Sur quelle chaîne Eagles vs. Rams est-il diffusé aujourd’hui ? Heure et programme télévisé du match de la semaine 5 de la NFL

La NFC est actuellement un cloaque, avec diverses équipes semblant prêtes à se battre pour une place en séries éliminatoires au cours des quatre premiers matchs de l’année.

Cependant, la crème monte toujours au sommet. Et aucune équipe ne monte plus haut que les Eagles.

Invaincue et intrépide face aux pressions de la participation au Super Bowl de l’année dernière, l’équipe de Nick Sirianni avance péniblement avec la même vigueur et la même efficacité qui lui ont valu tant de succès en 2022.

Cela ne veut pas dire que cela a été facile. Trois des quatre victoires des Eagles se sont soldées par un seul score. La semaine dernière, Philly a survécu à une équipe de Commanders parvenue, en boitant vers la victoire grâce au vainqueur en prolongation de Jake Elliott à distance.

Pourtant, les victoires restent des victoires. Et aucune équipe n’a trouvé un moyen de gagner comme Philadelphie.

PLUS: Regardez Eagles vs Rams en direct avec Fubo (essai gratuit)

Sur ce, voici ce que vous devez savoir sur le match de la semaine 5 de dimanche entre les Eagles et les Rams, y compris les informations de diffusion et l’heure de début.

Sur quelle chaîne Eagles vs. Rams est-il diffusé aujourd’hui ?

Eagles vs Rams sera diffusé sur FOX à l’échelle nationale. WTXF (Philadelphie) et KTTV (Los Angeles) et couvriront le jeu sur les marchés locaux.

Les téléspectateurs peuvent également diffuser le jeu sur Fubo, qui propose un essai gratuitaux États-Unis et DAZN, qui propose le NFL Game Passau Canada.

Heure de début des Eagles contre les Rams

Date: Dimanche 8 octobre

Dimanche 8 octobre Temps: 16 h 05 HE

Eagles vs Rams débutera à 16 h 05 HE le dimanche 8 octobre. Le match se jouera au SoFi Stadium de Los Angeles.

Calendrier des Eagles de Philadelphie 2023

Semaine Date Adversaire/Résultat Heure du coup d’envoi (HE) chaîne TV 1 10 septembre Aigles 25Patriotes 20 — — 2 14 septembre Aigles 34Vikings 28 — — 3 25 septembre Aigles 25Boucaniers 11 — — 4 1er octobre Aigles 34Commandants 31 13 heures RENARD 5 8 octobre chez les béliers 16h05 RENARD 6 15 octobre chez Jets 16h25 RENARD 7 22 octobre contre les dauphins 20h20 BNC 8 29 octobre chez les commandants 13 heures RENARD 9 5 novembre contre les cowboys 16h25 RENARD dix AU REVOIR — — — 11 20 novembre chez les chefs 20h15 ABC/ESPN 12 26 novembre vs factures 16h25 CBS 13 3 décembre contre les 49ers 16h25 RENARD 14 10 décembre chez les Cowboys 20h20 BNC 15 17 décembre chez les Seahawks 16h25 RENARD 16 25 décembre contre les géants 16h30 RENARD 17 31 décembre contre les cardinaux 13 heures RENARD 18 7 janvier chez les Géants À déterminer À déterminer

