Sur quelle chaîne est diffusée Notre Dame contre Cincinnati aujourd’hui ? Heure, programme télévisé pour le match de football universitaire de la semaine 5

Les Bearcats se rendent à South Bend, dans l’Indiana, pour affronter le seul adversaire classé de leur calendrier cette saison.

Les Fighting Irish accueilleront Cincinnati samedi à 14 h 30 HE dans ce qui sera probablement l’un de leurs affrontements les plus compétitifs cette saison. Les Bearcats tenteront de mettre fin à la séquence de 26 victoires consécutives de Notre Dame à domicile.

Après avoir subi une blessure à la jambe lors de la victoire 41-13 de Notre-Dame, Jack Coan devrait commencer pour Notre-Dame. L’entraîneur Brian Kelly a confirmé qu’il avait probablement subi une blessure aux tissus mous au troisième quart du match. Il a pris un coup massif et a été limogé cinq fois avant de quitter le terrain pour les vestiaires.

Coan a complété 77 des 127 passes pour 986 verges avec neuf touchés et deux interceptions lors de ses quatre premiers matchs à Notre Dame. Alors qu’il continue de construire son élan avec les Fighting Irish, Coan est confronté à des problèmes avec la ligne offensive. Lors de la victoire 39-32 de Notre Dame contre Toledo, le plaqueur gauche partant Michael Carmody a quitté le terrain avec une entorse à la cheville. Souffrant de son absence pendant deux matchs, la ligne offensive des Fighting Irish a accordé le deuxième plus grand total de 21 sacs dans le FBS.

Alors que Jack Coan et son attaque semblent solides, ils seront testés par la défense de Cincinnati, classée 27e au classement général. La défensive des Bearcats a accordé 298,7 verges par match et six touchés lors de leurs trois premiers affrontements. Le secondeur Darrian Beavers mène la défense en sacs avec 1,5 et totalise 21 plaqués, suivi du demi de coin Arquon Busch qui totalise un sac et 10 plaqués.

Le quart-arrière Desmond Ridder devrait également faire des progrès pour les Bearcats. Il a complété 54 des 83 passes pour 748 verges et totalisé sept touchés avec deux interceptions en trois matchs. Ridder continuera probablement à utiliser le receveur large Tyler Scott et Michael Young Jr., qui totalisent 282 verges de réception. Young aura l’occasion de retrouver ses anciens coéquipiers pour la première fois depuis qu’il est diplômé de Notre-Dame en 2020 et qu’il est entré sur le portail des transferts.

Voici tout ce que vous devez savoir avant le match de football collégial classé de la semaine 5.

Sur quelle chaîne Notre Dame vs Cincinnati est-il diffusé aujourd’hui ?

Chaîne TV: CNB

CNB Direct: Paon, fuboTV

Notre Dame contre Cincinnati sera diffusé en direct à l’échelle nationale sur NBC. Vous pouvez également diffuser le jeu sur Peacock ou avec fuboTV, qui offre un essai gratuit de sept jours.

Heure de début de Notre Dame contre Cincinnati

Date: Samedi 2 octobre

Samedi 2 octobre Démarrer: 14 h 30 HE

Le match Notre Dame contre Cincinnati devrait commencer à 14 h 30 HE le samedi 2 octobre.

Calendrier de football de Notre-Dame 2021

Date Adversaire 6 septembre Notre-Dame 41, État de Floride 38 11 septembre Notre-Dame 32, Tolède 29 18 septembre Notre-Dame 27, Purdue 13 25 septembre Notre-Dame 41, Wisconsin 13 2 octobre contre le n°8 de Cincinnati 9 octobre chez Virginia Tech 23 octobre contre USC 30 octobre contre le n°21 de la Caroline du Nord 6 novembre contre Marine 13 novembre à Virginie 20 novembre contre Georgia Tech 27 novembre à Stanford

Calendrier de football de Cincinnati 2021