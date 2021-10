Sur quelle chaîne est diffusé Georgia vs. Arkansas aujourd’hui ? Heure, programme télévisé du match de football SEC de la semaine 5

La renaissance de Sam Pittman en Arkansas et l’histoire de son équipe cette saison ont été bien documentées jusqu’à présent.

Les Razorbacks sont classés n ° 8 au pays avec deux victoires classées à leur actif et jusqu’à leur arrivée à Fayetteville, Pittman n’avait jamais entraîné que des joueurs de ligne offensive. Il s’agit du meilleur classement des Razorbacks dans le sondage AP depuis 2012 et une fiche de 4-0 pour commencer la saison pour la première fois depuis le mandat de Houston Nutt en 2003.

Si c’était il y a quelques années, un affrontement entre la Géorgie et l’Arkansas n ° 2 n’attirerait peut-être pas beaucoup d’attention, mais compte tenu de ce que Pittman a fait, c’est l’un des affrontements les plus marquants de la semaine 5 de la saison de football universitaire. Le « College Gameday » d’ESPN sera même en direct d’Athènes pour le match.

BENDER : Menée par Corral, Ole Miss relève le défi de l’Alabama

La Géorgie a bien joué cette saison et est habituée à être sous les projecteurs nationaux, cependant, le classement n ° 2 est le premier et le plus élevé des Bulldogs depuis la semaine 10 de la saison 2017. Les Bulldogs ont joué une solide défense cette année – ils n’ont accordé que 23 points lors de leurs quatre premiers matchs.

Associez la solide performance défensive à une solide saison du tandem quarterback JT Daniels-Stetson Bennett, et les Bulldogs montrent pourquoi ils sont des prétendants légitimes au titre.

Bien qu’une équipe quittera le match de samedi avec sa première défaite de la saison, les deux ont de bonnes chances de remporter le match pour le titre SEC, et donc potentiellement de concourir pour une place en séries éliminatoires.

Sporting News a toutes les informations dont vous avez besoin pour suivre ce match du top 10 SEC.

Sur quelle chaîne est diffusé Georgia vs. Arkansas aujourd’hui ?

Chaîne de télévision (nationale) : ESPN

ESPN Direct: Application ESPN, fuboTV

Ce match SEC interdivisions sera diffusé à l’échelle nationale sur ESPN. Chris Fowler, voix de longue date du jeu par jeu, assumera ces fonctions alors qu’il sera rejoint par l’ancien quart-arrière de l’Ohio State Kirk Herbstreit en tant qu’analyste. Le duo sera accompagné de Holly Rowe sur la touche à Athènes.

Heure de début Géorgie vs Arkansas

Date: Samedi 2 octobre

Samedi 2 octobre Démarrer: Midi HE

La Géorgie et l’Arkansas donneront le coup d’envoi à midi HE du stade Sanford d’Athènes, en Géorgie.

Calendrier de la Géorgie 2021

Jeu Adversaire Date 1 contre Clemson (à Charlotte) 4 septembre 2 vs UAB 11 septembre 3 contre Caroline du Sud 18 septembre 4 à Vanderbilt 25 septembre 5 contre l’Arkansas 2 octobre 6 à Auburn 9 octobre 7 contre Kentucky 16 octobre 8 contre la Floride (à Jacksonville) 30 octobre 9 vs Missouri 6 novembre dix au Tennessee 13 novembre 11 contre Charleston Sud 20 novembre 12 chez Georgia Tech 27 novembre

Calendrier de l’Arkansas 2021