Sur quelle chaîne Dolphins vs. Bills est-il diffusé aujourd’hui ? Heure et programme télévisé du match de la semaine 4 de la NFL

Les deux bêtes de l’AFC Est s’affrontent dimanche.

Fraîchement sortis d’une performance de 70 points contre les Broncos, Tua Tagovailoa et les Dolphins se dirigent vers Orchard Park, New York, pour affronter les Bills dimanche, le premier des deux affrontements de division entre la crème de la crème de l’AFC Est cette saison.

L’offensive des Dolphins en matière de jeux vidéo était pleinement visible contre Denver. L’attaque conçue par Mike McDaniel a généré 726 verges offensives totales contre la défense des Broncos, avec des performances monstres de De’Von Achane (203 verges au sol, deux touchés) et de Tyreek Hill (157 verges sur réception, un touché).

Après une erreur de la première semaine contre les Jets, les Bills ont apparemment retrouvé leur forme. Même s’il n’a pas marqué 70 points en un seul match, Buffalo a dominé ses adversaires 75-13 au cours de ses deux derniers matchs (contre les Raiders, chez Commanders). Cela pourrait être de bon augure pour Buffalo, alors qu’ils recherchent leur quatrième couronne consécutive de l’AFC Est.

Le match de dimanche constitue leur premier véritable test de leur capacité à y parvenir.

Voici comment regarder le match AFC Est de ce week-end :

Sur quelle chaîne Dolphins vs. Bills est-il diffusé aujourd’hui ?

Chaîne de télévision (nationale) : CBS

CBS Chaîne de télévision (Miami) : WFOR-TV, Canal 4

WFOR-TV, Canal 4 Chaîne de télévision (Buffalo) : WIBV-TV Canal 4

WIBV-TV Canal 4 Direct: Fubo | Paramount+ | DAZN (Canada)

CBS diffusera le match de division Dolphins-Bills dimanche. Les téléspectateurs de Miami peuvent le capter sur Channel 4, tandis que les téléspectateurs du marché de Buffalo peuvent le capter sur Channel 4.

Pour les coupe-câbles, il existe plusieurs options. Le service de streaming propriétaire de CBS, Paramount+, diffusera le jeu (abonnement requis).

Fubo propose CBS, NBC, ABC, NFL Network et la famille de réseaux ESPN, ce qui signifie que vous pourrez suivre l’action de la NFL tout au long de la saison 2023 de la NFL. Fubo propose également un essai gratuit.

Les téléspectateurs canadiens peuvent syntoniser DAZNqui propose le NFL Game Pass.

Heure de début des Dolphins contre les Bills

Date: Dimanche 1er octobre

Dimanche 1er octobre Temps: 13 h HE

Les Dolphins et les Bills débuteront à 13 h HE dimanche après-midi. Les Dolphins se dirigent vers le stade Highmark à Orchard Park, New York.

