quelle chaîne FSU contre Clemson est-il diffusé aujourd’hui ? Heure et programme télévisé du match de football universitaire de la semaine 4

Clemson a battu Florida State pendant huit saisons consécutives. Cette année pourrait-elle être différente ?

Les Seminoles invaincus sont classés n°4 dans l’un des affrontements ACC les plus attendus de la saison. Pendant ce temps, les Tigres ne sont pas classés pour la première fois depuis 2014. Ils ont commencé la saison au n ° 9 mais ont été battus par Duke lors de la première semaine, les faisant tomber dans l’échelle AP Poll.

Malgré le contraste des classements, Florida State entre dans ce match en tant que favori étroit de 2,5 points après avoir presque abandonné contre le Boston College au quatrième quart la semaine dernière. La bonne nouvelle est que le quart-arrière Jordan Travis n’a pas subi de blessure grave à l’épaule lorsqu’il est tombé à la fin de la première mi-temps. Il obtiendra tout de même le départ contre Clemson, qui vient de réaliser sa meilleure performance à ce jour, une victoire 48-14 contre Florida Atlantic.

Après avoir lancé une interception lors de chacun de ses deux premiers matchs, ainsi qu’un échappé, Cade Klubnik a lancé proprement, passant pour 169 verges et trois touchés et se précipitant pour un autre. Les Tigres ont également bien contrôlé l’autre côté du ballon, enregistrant trois interceptions. Travis n’a lancé qu’une seule interception, et cela a eu lieu lors de la victoire des Seminoles contre LSU.

PLUS: Regardez FSU contre Clemson en direct avec Fubo (essai gratuit)

L’État de Floride a battu les Tigers pour la dernière fois en 2014, une saison après que le programme ait remporté son troisième et plus récent championnat national. Bien qu’il ait le dessus alors qu’il se dirige vers le Memorial Stadium cette fois-ci, ne comptez pas encore Clemson. Les Tigers ont remporté sept des huit derniers championnats de l’ACC pour une raison.

Sur quelle chaîne FSU contre Clemson est-il diffusé aujourd’hui ?

chaîne TV : ABC

: ABC Direct: ESPN+, Fubo

Florida State-Clemson sera diffusé sur ABC, et ceux qui souhaitent diffuser le jeu peuvent le faire sur Fubo, qui propose un essai gratuit.

PLUS : Classement mis à jour de toutes les équipes FBS, de 1 à 133

Heure de début de FSU contre Clemson

Date : samedi 23 septembre

: samedi 23 septembre Démarrer: midi HE

Les Seminoles et les Tigres débuteront à midi HE depuis le Memorial Stadium de Clemson, SC

Calendrier de football FSU 2023

Date Adversaire Heure de début (HE)/Résultat 3 septembre vs LSU (site neutre) F, 45-24 9 septembre contre Miss du Sud F, 66-13 16 septembre au Boston College* F, 31-29 23 septembre à Clemson* Midi 30 septembre AU REVOIR 7 octobre contre Virginia Tech* À déterminer 14 octobre contre Syracuse* À déterminer 21 octobre contre Duke* À déterminer 28 octobre à Wake Forest* À déterminer 4 novembre chez Pitt* À déterminer 11 novembre contre Miami* À déterminer 18 novembre contre le nord de l’Alabama À déterminer 25 novembre en Floride À déterminer

* Jeu ACC

Calendrier de football de Clemson 2023

Date Adversaire Heure de début (HE)/Résultat 4 septembre chez Duc* L, 28-7 9 septembre contre Charleston Sud F, 66-17 16 septembre contre Floride Atlantique F, 48-14 23 septembre contre l’État de Floride* Midi 30 septembre à Syracuse* Midi 7 octobre contre Wake Forest* À déterminer 14 octobre AU REVOIR 21 octobre à Miami* À déterminer 28 octobre à l’État NC* À déterminer 4 novembre contre Notre-Dame À déterminer 11 novembre contre Georgia Tech* À déterminer 18 novembre contre Caroline du Nord* À déterminer 25 novembre en Caroline du Sud À déterminer

* Jeu ACC