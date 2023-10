Duke n’a jamais battu l’État de Floride en 21 affrontements. Serait-ce l’année ?

Les Blue Devils n°16 ont pris un bon départ 5-1, s’inclinant seulement face à Notre Dame lors d’un touché de dernière minute. Contre les Irlandais, c’est là que le quart Riley Leonard s’est blessé à la cheville, l’empêchant d’entrer lorsque Duke a joué à NC State deux semaines plus tard après une semaine de congé. L’étudiant de première année Henry Belin IV est intervenu et a pris le départ, mais n’a complété que 4 des 12 passes. Les Blue Devils auront plus que jamais besoin de Leonard, et il est possible que nous le voyions contre les Noles. L’entraîneur Mike Elko dit qu’il travaille au quotidien, mais qu’il pourrait probablement passer du temps sur le terrain.

Avec une fiche de 6-0, Florida State est l’un des principaux prétendants aux séries éliminatoires. Les Seminoles ont été assez dominants, mais ont presque perdu contre Clemson, alors que le match se prolongeait. Mais derrière Jordan Travis, tout est possible.

Les Seminoles sont premiers de l’ACC en termes d’offensive, avec une moyenne de 42,2 points par match. Mais de l’autre côté, Duke possède l’une des meilleures défenses. C’est la seule école de l’ACC à avoir une moyenne de 30 points par match et à accorder moins de 15 points par match. Jordan Travis aura beaucoup à surmonter avec la défense des Blue Devils n’accordant que 164,7 verges par la passe par match.

Les Seminoles sont toujours clairement favoris et auront un énorme avantage lorsqu’ils entreront sur le terrain à domicile à Tallahassee.

PLUS: Regardez Duke contre FSU en direct avec Fubo (essai gratuit)

Voici tout ce que vous devez savoir sur Duke vs Florida State, y compris la chaîne de télévision et l’heure de début.

Sur quelle chaîne Duke vs FSU est-il diffusé aujourd’hui ?

Chaîne de télévision l : ABC

l : ABC Direct: ESPN+, Fubo

La confrontation de l’ACC sera diffusée sur ABC avec Chris Fowler, Kirk Herbstreit et Holly Rowe à l’appel.

Les coupeurs de cordon peuvent diffuser le jeu en direct sur ESPN+ ou Fubo, qui propose un essai gratuit.

Heure de début de Duke contre FSU

Date : samedi 21 octobre

: samedi 21 octobre Démarrer: 19h30 HE

Duke et Florida State s’affrontent à 19 h 30 HE en direct du stade Doak Campbell à Tallahassee, en Floride.

Calendrier de football Duke 2023

Date Adversaire Heure (HE)/Résultat 4 septembre contre Clemson* F, 28-7 9 septembre contre Lafayette W, 42-7 16 septembre contre le Nord-Ouest F, 38-14 23 septembre à UConn W, 41-7 30 septembre contre Notre-Dame L, 21-14 7 octobre AU REVOIR 14 octobre par rapport à l’État NC* F, 24-3 21 octobre dans l’État de Floride* 19h30 28 octobre à Louisville* À déterminer 2 novembre contre Wake Forest* 19h30 11 novembre en Caroline du Nord* À déterminer 18 novembre à Virginie* À déterminer 25 novembre contre Pitt* À déterminer

*Jeu ACC

Calendrier de football FSU 2023

Date Adversaire Heure (HE)/Résultat 3 septembre contre LSU F, 45-24 9 septembre contre Miss du Sud F, 66-13 16 septembre au Boston College* F, 31-29 23 septembre à Clemson* F, 31-24 (OT) 30 septembre AU REVOIR 7 octobre contre Virginia Tech* F, 39-17 14 octobre contre Syracuse* W, 41-3 21 octobre contre Duke* 19h30 28 octobre à Wake Forest* À déterminer 4 novembre chez Pitt* À déterminer 11 novembre contre Miami* À déterminer 18 novembre contre le nord de l’Alabama À déterminer 25 novembre en Floride À déterminer

*Jeu ACC