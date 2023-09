Sur quelle chaîne Eagles vs. Buccaneers est-il diffusé aujourd’hui ? Programme, heure du « Monday Night Football » au cours de la semaine 3

Le record d’invincibilité de quelqu’un sera effacé lundi soir.

Les Eagles 2-0 se dirigent vers le sud jusqu’à Tampa pour affronter les Buccaneers 2-0 lors du premier match du programme double « Monday Night Football » de ce soir.

Philadelphie n’a pas ressemblé à la même équipe qui a remporté la NFC l’année dernière, car les deux premières semaines ont été mouvementées. Mais les victoires sont des victoires, et les Eagles n’ont pas encore perdu cette saison. Jalen Hurt and Co. vient de connaître une pause prolongée après avoir battu les Vikings 34-28 lors du « Thursday Night Football » lors de la semaine 2.

Le match de course a été sensationnel la dernière fois pour Philly, alors que D’Andre Swift a été la tête d’affiche d’une attaque précipitée qui a accumulé plus de 250 verges contre le Minnesota. Swift était responsable de 175 de ces verges, plus un touché, car il a vu un rôle accru avec l’absence de Kenneth Gainwell, blessé.

Si la plupart ne sont pas surpris de voir les Eagles à 2-0, on ne peut pas en dire autant des Buccaneers. Tampa Bay a battu le Minnesota lors de la première semaine, puis a remporté une autre victoire contre un adversaire de la NFC Nord la semaine dernière, battant Chicago 27-17.

Baker Mayfield a remonté le temps au cours de la semaine 2, lançant pour 317 verges et un touché et terminant le match avec une note de passeur de 114,5. Mike Evans a connu une journée monstre pour les Bucs, récoltant six attrapés pour 171 verges et un touché, tandis que Rachaad White a totalisé 103 verges polyvalentes et un touché au sol.

Voici ce qu’il faut savoir pour regarder le match « Monday Night Football » entre les Eagles et les Buccaneers.

Sur quelle chaîne Eagles vs. Buccaneers est-il diffusé aujourd’hui ?

Le match de lundi entre les Eagles et les Buccaneers sera diffusé sur ABC. Alors que les Rams et les Bengals s’affronteront sur ESPN, Joe Buck et Troy Aikman annonceront le match sur ABC.

Il n’y aura pas de « ManningCast » cette semaine, puisque les frères Manning seront absents jusqu’à la semaine 4.

Heure de début des Eagles contre les Buccaneers

Date: Lundi 25 septembre

Lundi 25 septembre Heure de début: 19 h 15 HE

Bien qu’il fasse partie d’un programme double, le match de lundi entre les Eagles et les Bucs débutera toujours dans le créneau horaire précédent du « Monday Night Football », à savoir 19 h 15 HE.

Diffusion en direct de la NFL pour les Eagles contre les Buccaneers

Les téléspectateurs aux États-Unis disposent de plusieurs options différentes pour diffuser en direct Eagles vs. Buccaneers. ESPN diffusera le match sur son service de streaming propriétaire, ESPN+ (abonnement requis). NFL+ proposera également le jeu, mais un abonnement est également requis.

Aux États-Unis, les coupe-câbles peuvent se tourner vers Fubo pour leurs besoins de streaming. Fubo propose la famille de réseaux ESPN, ABC, NBC, CBS et NFL Network, afin que les fans puissent assister à une multitude d’action de football tout au long de la saison 2023. Fubo propose également un essai gratuit.

Téléspectateurs au Canada peut s’inscrire à DAZNqui propose le NFL Game Pass.