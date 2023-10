Les World Series 2023 ressemblent à une bataille entre deux styles opposés répandus dans le baseball moderne : la puissance contre la vitesse.

Les Rangers ont battu les équipes toute la saison. Le Texas comptait quatre joueurs avec plus de 20 circuits au cours de la saison régulière, dont deux avec au moins 33 longs ballons. Il s’est classé quatrième dans les tournois majeurs pour les circuits (233) et troisième pour les slugging (.452). Les chauves-souris redoutées ont conduit à des totaux de marche élevés (troisième avec 599) et à des pourcentages de base (troisième avec 0,337).

La puissance et le pourcentage de base sont à la mode depuis un certain temps, mais les Diamondbacks ont adopté les changements de règles qui mettent l’accent sur la vitesse. L’Arizona se classe deuxième pour les buts volés (166) et a été la seule équipe parmi les cinq premiers à avoir été attrapée moins de 36 fois, avec seulement 26 coureurs surpris en train de voler. Il a également mené les majors avec 44 triples. En ce qui concerne la puissance, les Diamondbacks se classent 22e pour les circuits (166) et 17e pour le pourcentage de coups (0,408).

Ces deux styles ont mené chacune de ces équipes outsiders aux World Series, le Texas étant à la recherche de son tout premier titre et les Diamondbacks espérant remporter le Trophée du Commissaire pour la deuxième fois en 25 ans d’histoire. Les deux sont des façons passionnantes de jouer au jeu et devraient conduire à un match amusant des World Series.

Vous cherchez à regarder le premier match des World Series 2023 ? Voici toutes les informations dont vous avez besoin pour voir les Diamondbacks affronter les Rangers.

Sur quelle chaîne Diamondbacks vs. Rangers est-il diffusé aujourd’hui ?

Chaîne TV: Renard (États-Unis) | Sportsnet (Canada)

Renard (États-Unis) | Sportsnet (Canada) Direct: Application Fox Sports, Fubo (États-Unis) | Sportsnet+ (Canada)

Les téléspectateurs américains peuvent retrouver tous les jeux des World Series sur Fox. Les téléspectateurs canadiens trouveront les matchs sur Sportsnet.

Joe Davis animera le play-by-play des World Series aux côtés de John Smoltz, qui fournira des commentaires en couleur sur la série. Ken Rosenthal et Tom Verducci feront des reportages depuis les abris.

Ceux qui espèrent diffuser les World Series peuvent trouver les jeux sur FoxSports.com ou sur l’application Fox Sports (avec un abonnement au câble), ou les diffuser avec Fubo, qui propose un essai gratuit. Les téléspectateurs canadiens peuvent diffuser les matchs en direct sur Sportsnet+.

Heure de début des Diamondbacks contre les Rangers

Date: Vendredi 27 octobre

Vendredi 27 octobre Premier pitch : 20 h 03 HE

Le premier match des World Series débutera à 20 h 03 HE le vendredi 27 octobre et se tiendra au Globe Life Field à Arlington.

Calendrier des Séries mondiales 2023

(Toutes les heures de l’Est)

Date Correspondre Heure (HE) chaîne TV Résultat 27 octobre Diamondbacks contre les Rangers, match 1 20h03 Renard — 28 octobre Diamondbacks contre les Rangers, match 2 20h03 Renard — 30 octobre Rangers aux Diamondbacks, match 3 20h03 Renard — 31 octobre Rangers contre Diamondbacks, match 4 20h03 Renard — 1er novembre Rangers aux Diamondbacks, match 5* 20h03 Renard — 3 novembre Diamondbacks contre Rangers, match 6* 20h03 Renard — 4 novembre Diamondbacks contre Rangers, match 7* 20h03 Renard —

*Si nécessaire