Gardez votre culotte. La NFL est de retour à Londres.

Les Jaguars et les Falcons se rendent dimanche au stade de Wembley pour lancer la liste des matchs internationaux de 2023, alors préparez-vous à passer 14 heures sur votre chaise préférée dimanche.

Jacksonville connaît un début de saison 2023 peu propice. Après avoir battu les Colts, rivaux de division, au cours de la semaine 1, les Jags en ont perdu deux face aux Chiefs et aux Texans. Ce n’est cependant pas la faute de Trevor Lawrence. Bien qu’il n’ait pas encore éclairé les tableaux d’affichage, il est le deuxième passeur le mieux noté de la NFL cette année derrière Tua Tagovailoa.

Le quart-arrière est également un point d’interrogation évident sur l’autre ligne de touche. Les Falcons n’ont pas exactement obtenu les retours de Desmond Ridder qu’ils auraient souhaités, car il a déjà été crédité de sept jeux dignes d’un chiffre d’affaires de Pro Football Focus cette année. Ils ont un jeu de course créatif pour compenser cela, en grande partie grâce à l’arrière recrue Bijan Robinson.

Sur ordre de la NFL, le football américain est de retour à Londres. Voici comment regarder les Falcons contre les Jaguars dimanche :

Sur quelle chaîne Falcons vs. Jaguars est-il diffusé aujourd’hui ?

Jeu: Faucons chez Jaguars

Faucons chez Jaguars Date: Dimanche 1er octobre

Dimanche 1er octobre Chaîne TV: WSB-TV, Canal 2 (Atlanta) | WFOX, canal 30 (Jacksonville)

WSB-TV, Canal 2 (Atlanta) | WFOX, canal 30 (Jacksonville) Direct: ESPN+ | DAZN (Canada)

Les Falcons et les Jaguars donneront le coup d’envoi du premier match du calendrier international 2023 de la NFL cette saison, le dimanche 1er octobre. ESPN+ diffusera le jeu auprès des téléspectateurs nationaux.

Localement, le match peut être regardé sur Channel 2 à Atlanta, tandis que les téléspectateurs de Jacksonville peuvent syntoniser Channel 30 (Fox).

Les téléspectateurs canadiens peuvent voir le match sur DAZN.

Heure de début des Falcons contre les Jaguars

Date: Dimanche 1er octobre

Dimanche 1er octobre Heure de début: 9 h 30 HE

Avec un décalage horaire de cinq heures, le match débutera localement à 14 h 30 HE au stade de Wembley à Londres. Le match devrait se terminer vers 12 h 30 sur la côte est des États-Unis, ce qui signifie qu’il y aura environ une demi-heure d’intervalle entre la fin du match et les matchs de 13 h HE.

Calendrier des Falcons d’Atlanta 2023

Semaine Date Adversaire Heure du coup d’envoi (HE)/Résultats la télé 1 10 septembre contre les Panthères Faucons 24, Panthères 10 Renard 2 17 septembre contre les emballeurs Faucons 25, Emballeurs 10 Renard 3 24 septembre chez les Lions Lions 20, Faucons 6 Renard 4 1er octobre chez Jaguars (Londres) 9h30 du matin ESPN+ 5 8 octobre contre les Texans 13 heures Renard 6 15 octobre contre les commandants 13 heures CBS 7 22 octobre chez les boucaniers 13 heures Renard 8 29 octobre chez les Titans 13 heures CBS 9 5 novembre contre les Vikings 13 heures Renard dix 12 novembre chez les cardinaux 16h05 CBS 11 AU REVOIR 12 26 novembre contre les saints 13 heures Renard 13 3 décembre chez Jets 13 heures Renard 14 10 décembre contre les boucaniers 13 heures CBS 15 16/17 décembre chez les Panthères À déterminer À déterminer 16 24 décembre contre les Colts 13 heures Renard 17 31 décembre chez les ours 13 heures CBS 18 6/7 janvier chez les saints À déterminer À déterminer

Calendrier des Jaguars de Jacksonville 2023